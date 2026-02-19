【ルイ・ヴィトン】キャラメルカラーがモダンな印象の新作メンズバッグを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・コレクションより、キャラメルカラーの柔らかなカーフレザーに、内装にはLV ブラゾン・ジャカードのライニングを施し、洗練されたモダンな印象を添える新作メンズバッグを発売しました。

軽くドラム加工された非常に柔らかいカーフレザーで施された「キーポル・カーゴ バンドリエール 35」。実用性に優れたファスナー式フロントポケットが特徴です。ネームタグとファスナー引き手はメゾンの定番のヌメ革で仕上げました。ジャカードのライニングが洗練された印象をプラス。手に馴染むトップハンドルと取外しや調節が可能なストラップにより、持ち運びも自在です。

製品名：キーポル・カーゴ バンドリエール 35

価格：588,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 35.5 x H 21 x D 22 cm

しなやかなヌメ革を使用した「ナイル XL」。ゆったりとした立体的なシルエットが際立つアイテムです。LV ブラゾン・ジャカードのテキスタイルライニングがあしらわれ、広々とした内装にはノートパソコンや書類、毎日の必需品をスマートに収納できます。取外し＆調節可能なストラップ付きで、多彩な持ち方を楽しめます。

製品名：ナイル XL

価格：676,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 37 x H 26 x D 19 cm

しなやかなヌメ革を使用した「バガボンド・ホーボー」。調節＆取外し可能なシグネチャーのテキスタイルストラップにより、肩掛けや斜め掛けで快適に楽しめます。内装にはLV ブラゾン・ジャカードのライニングを施し、シルバーカラーの刻印入り金具やパドロック(錠前)、ファスナーが洗練された印象をプラス。より明るい色合いのレザー製ネームタグがデザインを完成させます。

製品名：バガボンド・ホーボー

価格：643,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 48 x H 38 x D 14 cm

1966年に登場したメゾンのデザインを、ファレル・ウィリアムスが現代的に再解釈した「ニードル バッグ」。 ミニマルでありながらも存在感を放ち、フロントはバッグ「キーポル」、サイドはバッグ「スピーディ」を想起させるシルエットが魅力。柔らかなハンドルにより、肩掛けとしても快適に楽しめます。

製品名：ニードルバッグ

価格：698,500円

素材：カーフレザー

サイズ：W 46 x H 22 x D 17 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。