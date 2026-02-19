Nintendo Switch(TM)用ソフト『Blackish House ←sideZ -Retour-』 2026年6月25日発売決定！ 絶賛予約受付中！

株式会社エディア


株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、株式会社アリスマティック（本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック）が保有するIP『Blackish House ←sideZ』のライセンス許諾を受け、Nintendo Switch用ソフト『Blackish House ←sideZ -Retour-』を2026年6月25日（木）に発売することを決定し、本日2026年2月19日（木）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。



■『Blackish House ←sideZ』について


2017年にhoneybee black（アリスマティック）から発売された女性向け恋愛ゲームです。


前作『Blackish House sideA→』と世界観を共有しつつ、新たな攻略キャラクターとの物語を描きます。


癖のある芸能人が集う星月プロダクションを舞台に、甘く危険な恋愛が展開されます。


PC版やシチュエーションCDなど多方面で展開され、多くのファンに親しまれてきました。



今回、多くのお客様から移植のご要望をいただいておりました本タイトルを、『Blackish House ←sideZ -Retour-』としてNintendo Switch向けに移植します。








■『Blackish House ←sideZ -Retour-』製品情報


■本日より『Blackish House ←sideZ -Retour-』の予約受付を開始


全国の取扱店にて、本日2026年2月19日（木）より予約受付を順次開始いたします。



【ラインナップ】


・通常版 / DL版


希望小売価格：7,800円（税込8,580円）



・特装版


希望小売価格：12,800円（税込14,080円）




[内容物]


本体ソフト


復刻小冊子+新規書き下ろしSS


復刻ボイスドラマ＋主題歌・BGM集DLカード


描き下ろしイラストを使用した大判アクリルスタンド



特装版の外箱と、付属の大判アクリルスタンドには、キャラクターデザイン・原画担当の「カズアキ」氏による新規描き下ろしイラストを使用！



アニメイト、ステラワースをはじめとした各法人でも予約受付を開始いたします。


早期予約特典もお見逃しなく！！



『Blackish House ←sideZ -Retour-』の最新情報は、公式サイト並びに公式SNSにて随時お知らせいたします！


続報をお楽しみに！



■関連サイト


「Blackish House ←sideZ -Retour-」公式サイト


https://honeybee-cd.com/BlackishHouse/switch_sideZ/



「Blackish House ←sideZ -Retour-」製品情報サイト


https://blackishhouse-edia.com/sidez/




「Blackish House」ポータルサイト


https://www.honeybee-cd.com/BlackishHouse/



「Blackish House」公式X（旧Twitter）


https://x.com/blackish_h_hb


（@Blackish_H_hb）



株式会社エディア　女性向けゲームブランド「MintLip+」公式X（旧Twitter）


https://x.com/team_mintlip


（@team_mintlip）



※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。


※仕様・価格は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。