【仙台うみの杜水族館】開館10周年イヤーのフィナーレを飾るのは、エリック・カールコラボ！エリック・カールとうみの杜のなかまたち～見て、探して、あそぼう～【２０２６年３月６日（金）～５月３１日（日）】

海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館『仙台うみの杜水族館』では、２０２６年３月６日（金）から５月３１日（日）までの期間、絵本作家エリック・カールの世界観とのコラボレーション企画「エリック・カールとうみの杜のなかまたち～見て、探して、あそぼう～」を開催します。

本企画では、まるで絵本の世界から生きものたちが飛び出てきたような特別展示や、生きものたちの知識を学びながら楽しめる生きもの探しカードなどの、色とりどりで、華やかな「エリック・カールが描く生きものたち」を通して、いきいきとした生きもの本来の魅力を体感できるコンテンツが盛りだくさんです。

「エリック・カールとうみの杜のなかまたち」～見て、探して、あそぼう～

仙台うみの杜水族館は、2025年7月1日に開館10周年を迎えました。絵本作家エリック・カールの世界観とのコラボで、開館10周年イヤーのフィナーレを迎えます。

本企画では、色とりどりで、華やかな「エリック・カールが描く生きものたち」を通して、いきいきとした生きもの本来の魅力を体験できるコンテンツが盛りだくさんです。

まるで絵本の世界から生きものたちが飛び出てきたような特別展示「飛び出す絵本の世界」や、生きものたちの知識を学びながら館内全体を回遊する生きもの探しカード、本イベント限定のグッズやコラボフードなど、エリック・カールの世界観のもとで、リアルな生きものたちについて体感しながら知ることができます。

幼少期に彼の絵本に触れた人、色彩豊かな彼のアートに心惹かれた人など、世代を超えて子どもから大人まで楽しめるイベントです。

特別展示「飛び出す絵本の世界」

エリック・カールの色鮮やかなアートと生きもの展示を組み合わせ、生きものたちの「大きさ」「鳴き声」「色」を感じながら、まるで絵本の世界に入り込んだように“楽しみながら学べる”特別展示を開催します。

企画展示室内に現れる大きな絵本では、グリーンイグアナとセマルハコガメを、イラストと見比べながら楽しんだり、エリック・カールの象徴ともいえる水玉のアートやあおむしと、多彩な体色の魚「テトラ」が一緒に楽しめ、“色”と“生きもの”の魅力を、絵本の世界観の中で体験いただけます。

また、生きもののパネルなども設置し、一部の生きもののイラストたちは、等身大のサイズで、生きものの「大きさ」を体感できたり、生きもののパネルに近づくと「鳴き声」が聞こえたりと、子どもから大人まで直感的に楽しく学べる参加体験型の展示です。

エリック・カールの描く絵本の世界観の中、イラストと実際の生きものを見比べたり、一緒に写真撮影を行ったりして、エリック・カール氏の色彩豊かなアートと生きものたちの魅力を満喫することができる空間をお楽しみいただけます。

企画展示室イメージグリンイグアナセマルハコガメカメテトラ

場 所：2階企画展示室

生きものさがしカード～はらぺこあおむしとカラフルなうみの杜のなかまをさがそう！～

エリック・カールの世界観で館内を楽しみながら、生きものの生態について学ぶことができます。小さな絵本のようなカードを使って、「はらぺこあおむし」と一緒に、カラフルなうみの杜のなかまたちを探してみよう！館内各所にいる該当するうみの杜のなかまたちをみつけたら、カードの中にある「窓」をめくります。窓の下に書いてあるのは、生きものたちの豆知識。お家に持ち帰って、楽しむこともできます。

「はらぺこあおむし」は生きものたちと出会い成長し、最後には「ちょうちょ」スタンプを押してゴールです。ゴールした方には、本イベント限定の記念缶バッジ1個（5種類ランダム）をプレゼントいたします。

料 金：500円（税込） ※ゴールノベルティ有（缶バッジ5種類ランダム）

販売場所：チケット窓口・プログラム受付

楽しく学べる「生きもの解説パネル」

館内には約２０種類の生きものたちのオリジナルの解説パネルを設置いたします。

実際に生きものの姿を観察しながら、すぐそばに 掲出されたパネルと比較することで、エリック・ カールの世界観のもと、子どもから大人まで、楽しく生きものについて理解を深めることができます。

場 所：館内各所

はらぺこあおむしのぺたぺたワークショップ～世界でひとつのはらぺこあおむしをつくろう～

エリック・カール氏が好んだ手法『ティシュー』素材を使って、はらぺこあおむしや海の生きものを飾り付けるワークショップを実施いたします。エリック・カール氏のアートを体験しながら、自分だけのはらぺこあおむしや海の生きものをつくろう！

期 間：3月6日（金）～5月31日（日）（土日および春休み3/20～4/5・ＧＷ4/25～5/6）

料 金：300円（税込）

時 間：11：00～15：00

場 所：2階 企画展示室横 ワークショップ会場

はらぺこあおむしグリーティング

2026年4月4日（土）、5月16日（土）の2日間限定で、はらぺこあおむしが仙台うみの杜水族館に登場！一緒に写真を撮ったり、直接ふれあえる特別なグリーティングイベントです。参加いただいたお客さまには、ポストカードと「たのしいあそびブック」をプレゼントいたします。

日程：4/4（土）・5/16 (土)

時間：１.11：00 ２.12：30 ３.14：00 各回30組さま

費用：無料（水族館への入館が必要です）

※参加には整理券が必要です。

※整理券配布：9：00～

※整理券配布場所：館内エントランス

※整理券は先着順でお渡し、時間帯はお選びいただけません。なくなり次第配布終了です。

※整理券1枚につき1組さまご参加いただけます。

※当日はスタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします。

※スマートフォン・カメラなどの撮影機器はご持参ください。スタッフが撮影します。

コラボグッズ・コラボフード＆ドリンク

本企画のメインビジュアルを使用したオリジナルコラボグッズを多数販売いたします。また、フードコート「wakuwaku ocean」では、エリック・カール氏の世界観を表現した、ここでしか味わえない見た目もかわいいコラボフードやドリンクを販売いたします。4月21日からは、新たなフード＆ドリンクも登場します。お楽しみに！

グッズ販売場所 ： 1階 umimori shop

フード・ドリンク販売場所 ： フードコート 1階 wakuwaku ocean