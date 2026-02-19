【無料配布】300DLの資料を刷新！「Wantedly認定パートナー公式サイト掲載順位″1位″の企業の運用ノウハウ集」2026年最新版の提供を開始しました！

株式会社OTOGIダウンロードはこちら :https://form.run/@otogi-inc-VxAu7ZKXO2yugw1VVeHa

■実績で見るOTOGIの運用ノウハウ

本資料のベースとなっているのは、以下の実績を生み出した現場のノウハウです。

- Wantedly認定パートナー公式サイト 掲載順位 1位- 累計支援社数 120社突破- Wantedly Awards 2025にて支援先7社がノミネート（うち1社が「Team of the Year ROOKIE」を受賞）- 支援先の8割が「スカウトなしの自然応募のみ」で採用成功- 支援開始後の応募数 平均5倍

支援先一覧(一部)Wantedly Awards 2025にて支援先7社がノミネートWantedly Awards 2025 Team of the Year ROOKIE

■本資料の概要

ネット上に出ている「応援数を増やしましょう」「ランキング上位を目指しましょう」「SNSで拡散しましょう」「募集記事を定期更新しましょう」といった小手先のテクニックがまとまった資料ではございません。

Wantedlyという採用サービスは自社の勝ちパターンを見つけることで、「採用単価の大幅減少」「運用工数の最小化」「採用広報コンテンツの資産化」などの複数の効果を狙えるサービスだと認識しています。ですので、本資料では「中長期で使い続けるための本質的なWantedly運用術」の解説をしています。

2024年に300DL以上の反響を呼んだノウハウ資料を全面刷新。「2026年最新の運用方針」や「明日から使えるターゲット別フックワード集」など、新たに15枚のスライドを追加した【全65P】の完全版です。Wantedlyの運用に悩まれている方、或いはこれからWantedlyの利用を検討されている方はぜひご覧くださいませ。

■資料を読むことで得られる知識

- OTOGIが大切にしている「アルゴリズム(媒体視点)に基づいた運用」と「インサイト(候補者視点)に基づいた運用」について- 明日から使えるターゲット別フックワード集- 全5フェーズ、16ステップの運用フロー- 今の状況が良いのか悪いのかを判断するための指標- クリック率を高めるためのタイトルの付け方- 自社の勝ちパターンを見つけるためのPDCAの回し方- ストーリー記事の作り方のセオリーと活用方法- Wantedly運用のよくある間違いについて

etc...

■資料の一部のご紹介

WantedlyのアルゴリズムについてOTOGIが大切にしている2つの運用の観点について募集タイトルの考え方職種ごとの運用の勝ちパターンを模索するイメージの図解ストーリー記事の役割や位置付けについてダウンロードはこちら :https://form.run/@otogi-inc-VxAu7ZKXO2yugw1VVeHa

■株式会社OTOGIについて

「Wantedly Awards 2025」ノミネート企業7社（うち1社がTeam of the Year ROOKIE受賞）、認定パートナー公式サイト掲載順位1位の支援実績があるWantedlyの認定パートナーです。

これまでに累計120社以上を支援し、支援先の8割が「スカウトなしの自然応募のみ」で採用成功を実現しています。「Wantedly運用支援サービス」「採用広報 / 狭報支援サービス」を展開しております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社OTOGI 広報担当

〒530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町4-11 朝日プラザ梅田ビル 2F-3

HP：https://otogi-inc.co.jp/

LP：https://otogi-inc.co.jp/lp/

Wantedlyが分かるメディア：https://note.com/otogi_wantedly

お問い合わせフォーム：https://otogi-inc.co.jp/contact/