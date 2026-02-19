【阪神梅田本店】もはやアート？！食べて美味しい見て楽しい、プリンで溢れる13日間

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「第5回 プリンな休日」

■2月25日(水)→3月9日(月)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

阪神百貨店の名物催事「プリンな休日」を今年も開催！スーパープレゼンターには、お馴染みの“プリン王子”こと池畑孝資さんをお迎えいたします。

プリン王子がセレクトした、レトロでエモい固めから愛らしく映えるものまで、大阪から距離の離れた東京と北海道の人気店によるこだわりのプリンが集結！

〇スーパープレゼンターはこの方！

“プリン王子”こと池畑孝資さん

年間800食以上プリンを食べる、プリンマニアな会社員。固さ、ハリ感、カラメルとのコントラストなど、お店ごとに異なる表情を見せるプリンに魅了され、気づけばプリンの虜に。

プリン王子のお気に入りPART１. 【2/25(水)→3/3(火) 限定出店】

ここからは、プリン王子イチオシのプリンたちを会期に分けてご紹介いたします！

まず2/25(水)→3/3(火)の期間に出店する店舗からは、宇治抹茶が香る和風や、「温」&「冷」の新食感、まるでアートのように美しいビジュアルなど、ワクワクする味や見た目のプリンがずらり。

■東京・芝公園「LIT COFFEE&TEA STAND」(リット コーヒーアンドティースタンド)

濃厚 抹茶プリン〈ドリンクセット〉(1人前)1,201円【店内飲食商品】セットドリンク：コーヒー、カフェラテ、抹茶ラテ、カモミール&レモングラスから1種(各種ホットのみ)※プリン単品のご提供はございません

和を意識したコーヒーと日本茶をバリスタスタイルでお届けするカフェ「LIT COFFEE&TEA STAND」。抹茶の魅力を凝縮した贅沢な“濃厚 抹茶プリン”は、宇治抹茶をベースにした固めプリンに、香り高い“宇治”と甘みが特徴の“狭山”をブレンドしたオリジナルカラメルソースを合わせました。

■東京・下北沢「202カリー堂」

ティラミスプヂン(1個)1,201円【店内飲食商品】

砂糖の代わりに練乳を使用し、ココアのスポンジの上に流し固めたブラジルの伝統スイーツ、「プヂン」が登場いたします。「202カリー堂」では、玄米粉とココアのしっとりスポンジを土台とし、マスカルポーネが香るティラミスクリーム＋ほろ苦い固めのブラジル風コーヒープリンを組み合わせ、食べ進める度に食感や味わいが異なる楽しい一皿に仕上げました。

■東京・浅草「FEBRUARY KITCHEN」(フェブラリーキッチン)

ホットファッジチョコプリン(1個)1,801円【店内飲食商品】

レトロモダンな雰囲気と、自家焙煎コーヒーやオムライス、季節感のあるスイーツが魅力のカフェが前回に引き続き登場！今回は、濃厚なチョコレートプリンにとろけるホットファッジソースを絡めた贅沢な一皿をご用意しました。ふんわりホイップとバニラアイスがソースと溶け合い、フレッシュないちごが爽やかなアクセントに。

■東京・渋谷「喫茶サテラ」

１.プリン(1個)801円 ２.紅茶のクリームソーダ(1杯)801円[催事限定]【いずれも店内飲食商品】

48年という歳月を重ねてきた「青山茶館」の情緒ある佇まいはそのままに、現代のエッセンスを加えて継承する「喫茶サテラ」。看板商品のプリンは、クリームチーズと練乳をミックスさせたむっちり食感と濃厚な口溶けが魅力。今回は紅茶専門店「Uf-fu(ウーフ)」のアッサムを贅沢に練り込んだ、ミルクティーのように芳醇な紅茶プリンも登場いたします。

■東京・永福町「木花日和」(コノハナビヨリ)

空とぶプリン(1個)1,100円【店内飲食商品】

自然の風味を大切にしている「木花日和」では、無漂白の砂糖など厳選素材を使用しているため、素材本来の味が楽しめます。まるで宙に浮いているようなビジュアルはもちろん、試行錯誤を繰り返したビターで濃厚なカラメルやラム酒が香る大人な味わいも人気のポイントです。アートのような美しい見た目と、ツウ好みのおいしさにハマること間違いなし！

プリン王子のお気に入りPART２.【3/4(水)→9(月) 限定出店】

改名するほど絶賛された話題のひと品や、『プリンな休日』のために生まれた新作、春らしさをまとった期間限定など、特別感のあるご褒美プリンが勢揃い！

■北海道・札幌「enimo No.5」(エニモナンバーファイブ)

北海道一美味しいプリン(1個)880円【店内飲食商品】

地元の食材にこだわった、札幌で今注目のカフェレストランが登場！看板メニューは、テレビ番組で絶賛されて改名に至った“北海道一美味しいプリン”です。北海道産生クリームを贅沢に使用し、バニラやリキュールが華やかに香る生地をたまごで繋いでいます。レトロな見た目とは裏腹に、濃厚でリッチな“原点にして頂点”の味わいをお楽しみいただけるチャンス。

■東京・新宿「TSUBASA COFFEE」(ツバサコーヒー)

プリン好きの為のいちごみるくのかき氷(1個)2,481円[販売予定数各日80][『プリンな休日』限定]【店内飲食商品】

独創的なスイーツで人々を魅了するカフェから、『プリンな休日』限定の“プリンのかき氷”がお目見え。濃厚ないちごみるくプリンをベースに、プリンのピューレやクリーム、黒糖のシュトロイゼル、フレッシュないちごを贅沢に重ね、ミニプリンをのせて完成！甘酸っぱいいちごと“プリン×氷”のハーモニーがたまりません。

