FIXER、「GaiXer Medical Agent」に新機能を追加 ―「電子カルテ音声入力」と「退院時指導書作成支援」機能、藤田医科大学病院で運用開始―

株式会社FIXER（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡 清一、以下FIXER）は、医療業務支援に特化した生成AIサービス「GaiXer Medical Agent（ガイザー・メディカル・エージェント）」に「電子カルテ音声入力」および「退院時指導書作成支援」機能を追加し、藤田医科大学病院（愛知県豊明市、病院長：今泉 和良）にて運用を開始しました。

■機能拡張の背景

医師の働き方改革が進むなか、医療現場では診療の質を維持・向上しながら業務負担を軽減する取り組みが求められています。FIXERと藤田医科大学病院は、患者に向き合う対面診療の価値向上を目的に、医療文書作成業務の効率化に継続して取り組んでおり、昨年5月にはFIXERと学校法人藤田学園の100％子会社であるフジタ・イノベーション・キャピタルが合同で新事業会社「メディカルAIソリューションズ」を設立。既存の電子カルテシステムと「GaiXer Medical Agent」を連携させ、セキュアな環境下での生成AIの活用を実現しています。

先行して導入した「退院サマリー」作成支援機能においては、利用した医師の92%が「時間短縮、業務改善につながった」と回答し、81％が「満足」と評価するなど、高い効果が確認されました。

こうした成果を踏まえ、現場の医師や看護師からの要望を受け、新たに「電子カルテ音声入力」および「退院時指導書作成支援」機能を実装し、本格運用を開始しました。

■機能拡張の概要

1. 電子カルテ音声入力機能

従来のキーボード入力に加え、診察後の記録や申し送り事項などを音声で入力し、自動でテキスト化する機能を追加しました。

主な特徴：

・医療現場特有の専門用語に対応した高精度な音声認識

期待される効果：

・診療中の患者との会話を妨げることなく記録作業を行うことが可能となり、キーボード操作の負担を軽減します。これにより、医師が患者と向き合う時間の創出に貢献します

2. 退院時指導書作成支援

これまでの「退院サマリー」に加え、患者およびご家族に交付する「退院時指導書」（※）のドラフト作成に対応しました。

主な特徴：

・生成AIの高い言語処理能力を活用し、電子カルテ上の専門的な医療情報を解析し、患者にとって理解しやすい平易な表現に変換して生成します

期待される効果：

・医師が一から文章を作成する負担を軽減し、患者一人ひとりの状況に応じた分かりやすい指導書の作成をサポートします

※退院後の日常生活における注意点（食事、入浴、運動など）や服薬、次回の受診予定などを患者およびご家族向けに記載した文書です。医療従事者間で共有される「退院サマリー」が専門用語で記述されるのに対し、「退院時指導書」は患者が理解しやすい平易な表現での作成が求められる点が大きな違いです。

藤田医科大学病院 病院長 今泉 和良氏 コメント

医療の高度化が進む中、私たち医療従事者が最も大切にすべきことは、患者様一人ひとりと真摯に向き合う時間です。しかし、記録や文書作成といった事務作業がその時間を圧迫している現実がありました。今回実装された音声入力機能は、診療中の会話を途切れさせることなく記録化できるため、医師はより診療に集中できるようになります。また、退院時指導書の作成支援機能は、難解になりがちな医療情報を、生成AIが患者様の目線に立った分かりやすい言葉へと翻訳してくれます。テクノロジーの力で事務作業を効率化し、そこで生まれた時間と心の余裕を、患者様へのケアに還元していく。これこそが、私たちが目指す『次世代の医療』の形です。

FIXERは今後も「GaiXer Medical Agent」を通じて、医療文書作成という負荷の高い業務の効率化を推進し、医療従事者の業務負担軽減および医療の質向上に貢献してまいります。藤田医科大学病院と連携し、診療情報提供書（紹介状）や診断書など、対応文書の更なる拡充を進めていく予定です。

■GaiXer Medical Agentについて

GaiXer Medical Agentは、生成AIを活用した医療業務支援サービスです。電子カルテ上の診療記録等を元に、AIが医療文書のドラフトを自動生成します。CSVファイル等による連携で、ベンダーを問わず様々な電子カルテに対応可能です。

GaiXer Medical Agent公式サイト：https://gaixer.medicalai.co.jp/

■株式会社FIXERについて

FIXERは2009年に創業し、Microsoft Azureの国内展開初期から、企業・官公庁・自治体のエンタープライズシステムを中心に、クラウドを活用したIT基盤の構築と高度化を支援してきました。日本におけるクラウド活用の黎明期から、多数の基幹システムをプライムで手掛け、社会インフラのデジタル化を支えてきた実績を有しています。

近年は、生成AIを生産性向上の中核技術と位置付け、自社開発の生成AIサービス「GaiXer」を展開しています。さらに、セキュリティや運用要件に応じた選択肢として、デスクトップ環境で安全かつ高速に生成AIを活用できるデスクトップAI「GaiXer ThinkStation」の提供を開始しました。

FIXERは、クラウドからデスクトップまでを含む柔軟な構成により、さまざまな現場で生成AIを実務に活用できる環境を提供しています。テクノロジーによって業務の負荷を軽減し、人が本来注力すべき価値創出に集中できる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

Webサイト：https://fixer.co.jp/

■株式会社メディカルAIソリューションズについて

会社名 ：株式会社メディカルAIソリューションズ

所在地 ：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館

設立 ：2025年3月

代表者 ：代表取締役 松岡 清一 代表取締役 山田 光一

事業内容：ヘルスケア関連のアプリケーション開発・保守、生成AIによる医療関連情報の利活用事業

Webサイト：https://gaixer.medicalai.co.jp/

※Microsoft、Azure、Azure OpenAIは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。