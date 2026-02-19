チョコがしみこんだ、ひとくちあられ「チョコビッツ」新発売“ばかうけ”の栗山米菓から“お米スイーツ”登場、3月16日より全国コンビニで先行発売
“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、サクサク食感のお米パフにチョコを染み込ませた新商品 「チョコビッツ」 を、2026年3月16日より全国のコンビニエンスストア（CVS）にて先行発売いたします。
■商品特徴
米菓づくりで培ってきたノウハウを活かし、サクサク食感のお米のパフにチョコレートを染み込ませた“新感覚のお米スイーツ”です。中までしっかりチョコがしみこみ、軽やかな食感ながらも満足感のある味わいに仕上げました。
ひとくちサイズの小粒あられで食べやすく、持ち歩きにも便利な食べきりサイズの小袋タイプです。仕事や勉強の合間など、さまざまなシーンで手軽に楽しめる商品です。
■商品概要
商品名：チョコビッツ
内容量：30g
発売日：2026年3月16日
販売エリア：全国（CVS先行）
■販売場所
全国のコンビニエンスストア、公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/
■ 会社概要
社名 株式会社栗山米菓
本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地
代表者 代表取締役社長 栗山 大河
設立 1949年2月5日
社員数 約750名（男性52%、女性48%）
資本金 8,677万円
事業内容 米菓の製造・販売
主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など
■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは
「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。
■事業内容
「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。
“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。
■その他会社データ(2024年度)
売上 268億円
平均年齢 37歳
平均勤続年数 約15年
育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
育休取得後復帰率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）
※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/
________________________________________
■ 代表取締役社長プロフィール
栗山 大河（くりやま たいが）
生年月日：1994年4月30日（31歳）
成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。
＜公式サイト＞
トップページ https://www.befco.jp/
Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/
リクルートサイト https://recruit.befco.jp/
https://prtimes.jp/a/?f=d63435-123-dc9491cf73dfac2ad12aa7d947f417c7.pdf
【報道各位 お問い合わせ先】
(株)栗山米菓 広報担当
メールアドレス：publicity@befco.jp
TEL 025-259-0155
【お客様 お問い合わせ先】
(株)栗山米菓 お客様係 TEL 0120-957-893