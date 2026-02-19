OpenSSFホワイトペーパー「Visualizing Secure MLOps (MLSecOps): 堅牢なAI/MLパイプラインセキュリティ構築のための実践ガイド」を公開
OpenSSFホワイトペーパー「Visualizing Secure MLOps (MLSecOps): 堅牢なAI/MLパイプラインセキュリティ構築のための実践ガイド」
本日、Open Source Security Foundation (OpenSSF) より発行された「Visualizing Secure MLOps (MLSecOps): 堅牢なAI/MLパイプラインセキュリティ構築のための実践ガイド」日本語版が公開されました。ホワイトペーパーは、こちらからダウンロードできます :
- 日本語版 : Visualizing Secure MLOps (MLSecOps):堅牢なAI/MLパイプラインセキュリティ構築のための実践ガイド(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/02/visualizing-secure-mlops-mlsecops-a-practical-guide-for-building-robust-ai-ml-pipeline-security-jp/)
- オリジナル版 (英語) : Visualizing Secure MLOps (MLSecOps): A Practical Guide for Building Robust AI/ML Pipeline Security(https://openssf.org/resources/visualizing-secure-mlops-mlsecops-a-practical-guide-for-building-robust-ai-ml-pipeline-security/)
設計段階からAI/MLパイプラインを保護する
本ホワイトペーパーでは、機械学習のライフサイクル全体にセキュリティを統合するための、実践的かつ視覚的なフレームワークを紹介します。実務者向けに作成されており、実績のあるDevSecOps戦略をベースに、それをAI/ML環境へと適応させています。
- AI/MLエンジニア、データ サイエンティスト、MLOpsチーム
- AI/MLを組み込んでいるデベロッパーやクラウドネイティブの専門家
- MLシステムへのガバナンス拡大を担うセキュリティ エンジニアやITチーム
- AI/MLセキュリティ分野のオープンソース貢献者
- MLOpsおよびMLSecOpsのライフサイクルをマッピングした視覚的モデル
- 各段階における主要なリスク、対策（コントロール）、ツール、およびペルソナ
- Sigstore、OpenSSF Scorecard、SLSAなどのフレームワークを活用したオープンソース ガイダンス
- MLシステムをエンドツーエンドで保護するための実践的な推奨事項
なぜ今なのか
- AI/ML Security ワーキンググループに参加する(https://openssf.org/groups/ai-ml-security/)
- メンバーシップを見る(https://openssf.org/join/)
- 清海 佑太（本田技研工業）
- 下沢 拓（日立製作所）
- 余保 束（ルネサスエレクトロニクス）
- 池田 宗広（サイバートラスト）
