チョコがしみこんだ、ひとくちあられ「チョコビッツ」新発売“ばかうけ”の栗山米菓から“お米スイーツ”登場、3月16日より全国コンビニで先行発売

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、サクサク食感のお米パフにチョコを染み込ませた新商品 「チョコビッツ」 を、2026年3月16日より全国のコンビニエンスストア（CVS）にて先行発売いたします。




■商品特徴


米菓づくりで培ってきたノウハウを活かし、サクサク食感のお米のパフにチョコレートを染み込ませた“新感覚のお米スイーツ”です。中までしっかりチョコがしみこみ、軽やかな食感ながらも満足感のある味わいに仕上げました。


ひとくちサイズの小粒あられで食べやすく、持ち歩きにも便利な食べきりサイズの小袋タイプです。仕事や勉強の合間など、さまざまなシーンで手軽に楽しめる商品です。



■商品概要


商品名：チョコビッツ


内容量：30g


発売日：2026年3月16日


販売エリア：全国（CVS先行）



■販売場所


全国のコンビニエンスストア、公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/



■ 会社概要


社名　　　株式会社栗山米菓


本社　　　新潟県新潟市北区新崎2661番地


代表者　　代表取締役社長　栗山 大河


設立　　　1949年2月5日


社員数　　約750名（男性52%、女性48%）


資本金　　 8,677万円


事業内容　 米菓の製造・販売


主要商品　「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など



■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは


「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。



■事業内容


「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。


“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。




■その他会社データ(2024年度)


売上 　　　　268億円


平均年齢 37歳


平均勤続年数 約15年


育児休業取得率　女性100％、男性100％（2023年度より継続中）


育休取得後復帰率　女性100％、男性100％（2023年度より継続中）


※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/


■ 代表取締役社長プロフィール


栗山 大河（くりやま たいが）


生年月日：1994年4月30日（31歳）


成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。



＜公式サイト＞


トップページ　　 　https://www.befco.jp/


Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/


リクルートサイト 　https://recruit.befco.jp/



【報道各位　お問い合わせ先】


(株)栗山米菓　広報担当　


メールアドレス：publicity@befco.jp


TEL 025-259-0155



【お客様　　お問い合わせ先】


(株)栗山米菓　お客様係　TEL 0120-957-893