■東京・押上「akim'p」(アキンプ)

ブリュレプリン(1個)801円【店内飲食商品】

多くのメディアやSNSで注目を集める、行列の絶えないプリン専門店が登場！白くて四角い存在感たっぷりのプリンは、北海道産リコッタチーズを使っているため、チーズの濃厚さを残しつつも、後味はさっぱり。バーナーで炙ったザラメのパリッと食感となめらかなプリンが重なります。

■東京・町田「beans farm」(ビーンズ ファーム)

いちごのプリンアラモード(1個)2,200円【店内飲食商品】

熟練の技術で淹れるコーヒーとプリンに定評があり、29年間愛され続けるカフェ。地元町田産の卵にクリームチーズを練り込んだプリンは、濃厚で深いコクが楽しめます。さらに「BIG BABY ICE CREAM(R)」のミルクアイスをのせ、みずみずしい国産いちごを贅沢にトッピング。

■東京・湯島「自家焙煎珈琲みじんこ」

キャラメリゼプリン(2段)1,601円【店内飲食商品】

“女性が一人でも楽しめる、格好いいお店”がコンセプトの、自家焙煎珈琲専門店。コーヒーのプロが手がけるプリンは、卵のコクを凝縮し、ねっとり&みっちりとした唯一無二の超固め食感。表面を香ばしくキャラメリゼし、仕上げに自家焙煎豆を使用した香り高いエスプレッソカラメルをかければ、ほろ苦さと甘さが重なる贅沢な余韻が広がります。

ご当地やイベント限定の味が会期中毎日楽しめる！

旅気分を味わえる日本各地の個性豊かなご当地プリン「ときめく！プリン」や、世代を超えて親しまれる「モロゾフ」が贈るここだけの限定プリン、地域の繋がりと素材にこだわる“たまごスイーツ”専門店「エグジー」は、期間中毎日出店！ビジュアルも味わいも多彩に揃った、魅惑のプリンとの出会いをお楽しみいただけます。

「ときめく！プリン」(プリンお取り寄せサイト)

全国各地から選りすぐりのプリンが届く人気のお取り寄せサイト「ときめく！プリン」が、今回も食祭テラスにやってきます。醤油醸造元が手がける“みたらし醤油屋プリン”や、“草津温泉プリン”など、まるで全国を旅するように、各地の特産品をいかしたプリン16店舗44種類の個性派がラインアップ！

■青森「あおもりプリン工房」【阪神梅田本店初登場】

あおもり生プリン〈塩カラメル〉(1個)1,284円[各日販売予定数48]あおもりプリンプレーン(1個)552円、りんご(1個)585円

超とろとろ食感！本当の生を味わえるプリンが登場いたします。店主おすすめの食べ方は、まずはそのままミルクのコクを堪能後、塩がきいた塩カラメルソースをかけてひと口。さらに、ブランド卵“緑の一番星”の黄身をのせて混ぜれば、新感覚の卵かけプリンの完成です。

※「ときめく!プリン」コーナーでのお取り扱い商品です。

■京都「風水木 御稲荷プリン」【阪神梅田本店初登場】

御稲荷プリン ザ・プリン〈プレーン〉(1個)550円抹茶プリン(1個)570円ほうじ茶プリン(1個)570円みたらし団子プリン(1個)580円

伏見稲荷大社の名物“伏見稲荷プリン”は、京都産の牛乳と宇治の卵を使用した手作りの味わい。お団子に、甘じょっぱいタレが絶妙に絡んだ“みたらし団子プリン”や、小豆ペーストをしのばせたほうじ茶プリンと京都宇治抹茶を使った抹茶プリンなど、和のプリンがずらり。

※「ときめく!プリン」コーナーでのお取り扱い商品です。

■兵庫・神戸「モロゾフ」

１.プリンのたまご(カラメル)(直径約12cm)1,620円２.プリンとチーズケーキ(1個)486円[催事限定]

アングレーズソースとカラメルソースが溶け合うプリンケーキ。濃厚なクリームにより、ふんわりとろける食感の中に深いコクを引き出しました。また、毎回大好評の“プリンとチーズケーキ”は、イベント出店時だけ出会える特別な商品です。卵の風味豊かなカスタードプリンに、北海道産クリームチーズとマスカルポーネチーズを使用したチーズケーキを重ねています。

贅沢いちごのプリンパフェ(1個)594円[『プリンな休日』限定]

いちごソースを合わせた卵リッチなカスタードプリンに、いちご味のふわふわスポンジケーキとクリームシャンティ、いちごソースを重ね、フレッシュないちごをたっぷりとトッピング。旬のいちごを存分に楽しんで！

■「エグジー」【阪神梅田本店限定】

１.平飼いカケッコたまごプリンのいちごパフェ(1個)972円[各日販売予定数60]２.ぷりん on the プリン(1個)1,188円

岡山・赤磐の養鶏場の平飼い卵を使用した“たまごスイーツ”専門店が初登場。店内厨房で蒸し焼きにしたねっとり濃厚な固めプリンに、スポンジや甘さ控えめ生クリーム、あまおういちごを飾ったパフェ。レトロな固めプリンの上に、“カケッコたまご”を使ったムースのような食感のバニラカスタードプリンをのせ、2種のおいしさに出会えるプリンタワーがお目見え！

■インフルエンサー 「ひー。」さんコラボレーションプリン

いちご大福ぷりん(1個)1,296円

SNSフォロワー約20万人を誇るインフルエンサーひー。さんと、夢のコラボレーションが実現。生クリームのコクとバニラが香る濃厚&とろとろ食感のプリンに、柔らかなお餅から粒あんがあふれ出すいちご大福をトッピング！ありそうでなかった、両方のおいしさを同時に楽しめるプリンです。

