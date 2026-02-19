ビジネスカンファレンス「JID 2026 by ASCII STARTUP」全セッション・出展企業決定！

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、2026年3月3日（火）に開催する先端テクノロジー関連事業者の展示交流、カンファレンスイベント「JID 2026 by ASCII STARTUP（旧JAPAN INNOVATION DAY）」の、全セッションスケジュールおよび出展企業が決定したことをお知らせします。

JID 2026 by ASCII STARTUPについて

ビジネスにおける課題解決や挑戦の克服には、多様なつながりやコミュニティが必要です。「JID 2026 by ASCII STARTUP」は、先進スタートアップを中心に120社を超える企業が出展し、製品やビジネスソリューションを通じたイノベーティブなテクノロジー体験と、起業家、開発者、スタートアップエコシステムの関係者とリアルに交流できる、ビジネスマッチング・ネットワーキングの場として展開します。

先進スタートアップの知財戦略を紹介する特許庁「第7回IP BASE AWARD」や、ディープテックが集結する世界最大規模のスタートアップコンテスト「XTC JAPAN 2026」、さらに「PRTIMES」や「ASCII STARTUP」が選出した注目のスタートアップによるピッチなど多彩なカンファレンスセッションも実施します。

スタートアップを中心に全123団体が出展

＜主な展示ジャンル＞

・AI：生成AIの支援・活用サービスほか、各種AIプロダクトやソリューションなど

・IT、DX：ウェブサービスやセキュリティ関連のプロダクトやソリューション、各領域での業務DX

につながるソリューションなど

・バイオ＆ヘルステック、ハードウェア＆IoT：AIやITを活用したサービスやプロダクト、ロボッ

トや製造業支援ソリューションなどのデバイスなど

・ディープテック：行動科学、統計AI、製造業への量子コンピューター応用など

▶▶出展企業の詳細はJID2026公式サイト(https://jid-ascii.com/)をご覧ください

セッション・ピッチイベント

■Launcherステージ

10:00-10:15 JID2026オープニング

ASCII STARTUP編集部の北島幹雄とガチ鈴木が、進化を続けるAIやディープテックの社会実装など、2030年以降を見据えたイノベーションシーン像に迫りながら、本イベントの見どころを紹介。

10:20-11:00 XTC JAPAN 2026キーノート(仮)

Oliver Holle氏（Speedinvest 共同創業者 兼 代表パートナー）

11:20-12:50 XTC JAPAN 2026 (XTC JAPAN)

グローバル課題に技術で取り組む起業家のための世界的スタートアップ・ピッチコンテストの日本大会。事業性や世界的ポテンシャルの高いテクノロジー・スタートアップが多数参加。優勝企業は、ディープテックや先進テクノロジーに強いグローバル投資家から海外資金調達や海外事業展開の支援を受けられるほか、米国サンフランシスコで行われるXTC世界大会に招待。

12:50-13:40 ディープテック・フラッシュピッチステージ（仮）

13:40-14:00 XTC JAPAN 2026 (XTC JAPAN) 結果発表・表彰式

15:30-18:00 特許庁 第7回 IP BASE AWARD

知財に関する取り組みについて高く評価されたスタートアップ およびスタートアップ支援者のベストプレイヤーを表彰。書面審査を通過したスタートアップ部門では、ファイナリストによる公開ピッチを実施。ファイナリスト達がそれぞれの知財への取組をプレゼンテーション。

■Hubステージ

11:00-12:00 JID 2026 スタートアップショーケース

「Future Hardware & Entertainment Usecase」

出展ブースからASCII STARTUPが選出した注目の企業が、自社のサービス、製品、最新ソリューションをコンパクトなピッチで紹介。次世代ハードウェア3社と、エンタメをさらにおもしろく、またビジネス活用する3社が登壇。

13:00-13:30 SFの先へ。加速する核融合産業化で日本企業が取りにいくポジションを解く

「究極のハードウェア」としてのフュージョンエネルギー実現に向けて、足りないものは何なのか。日本企業はそこに対してどう動けるのかを探る。

・株式会社EX-FUSION 森芳孝氏

・京都フュージョニアリング株式会社 西村美紀氏

・ASCII STARTUP編集長 北島幹雄（モデレーター）

13:45-14:15 ディープテックを社会実装へ シードの壁を越えるロールモデル

支援制度は充実し多くのシードが生まれているが事業化へ進まない。そんな現状を鑑み、技術実装、施策の視点から「成功のロールモデル」のシナリオを提示する。

・国立研究開発法人産業技術総合研究所 中村則雄氏

・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 前野武史氏

・日本電気株式会社 藤村広祐氏

・ASCII STARTUP副編集長 ガチ鈴木（モデレーター）

14:30-15:00 JID 2026 スタートアップショーケース

「プレスリリースピッチ by PR TIMES」

「PR TIMES」が出展ブースから選出した注目の企業が自社のサービス、製品、最新ソリューションをコンパクトなピッチで紹介。

15:15-16:15 JID 2026 スタートアップショーケース

「Next AI/DX & DeepTech」

出展ブースから「ASCII STARTUP」が注目した、AIや次世代技術によるトランスフォーメーションを実現する3社と、新たな世界を実現するディープテック3社が登壇。

16:45-17:15 2050年のテック勝者――いまどこと繋がるべきか、AIとデータから読み解くグローバル最新トレンド

世界のテックイノベーション、最新投資動向の行方を可視化し、最新のインサイトを共有します。2026年に日本発のイノベーションを世界とどうつないでいくか、どこと繋がるべきかの戦略的インサイトを提供します。世界トップクラスの調査会社MarketsandMarketsのデータと、 CROSS Business Producersの独自AI解析ツール「CROSS Graph（クロスグラフ）」を掛け合わせ、2050年を見据えたグローバル・テックトレンドを解明。

・CROSS Business Producers株式会社

三木言葉氏、倉田由希子氏、土佐誠氏、熊谷友介氏（モデレーター）

■開催概要

日時：2026年3月3日（火）10:00（OPEN 9:30）～18:00

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 2F~3F

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

※JR浜松町駅(北口)から 徒歩5分、東京モノレール 浜松町駅(北口)から徒歩5分、ゆりかもめ(新交通)竹芝駅から徒歩2分、

都営浅草線(地下鉄)大門駅から徒歩7分、都営大江戸線(地下鉄)大門駅から徒歩7分

会場アクセス(https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/)

主催：ASCII STARTUP

※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

イベントの詳細および一般来場登録は、以下公式サイトをご覧ください

JID2026 by ASCII STARTUP公式サイト(https://jid-ascii.com/)

ASCII STARTUPについて

先端テクノロジーの活用やオープンイノベーションといった企業の革新的取り組みなど、最先端のテクノロジー・ビジネスプレーヤーに関わる情報をお届けするウェブメディアです。スタートアップエコシステムのハブとしての発信を軸に、広範なネットワークも生かした事業共創の支援や、起業家育成にも取り組んでいます。 URL：https://ascii.jp/startup/