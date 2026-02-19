『パチスロ かぐや様は告らせたい』アプリ本日よりグリパチで全ユーザーに開放

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、ソーシャルゲーム「グリパチ」において、株式会社SANKYOの人気スマスロ機種『パチスロ かぐや様は告らせたい』のAndroid版およびiOS版アプリを本日2月19日(木)12:00より全ユーザーに向けて開放し、すべてのお客様が無料で遊技可能となりました。

グリパチ『パチスロ かぐや様は告らせたい』機種アプリダウンロード（無料）はこちら

(C)赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会(C)SANKYO

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6751571049

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.commseed.gp.sa007001

※グリパチ連携プレイをするには別途、『グリパチ』ホールアプリ（本体アプリ）のインストール・操作が必要です。

配信記念キャンペーンの一部をご紹介

『パチスロ かぐや様は告らせたい』のみが設置された全台高設定の特別エリア開放

【期間】2026年2月19日(木)12:00～2月24日(火)10:59

配信を開始した新機種アプリ『パチスロ かぐや様は告らせたい』のみが設置された、全台高設定の配信記念特別エリアを公開いたしました。アイテム使用の制限なくプレイ可能で、パチドルの大量獲得や「マイレコ！」達成を目指して遊技いただけます。

Xリポストキャンペーン開催！抽選で3名様に超大量パチジュエルプレゼント

【期間】2026年2月19日(木)12:00～2月24日(火)12:59

グリパチ公式Xにて投稿するキャンペーン対象ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で3名様に、『5000パチジュエル』プレゼントいたします。

獲得したパチジュエルは、交換所にラインナップされているガチャチケットの他、グリパチチャットで利用可能なグリパチチャットスタンプや、自身のマイキャラ着せ替えパーツなど、グリパチをさらに楽しめるコンテンツと交換が可能です。

■ソーシャルゲーム「グリパチ」について

ソーシャルゲーム「グリパチ」は、パチンコ・パチスロメーカー各社協力のもと、実際のパチンコホールで稼動しているパチンコ・パチスロ機や、歴代の名機の実機シミュレーターをモバイルで遊ぶことができるバーチャルホールです。2012年1月にサービスを開始し、現在、累計利用者数730万人を突破しています。

公式X：https://twitter.com/GreePachi777

YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/c/GreePachi

「グリパチ」ホールアプリダウンロード

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id847314872

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gree.android.pf.greeapp3358

・グリパチ対応機種（本アプリ配信日時点）

▼ Android版 現在パチンコ・パチスロアプリ 107機種 を配信

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

※一部の端末を除く。タブレット端末は動作保証外となります。

▼ iOS版 現在パチンコ・パチスロアプリ116機種 を配信

iOS ver. 13.0以上を搭載したiOS端末

・プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

・アクセス：公式サイト（https://greepachi.com/）よりアクセスしてください。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。