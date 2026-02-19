英国王立造幣局新作・くまのプーさんコインシリーズが始まる！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「くまのプーさん100周年記念 プルーフ金/カラー銀貨」を、2026年2月19日（木）に発売いたしました。

商品概要

くまのプーさんは、A.A.ミルン(Alan Alexander Milne)氏によって1926年に発表された児童書 『Winnie the Pooh』に登場する、可愛らしくも勇気あるくまの主人公です。

物語は、プーさんと仲間たちが暮らす100エーカーの森を舞台に展開され、作者ミルンの息子をモデルにした少年、クリストファー・ロビンも登場します。

これらの作品は、世代を超えて世界中で愛される不朽の名作となりました。

その後、ディズニーによるアニメーション化によって、赤いシャツを着た現在のアイコニックなプーさんの姿が生まれ、 物語は新たな世代へと受け継がれていきます。

今回ロイヤルミントは、『くまのプーさん』誕生100周年を記念し、3つのテーマに分かれた全3章構成の記念コインコレクションを発表しました。

第1弾となる本作のテーマは「やさしさ（Kindness）」。

それは、プーさんが物語の中で仲間たちや出会う人々に向けて示してきた、大切な価値観です。

本コインは、英国50ペンス貨として発行され、裏面デザインにはウォルト・ディズニー・カンパニーによる、勇気あるプーさんの姿が描かれています。

カラー印刷仕様を含む複数エディションが用意されており、全3弾をコレクションされたい方はお早めのご予約をおすすめいたします。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=528

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業