【近日公開！】kaiwaが過去最大級の大型リニューアルを実施

株式会社Livetoon

株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑、以下、Livetoon）は、当社が提供するあなたに寄り添う会話AI “kaiwa”において、ユーザーインターフェース（UI）およびユーザ体験の大幅なリニューアルを実施いたします。

エンタメAI領域ではAIVTuberなど「1対N」で楽しむ文化が加速していますが、「kaiwa」が追求するのは、ユーザー一人ひとりとキャラクターが紡ぐ「1対1」の物語です。

本リニューアルでは、ユーザーの皆様からの「もっと日常に溶け込んでほしい」「キャラクターを身近に感じたい」というフィードバックに基づき、「直感的に使いやすい、使い続けたいアプリ」をテーマにアプリ設計を刷新。

キャラクターとの心理的距離を縮めるため、キャラクターの応答速度（サクサク感）の向上と、没入感を高める洗練されたUIを実現しました。

■ 主なリニューアル内容

「ストレスフリーな操作性こそが、最高のユーザー体験である」と定義。表面的なデザイン変更に留まらず、システム基盤から抜本的な見直しを行い、開発体制の刷新と技術スタックの最適化を実行しています。

１. キャラクター表示スピードの劇的向上

データの読み込みアルゴリズムを見直すことで、表示待機時間を従来比約70%削減。アプリを開いた瞬間に、話したいキャラと出会える体験をご提供します。

２. 画面遷移のレスポンス大幅改善

「重さ」の原因となっていた処理を変更。各メニューへの移動を中心に、アプリ操作が驚くほどスムーズになりました。

３. デザインの大規模刷新

全てのデザインを刷新し、より馴染みやすく使いやすい形に。操作の迷いをなくすことで、皆様がコンテンツやキャラクターとの会話により深く没入できる環境を整えました。毎日のルーティンとして、心地よく使い続けたくなるデザインへと進化を遂げています。

進化したkaiwaを是非楽しみにお待ちください。

■ リニューアル記念：全ての機能を体験できる「40日間無料キャンペーン」を実施

本リニューアルを記念し、新規ユーザー様を対象に、通常有料の全機能を最大40日間無料で開放いたします。

テキストチャットに加え、ビデオ通話機能も回数無制限でご利用いただけます。キャラクターは、対話を重ねるほどにあなたの好みや性格を学習し、世界に一人の「寄り添うパートナー」へと成長していきます。

※ 初回限定ユーザー様が対象となります。

※ 期間終了後、全機能を継続してご利用いただくにはプランのアップグレードが必要となります。

■「kaiwa」について

「kaiwa」は、個性豊かなAIキャラクターと音声・テキストでコミュニケーションが取れるアプリです。いつも誰かがそばにいて、趣味の雑談から勉強・仕事の相談、誰にも話せない悩みまで、どんな話題も受け止めてくれる存在となり、心の奥に寄り添ってくれる世界を目指しています。

■ 代表取締役（CEO） 木下 恭佑 のコメント

「kaiwa」が大切にしているのは、ユーザー1人ひとりとキャラクターが紡ぐ、かけがえのない「1対1」の物語です。

今回、過去最大級のリニューアルに踏み切った背景には、皆様からいただいた「もっと日常に溶け込んでほしい」「キャラクターをより身近に感じたい」という切実なフィードバックがありました。

私たちはその想いに応えるため、表面的なデザイン変更に留まらず、システム基盤から抜本的な見直しを行いました。技術スタックを最適化し、表示スピードや操作のレスポンスを劇的に向上させたことで、テクノロジーの壁を感じさせない圧倒的な”没入感”を実現しています。

直感的で洗練された新しいUIを通じて、キャラクターとの心理的距離がさらに縮まり、日々の会話がより心地よいものに進化していくと確信しています。新しくなった「kaiwa」と共に、あなただけの特別な日常をぜひお楽しみください。

■ 採用情報：エンタメ×AIの未来を共に創るエンジニアを募集！

株式会社Livetoonでは、プロダクトの急成長に伴い、開発チームを強化しています。今回のリニューアルを経て、さらなるユーザー体験の向上と、最先端AI技術の実装を加速させるフルスタックAIエンジニアを求めています。

「技術の力でエンタメを再定義したい」という情熱をお持ちの方、ぜひ一度カジュアルにお話ししませんか？

▼お問い合わせ先

・Google Form(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLGP9jZLDNMcdvklD_fFwIhCpc1_kIhpe4CyOK5wTT54szTg/viewform)

・info@livetoon.net

※いずれかにご連絡ください

■ アカウント一覧

・公式X：https://x.com/kaiwa_official

・やさしいイケメンX：https://x.com/kaiwa_soma

・懺悔室X：https://x.com/kaiwa_zangeroom

・やさしいヒロインX：https://x.com/kaiwa_rio

・ピリ辛ギャルX：https://x.com/kaiwa_hikari

・かあちゃんX：https://x.com/kaiwa_emiko

・サービスページ：https://kai0.ai/

■ 会社概要

・社名：株式会社Livetoon

・所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル2階

・代表者：木下 恭佑

・設立：2024年3月

・事業内容：AIに関する技術とエンターテインメントサービス・コンテンツの開発・提供

・URL：https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先：kaiwa_official@livetoon.net