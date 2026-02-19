売場での購買に繋げるSNS運用とKPI設計　消費財メーカーSNS担当者必見オンラインセミナー開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年3月26日開催売場での購買につなげつSNS運用とKPI設計

自社なりにSNSの投稿や運用を行っているものの、費用対効果や小売の店頭での売上との連動を明確になっていないままになっているメーカー様は少なくありません。



本セミナーは、消費財メーカーのSNS運用の支援も行う一般社団法人SNSエキスパート協会の代表理事をお招きし、SNSを「購買」という成果に結びつけるための戦略設計と思考法を解説します。





各プラットフォームの役割定義から、事業貢献度を可視化するKPI設計、オンライン施策をオフラインの購買行動へ転換する戦略まで、再現性の高い事例を交えてお伝えします。

このような方におすすめ

講師：後藤 真理恵 一般社団法人SNSエキスパート協会 代表理事

- Instagram/X/TikTok/LINEなどSNSの自社アカウントの運用や企画の担当者様- 売上やブランド力向上のためのSNSの効果的な使い方とKPI、効果を測定する方法を知りたい- 店頭での購入に繋がる投稿やキャンペーンの事例や効果を知り、自社の運用にも活用したい

東京大学文学部を卒業し、2013年、コムニコ入社。

数多くの企業のSNS活用を支援して得た豊富な知見とノウハウを積極的に発信し、SNSマーケティングの正しい知識の啓発や業界発展に努めている。16年11月、SNSエキスパート協会代表理事に就任。消費財メーカーへのSNS運用コンサルティングも行っている。

内閣府セミナー、企業/団体/自治体向け登壇、寄稿、取材対応等実績多数。著書『SNSマーケティング ケースで学ぶ 成果を最大化する技法とロジック』他

セミナープログラム：

１．消費財マーケティングにおけるSNSの役割を再定義

⑴消費者とのタッチポイントの変化と、消費財における実態

⑵商品カテゴリー×ターゲット層別 媒体の選び方：

新商品かリニューアルか/エンゲージメント・想起アップ/ダイレクト購買・トレンドづくり

⑶フェーズによってKPIの重みが変わる？：

認知度向上・理解促進・購買促進

２．どのSNSで何を狙うか？KGIから逆算するKPI設計

⑴SNSの特徴と使い分け：

「店頭で想起・購買」してもらうためにSNSで何をすべきか

⑵マーケティングフェーズごとの適切なKPIとその理由

１.認知/興味関心段階：異なる多くの人への到達度/接触頻度を示すための指標

（リーチ数、エンゲージメント率、再生数、UGC数…etc）

２.購買/リピート段階：購入への直結度合や、ブランド推奨度、事業貢献度を測る指標

（コンバージョン率、クーポン利用数、ハッシュタグ数、UGC数…etc）

３.「フォロワー数」や「投稿数」だけを追いかけることの危険性：

軸にするのはKGI!?（例：売上、店舗来店数）

⑶KPIの数値目標を設定するための3ステップ：

現状分析→目標設定（SMART原則）→期間設定

⑷KPIを金銭的価値に換算し、経営層への説得力を高める：

コスト削減額の算出/リーチ数や推定売上貢献額の算出

３．どう効果を測定し、PDCAを回すか？

消費財特有の課題：小売店頭との連動強化＆施策と売上の直結→「SNS × 購買データ」への注目

⑴効果測定の流れ：管理ツールが「ある」場合と「ない」場合

１.ある場合: UGCの定量・定性分析による効果測定の高度化

２.ない場合: SNSキャンペーン期間中のPOSデータの売上上昇を比較する手法

⑵SNSから店舗へ誘導し売上を作る施策と事例

１.投稿画面の提示で割引、購入報告キャンペーンの設計、配荷情報の発信で来店を促す

２.公式アカウントによる投稿とコミュニケーションでフォロワーの来店意向を向上

４．UGCとソーシャルリスニング活用による成果の出し方と成功事例

⑴UGC（ユーザーの声）を活用バリエーション：

コミュニケーション、情報拡散も期待できる

１.商品開発：UGCの反響を商品開発に活用

２.顧客サポート：ユーザーの不満や要望に対応しブランド感度を向上

⑵UGCの創出と拡散を促す具体的な施策事例

１.日用品/雑貨：お役立ち情報の発信や、口コミを引用リポストしてUGC創出を促す

２.食品：ユーザーが楽しめる投稿とともに商品の詳細を見せる

開催概要：

開催日時：2026年3月26日(木) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブ視聴期間あり

受講料：お一人様 30,800円（税込）

