【新メニュー】ヒルナンデス！放映で大反響。顧客満足度98%超の新宿「節丸」が、厚さ0.01mmの「かつお節体験」ができる“特製出汁そば”二種を本格展開。

新宿・紀伊國屋ビルの「節丸」が、「ヒルナンデス！」の放映を記念し、2月19日から、「特製出汁そば」二種を本格展開いたします。たまごかけごはん祭り3連覇の日本一の卵「夢王」と、厚さ0.01m賞味期限10分の“生”かつお節が溶け合う、洗練された「新しい麺の嗜み」をお楽しみいただけます。

■ 1. 『ヒルナンデス！』放映に大きな反響。世代を超えて広がる「鰹節体験」の輪

株式会社 花研

2026年2月19日（木）、日本テレビ系列『ヒルナンデス！』の人気コーナーにて、新宿の新名所として「節丸（ブシマル）」が紹介されました。番組内では榊原郁恵さん、生見愛瑠さんが来店され、世代を超えて「削りたてかつお節」の香りと味に感動する様子が放映。放送直後より、各SNSや店頭においてこの「節丸でしか味わえないかつお節体験」への温かい反響を数多くいただいております。

■ 2. 【0.01mmの衝撃】職人技が生み出す「賞味期限10分」の非日常

外観画像内観画像

節丸が提供するのは、鹿児島県枕崎産の最高品質「本枯節」を、お客様の目の前で削り出す唯一無二の体験です。

究極の口どけ： 熟練の職人が削り出す「厚さ0.01mm」は、口に入れた瞬間にふわりと溶ける贅沢な味わい。

賞味期限10分： 削りたての香りを逃さないため、酸化が始まる前の「10分以内」が最高の状態。五感すべてで楽しむ「ごちそう」としてのかつお節体験を再定義しました。

■ 3. 【新展開】放映を機に本格始動。

本枯節の旨みを極限まで引き出した「特製出汁そば」二種。

番組出演を経て、さらなる体験の深化を目指し、厳選素材を贅沢に重ね合わせた「特製出汁そば」を本格展開いたします。

特製たまり醤油だし中華そば ／ 特製芳醇トリュフだし塩そば（各2,200円） 最高峰小麦「ハルユタカ」を使用した麺に、以下の至宝を贅沢にトッピングしました。

特製たまり醤油だし中華そば特製芳醇トリュフだし塩そば特製用海苔、九条ネギ、 夢王

生削り節 × 日本一の卵「夢王」： たまごかけごはん祭り3連覇の濃厚な卵を添えて、出汁に溶き合わせることでスープの旨みをより豊かに深めるのはもちろん、麺を卵にくぐらせる「ディップスタイル」で召し上がっていただくなど、かつお節の風味と卵のコクが溶け合う、洗練された「新しい麺の嗜み」を提案します。

夢王卵

九条ネギ ＆ 焼き海苔 ＆ 特製チャーシュー： 香り高い九条ネギと、出汁に浸すことで真価を発揮する海苔、そして肉厚なチャーシューが脇を固めます。

九条ネギ夢王煮卵、九条ネギ、チャーシュー

【定番ラインナップ】

職人が削った本枯節をシンプルに味わう「生削り鰹節御膳（1,600円～）」や、スタンダードな「たまり醤油だし中華そば、芳醇トリュフだし塩そば（各1,600円～）」も、多くのお客様にご支持いただいております。

生削り鰹節御膳 1,600円

ごはん、生削り鰹節、夢王、味噌汁、香の物2種、焼き海苔がセットとなった基本メニューとなります。

芳醇トリュフだし塩そば 1,600円

トリュフだし塩そば、生削り鰹節、夢王だし煮卵、特製チャーシュー、九条ネギ、赤玉ねぎ、メンマのセット

■ 4. 【データで見る満足度】幅広い世代の98.4％が「満足」と回答

オープン1ヶ月を機に実施している顧客アンケート（回答数537名超）では、驚異的な満足度を記録しています。

満足度の裏付け： 98.4%のお客様が「期待通り以上」と回答。

全世代にリーチ： 10代からシニア世代までバランスよく分布。まさに今回の番組テーマである「全世代に愛される味と体験」であることが証明されています。

＜調査期間＞

2026年1月22日～2月13日

＜調査機関（調査主体）＞

自社調査

＜調査対象＞

来店者のみ

＜有効回答数＞

537名分

＜調査方法＞

対面アンケート調査

■ 5. 店舗情報

店名： 節丸（ぶしまる）

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目17-7 紀伊國屋ビルディング 地下1階

営業時間： 11:00～22:00

TEL：03-5944-0841(#)

メール：bushihonten@gmail.com

公式サイト： https://www.bushimaru.com/

Instagram： https://www.instagram.com/bushimaru2025/

TikTok： https://www.tiktok.com/@bushimaru22

食べログ： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13316862/

■ 取材・お問い合わせ先

――――――――――――――――――――

【本件に関するお問い合わせ先】

節丸 紀伊國屋本店

広報担当：中西

連絡先：03-5944-0841(#)

メール：bushihonten@gmail.com

――――――――――――――――――――