TVアニメ『LV999の村人』2026年7月放送開始！新キャストに江頭宏哉、島崎信長、石見舞菜香、古賀葵、Lynnが決定！さらに第1弾PV＆最新ビジュアルも公開

グリーエンターテインメント株式会社

シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするTVアニメ『LV999の村人』のテレビ放送がテレ東、BSフジほかにて2026年7月にスタートすることが決定しました！

あわせて第1弾PVや第2弾ティザービジュアルを解禁！

さらに、追加キャラクターとキャスト情報も解禁。

鏡の古くからの知り合いタカコ役を江頭宏哉さん、勇者レックス役を島崎信長さん、王女クルル役を石見舞菜香さん、僧侶ティナ役を古賀葵さん、魔法使いパルナ役をLynnさんが担当いたします。

また、公式Xでは今回発表されたキャストのサイン入り色紙が当たるキャンペーンを5週連続で開催いたします。

『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中です。

「月間コンプエース」にてコミカライズも連載されており1～19巻が発売中。最新20巻が2026年2月25日（水）に発売されます。作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計380万部を突破しています。

第2弾ティザービジュアル＆第1弾PV解禁

▼第2弾ティザービジュアル

▼第1弾PV

URL：https://youtu.be/IMKro1SWUzw

新キャラクター＆キャスト解禁！

タカコ役は江頭宏哉さん、レックス役は島崎信長さん、クルル役は石見舞菜香さん、ティナ役は古賀葵さん、パルナ役はLynnさんに決定！

▼タカコ（CV：江頭宏哉）

クラブとバーのオーナーを勤める武闘家。

かつて魔王討伐を目指していたが、魔族に救われたことで争いから距離を置くように。

鏡とは古くからの知り合いで、協力関係を築いている。れっきとした女性。

＜江頭宏哉さんコメント＞

タカコ役を担当させていただきます、江頭宏哉です。

人生初の女性役ということで、大いに試行錯誤しながらも楽しく演じさせていただきました！

多くの方に楽しんでいただけることを心から願っております。よろしくお願いいたします！

▼レックス（CV：島崎信長）

両親をモンスターに殺されたのをきっかけに、勇者として魔王討伐の使命を志す。

だが、鏡との出会いをきっかけに、世界の歪みに気付き始める。

＜島崎信長さんコメント＞

勇者レックスの声を担当させていただく島崎信長です。

個人的に追いかけていて、6年以上前に完結を見届けさせていただいた作品に、まさかこうして出演させていただけるとは！オーディションのお話を伺った際は非常に高まりました。

世界の秘密が解き明かされていくと共に、どんどん世界観が広がっていく作品ですので、どうぞお楽しみに！

ちょっと気が早いですが、ぜひ原作の最後までアニメ化できますように。

※本プレスリリースではシステムの都合上「島崎」と表記しておりますが、正式な漢字表記は「たつさき（山へんに立・可）」の「崎」となります。

▼クルル（CV：石見舞菜香）

かつて日本と呼ばれしヘキサルドリア王国の第三王女。賢者として生まれたため、幼少期から魔王討伐に向けた厳しい訓練を受けて育つ。

魔族は悪と教えられて育ったが、自分の眼で見た真実を信じる柔軟さも持つ。

＜石見舞菜香さんコメント＞

クルルを演じさせていただきます。石見舞菜香です。

クルルは正義感が強くしっかり者なキャラクターですが、物語中盤から面白い一面をみせてくれたりする子です！

アフレコもとても和やかな雰囲気で進んでいます。個人的に、レックスが面白くて好きです！

早く皆さまにみていただきたい…！放送をお楽しみに♪

▼ティナ（CV：古賀葵）

修行のために旅する僧侶の女の子。王都の孤児院で育てられ、その恩に報いるべく聖職者として人の助けになろうとしている。

一生懸命で礼儀正しいが、不可解な事があるとツッコミを入れずにはいられない。

＜古賀葵さんコメント＞

ティナ役を担当させていただきます古賀葵です。

作品を読んだ時に思わず、なるほど～！と声を出してしまう展開で、私にはすごく新鮮で夢中で読み進めてしまいました。ティナちゃんは、最初こそおどおどと消極的な面がありますが、旅が進むにつれて、段々と本来の持ち味を活かして頼もしくなっていく女の子です。コミカルな表情も登場人物の中では多いと思うので、そこも楽しんでいただけたら嬉しいです。

