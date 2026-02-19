おしゃれな“あの人”の着こなしを参考に、ブランド古着がもっと選びやすく「ZOZOUSED SELECT STORE」が本日オープン！

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、ブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」にて、ファッションシーンで活躍するゲストセレクターのコーディネートを通じて古着ショッピングを楽しめる新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」を本日2月19日（木）にオープンしました。

「ZOZOUSED SELECT STORE」は、人気モデルやインフルエンサーなどのゲストセレクターがZOZOUSEDのアイテムを使って組んだコーディネートと着こなしポイントを紹介、また、着用アイテムと類似するZOZOUSEDアイテムを簡単に探すことができるコンテンツです。ゲストセレクターの着こなしやアイテム選びの視点を通じて、一点ものが多く選び方が難しいとされるブランド古着のショッピングを、お得におしゃれを楽しめる体験としてお届けします。

初回のゲストセレクターには、柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんの4名が起用され、本日からそれぞれのコーディネートを「ZOZOUSED SELECT STORE」でご覧いただけます（※1）。

ZOZOUSEDは本企画を通じて、「どのように古着を選べばよいか分からない」「自分に合う着こなしが分からない」といった悩みに寄り添い、ブランド古着をより身近に感じていただくとともに、ファッションの選択肢が広がるきっかけをお届けします。

（※1）コーディネートやゲストセレクターは、順次追加される予定です。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/zozoused-select-store/

・オープン日：2026年2月19日（木）

＜ゲストセレクターのコーディネート（一部）＞

（左上から）柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさん

＜「ZOZOUSED SELECT STORE」のポップアップイベント開催！＞

※画像はイメージです。

「ZOZOUSED SELECT STORE」の公開を記念したポップアップイベント「ZOZOUSED SELECT STORE supported by KLD」を、2月21日（土）～3月1日（日）の期間、二子玉川 蔦屋家電で開催します。会場では、柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんが組んだコーディネートや本イベントのためにセレクトしたアイテムの展示に加え（※2）、ZOZOUSEDやブランド古着の買取販売を行うKLD（ケーエルディー）のスタッフが厳選したアイテムを販売します。

また、ご自宅にある着なくなった衣類を1点以上（※3）お持ち込みいただいた方には、ポップアップイベント会場またはZOZOUSEDで使用できる1,000円分のクーポンをプレゼントします。回収した衣類は後日ZOZOUSED上で販売（※4）することで次のお客様の手元に届き、ファッションの循環につながります。さらに、ZOZOUSED公式Instagram（@zozoused_official(https://www.instagram.com/zozoused_official/)）をフォローすることで参加できる、ゲストセレクターが選んだアイテムなどが当たるカプセルくじ（※5）も実施します。

本イベントは、ブランド古着の買取販売を行うKLDとZOZOUSEDが協業し、オンライン発のリユースサービスを展開してきた両社ならではの視点で、リユースをより身近に、楽しく感じていただくことを目的にしたイベントです。

（※2）柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんがセレクトしたアイテムは販売せず、展示のみになります。

（※3）靴下・水着・下着などの衛生品、衣類以外の品物、著しいダメージや汚れ、破損がある衣類については回収の対象外となります。衣類の回収は最大5点までとなります。なお、回収した衣類はいかなる理由があっても返却いたしかねますので、ご了承いただいたうえでお持ち込みください。

（※4）回収した衣類の内、ZOZOUSEDの販売基準に達した商品を販売予定。

（※5）参加はお一人様1回までとなります。また、一日の上限に達し次第終了いたします。

・イベント名：ZOZOUSED SELECT STORE supported by KLD

・開催期間：2026年2月21日（土） ～ 2026年3月1日（日）10:00～20:00

・開催場所：二子玉川 蔦屋家電 E-room1・E-room2（東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット）

株式会社KLDについて

KLDは、福岡県糸島市を拠点に2016年に創業したブランド古着の買取販売を行う企業です。「BUILDING MARKET OF STORIED REUSABLES（物語のあるリユース市場をつくる）」をミッションに、1点1点の洋服と丁寧に向き合い、その価値を次へとつないできました。ハイエンドブランドを中心に、確かな目利きとメンテナンス体制で、ここで出会えてよかったと思える体験を大切にしています。