FUN-CREATE株式会社

「世界にひとつを、あたりまえに。」をコンセプトに掲げ、オリジナルグッズの企画・製造・販売を手掛けるFUN-CREATE株式会社(代表：十文字 眞輝、所在地：愛知県西尾市、以下当社)は、インフルエンサーやクリエイター、メディアとのタイアップによる「公式素材」を活用し、ファンが自由にレイアウトして制作できる新サービスを本格始動し、これまで“完成品を購入する”のが一般的だった公式グッズ体験を、“公式素材で自らつくる”体験へと進化させます。

■ 「見る」から「つくる」へ。推し活の新ステージ

近年、Z世代を中心に拡大する“推し活”市場。しかし、公式グッズはあらかじめデザインされた完成品を購入するスタイルが主流でした。

本サービスでは、提携インフルエンサーやクリエイター公認のロゴ・イラスト・フォト素材が、当社のデザインシミュレーター「Web deco」上に登場。ファンはそれらを自由にレイアウトし、自分だけの「公式カスタムグッズ」を手にすることができます。

“公式クオリティ”と“個人のクリエイティブ”を両立する、新しい体験の誕生です。

■ Web decoコラボの特徴

1．公式素材を自由にレイアウト！デザインは無限大

公式ロゴや限定イラストを、好きなサイズ・位置で配置可能。

世界にひとつの公式アイテムが完成します。

２．豊富なアイテム展開

うちわ、タオル、バッグ、ステッカー、アパレルなど多彩なラインナップ。

シーンや用途に合わせて制作できます。

■FUN-CREATE株式会社について

「楽しいことを創造し、共有する」を理念に掲げ、オリジナルグッズ専門店のECショップ「ファンクリ」や日本最大級の応援うちわ専門店を運営。スマホで簡単にデザインできるシミュレーションシステム（Web deco）を展開。19年の自社EC運営実績に基づいたWEBコンサルティングやDX支援も行い、多角的に「楽しさ」を提供しています。

【会社概要】

社名： FUN-CREATE（ファンクリエイト）株式会社

代表者： 代表取締役 十文字 眞輝

所在地： 愛知県西尾市新渡場町大西51番地2

設立： 2009年5月

公式サイト： https://fun-create.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

FUN-CREATE株式会社

MAIL:info@fun-create.co.jp