これからよろしくお願いいたします！

▼パルナ（CV：Lynn）

王都出身の魔法使い。

普段は飄々としているが、緊急時には冷静かつ迅速に動ける才覚の持ち主。

ある出来事から魔族に深い憎しみを抱いている。

＜Lynnさんコメント＞

パルナ役を担当させていただきます、Lynnです。

魔法使いさんです！ パーティーには絶対必要な存在ですね！

村人は…LVが999もあったら強いんでしょうか？ その目で確かめてみてね。

ところでこの物語は先の先まで読み進めるとその様相を変えとても驚かされるわけなのですが、ぜひそこまでアニメ化してお届けしたい！

だからみなさん楽しんでくださいませ。

公式Xではキャストサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンを開催！

豪華声優陣のサイン入り色紙を抽選で各2名様にプレゼントするキャンペーンを5週連続で開催します。X公式アカウント（https://x.com/lv999_anime）をフォローし、応募対象ポストをリポストすることで応募できます。

【プレゼント景品・応募期間】

第1弾

・タカコ役 江頭宏哉さんのサイン色紙 2名様

応募期間：2026年2月19日（木）12:00 ～ 2026年2月26日（木）11:59

第2弾

・レックス役 島崎信長さんのサイン色紙 2名様

応募期間：2026年2月26日（木）12:00 ～ 2026年3月5日（木）11:59

第3弾

・クルル役 石見舞菜香さんのサイン色紙 2名様

応募期間：2026年3月5日（木）12:00 ～ 2026年3月12日（木）11:59

第4弾

・ティナ役 古賀 葵さんのサイン色紙 2名様

応募期間：2026年3月12日（木）12:00 ～ 2026年3月19日（木）11:59

第5弾

・パルナ役 Lynnさんのサイン色紙 2名様

応募期間：2026年3月19日（木）12:00 ～ 2026年3月26日（木）11:59

※その他キャンペーン詳細、注意事項は応募規約をご確認ください。

イントロダクション

剣と魔法の世界、アースクリア。この世界で人々はレベルと生まれながらの役割を持つ。

戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、狩人、呪術師、王、賢者、勇者。

そして最もその人口が多く、力無き、最弱の役割……「村人」。

ある日、モンスターに襲われる村人の親子。

そこに颯爽と現れ、軽々とモンスターを倒す青年に親子は驚愕する。

「鏡浩二、村人……。レベル……999!?」

LV999の極致に至り、定められた生き方に抗う村人、鏡浩二。

魔族の頂点である魔王の娘、アリス。

二人は出会い、仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指す。

「対立」することを運命づけられた世界で

彼らを待ち受けるこの世界の仕組みとは……！

作品情報

▼スタッフ

原作：星月子猫『LV999の村人』(KADOKAWA刊)

キャラクター原案：ふーみ

監督：葛西良信

シリーズ構成：藤田伸三

キャラクターデザイン：松本健太郎

音楽：中村 博

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

▼キャスト

鏡 浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島崎信長

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀 葵

パルナ：Lynn

▼WEB

公式サイト：https://lv999-anime.com/

公式X：https://x.com/lv999_anime（推奨ハッシュタグ：#LV999の村人）

▼権利表記

(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999の村人」製作委員会

原作小説・コミカライズ情報

▼原作小説1~8巻が好評発売中！

『LV999の村人』

（KADOKAWA刊）

著者／星月子猫 イラスト／ふーみ

https://www.kadokawa.co.jp/product/321602000347/

▼コミカライズ1~19巻が好評発売中！20巻は2026年2月25日（水）発売予定！

『LV999の村人』

（KADOKAWA/角川コミックス・エース）

著者／岩元健一 原作／星月子猫 キャラクター原案／ふーみ

https://web-ace.jp/compace/contents/243/

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：info-ent-anime@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/