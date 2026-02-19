リネットジャパンとYahoo!ショッピング「使用済家電のリサイクル」の課題解決へ、取り組みをスタート

リネットジャパングループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒田 武志）の子会社のリネットジャパンリサイクル株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役：中村 俊夫、以下「リネットジャパン」）は、LINEヤフー株式会社が運営するYahoo!ショッピングと連携し、使用済小型家電を宅配便でリサイクル回収（情報機器はデータ消去）する役務の提供をスタートしました。本サービスにより、Yahoo!ショッピングで家電製品を購入する際、購入店舗※に関係なく注文画面上でリサイクル回収（情報機器はデータ消去）の必要有無の選択が表示され「使用済家電のリサイクル」が同時に手続き可能になります。※一部の店舗を除く

使用済の家電製品は、市町村の粗大ごみ・不燃ごみ等で回収されていますが、「収集日が限られる」「電話で予約してコンビニでリサイクル券を購入」「清掃工場に持ち込み」等の利便性、回収後の再資源化率が低い※等の課題があります。

※環境省2023年度一般廃棄物統計では19.5％

また、パソコン・スマートフォン等の情報機器は、内蔵されているデータが不安等の理由から、処分できないという課題もあります。

本取り組みにより、Yahoo!ショッピングで家電を購入した翌日以降の希望日時に、使用済の家電製品をご自宅等から宅配便で回収することが可能になります。情報機器は国の認定工場で政府機関等も採用する方法でデータ消去を行い、証明書を発行することで、安心・安全に処分が可能になります。また、本取り組みにおけるリサイクル回収は、小型家電リサイクル法に基づき実施されます。回収から処理完了まで、全ての工程が環境大臣・経済産業大臣から認定を受けた方法で実施されます。回収品の再資源化率は98％、ほとんどゴミが出ない処理が実現できます。

リネットジャパンは、多くの関係者と協力しながら、サーキュラーエコノミーの実現に向けて、積極的に取り組んで参ります。

提供するサービス

・小型家電リサイクル回収 1,958円／箱（税込）

生活家電・調理家電など400品目以上が対象

・データ消去＆リサイクル 3,498円／台（税込）

パソコン・スマートフォン・タブレットが対象

ご利用方法

（１）Yahoo!ショッピングでリサイクル回収（データ消去）を同時購入

（２）メールでシリアル番号をお届け

（３）専用サイトから回収手続き

（４）お客様で梱包

（５）佐川急便が回収（最短翌日・希望日時・年中無休）

（６）工場到着をメールでお知らせ

（７）国の認定工場でリサイクル（データ消去のお客様には証明書を発行）

会社概要

【会社名】 リネットジャパングループ株式会社（東京証券取引所/証券コード：3556）

【所在地】 名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート26階

【設 立】 2000年7月27日

【代表者名】 代表取締役社長 ⿊田武志

【資本金】 12億5,053万円 (2025年9月30日現在)

【従業員数】 1,063名 (2025年9月30日現在) ※パート・アルバイト含む

【事業内容】

＜小型家電リサイクル事業＞

・小型家電リサイクル法の認定事業者としてパソコン・小型家電の回収

・リサイクルを通じた知的障がいのある方の雇用創出

＜リユース事業＞

・ネット中古書店「ネットオフ」の運営

・ゲーム・ホビー・ブランド品・スマホなどのネット買取サービスの展開

＜ソーシャルケア事業＞

・障がい者のやりがいのある仕事と安心して暮らせるグループホームの展開

・就労継続支援Ｂ型事業所と障がい者グループホームを運営

＜海外HR事業＞

・外国人材の「教育ならびに送出し事業」を展開

※小型家電リサイクル事業とソーシャルケア事業は環福連携モデル推進に

取り組んでいます。

【URL】 https://corp.renet.jp/

- 本件に関する報道関係者様お問い合わせ先 -

リネットジャパングループ株式会社 担当：磯谷

TEL：052-589-2292/ FAX：052-589-2294/ Mail：press@renet.jp