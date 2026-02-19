『崩壊3rd』より、「ゼーレ 死生の律者 ちび律者 Ver.」を好評予約受付中！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦、以下「ADK EM」)が運営するMyethos Japan online storeにて「ゼーレ 死生の律者 ちび律者 Ver.」を2026年4月15日（水）まで好評予約受付中です。

Myethos Japan online store商品ページ ご購入はこちら

https://myethos.jp/products/6942630819864

「サンタさんはいい子だけにプレゼントをくれる--本当ですよ！」

大人気アクションゲーム『崩壊3rd』より、「ゼーレ 死生の律者 ちび律者 Ver.」が登場！

甘い印象のノースリーブワンピースをまとったゼーレが、ちょこんと横座りする姿で立体化。深みのあるロングヘアは自然に垂れ、半透明の花の髪飾りと胸元のリボンはパール塗装で、細部まで丁寧に表現しました。

花の妖精「フローラ」は小さな姿となり、ゼーレの手のひらに軽やかにとまっています。さらに、背後の花柄クッションは自由に配置でき、好みに合わせて可愛らしいシーンを演出可能です。

艦長、ゼーレとともにこの温かなひとときを過ごしましょう～

【商品情報】

商品名：ゼーレ 死生の律者 ちび律者 Ver.

作品名：崩壊3rd

サイズ：全高約86mm（クッション付属））

素材：PVC&ABS&金属

販売価格（税込）：7,480円

商品ページ

【販売期間】

予約期間：2026年 2 月 7 日（土）21:00～2026 年 4 月 15 日（水）23:59

発売日（予定）：2026 年 9 月予定

【商品について】

・掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

・商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

Copyright(C)miHoYo. All Rights Reserved.

■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。

「Myethos Japan online store」

https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/myethos_co

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。