Amazon、日本限定販売のEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションを発表

Amazonは本日2026年2月19日（木）、Echo Dot （第5世代）ドラえもんエディションの販売開始を発表しました。価格は11,293円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ http://www.amazon.co.jp/doraemonalexa_echodot ）にて販売を開始し、出荷は3月10日(火)を予定しています。なお本製品は、日本限定販売となります。

Echo Dotドラえもんエディションは、ドラえもんがデザインされた特別仕様のEcho Dotです。大人から子どもまで世代を超えて愛されるドラえもんのように、より多くのお客様にAlexaをご利用いただけるようデザインされたEcho Dotとなり、家族が集まるリビングや子ども部屋*1など、幅広い場所でご利用いただけます。

本製品には購入者特典*2が付与されており、特典を有効化すると、お客様がAlexaドラえもん時報スキル*3を使用した際に、時刻の案内に加えてドラえもんが一言メッセージを返してくれます。ドラえもんの一言メッセージのパターンは30種類以上あり、時間帯に合わせて特別なメッセージをお楽しみいただけます。また、本スキルをAlexaの定型アクションに追加すれば、時報を聞きたい時間に自動で時間を教えてくれる、アラームのように使うこともできます*3。

AmazonはEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションの発売を記念して、本日よりAmazon Alexa JP公式 Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/amazonalexajp/ ）にて、同製品をAmazonサイトから無料で購入できるクーポンを10名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。詳しくはキャンペーンページ（ https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=215636281051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=215636281051) )をご確認ください。

*1 お子様によるAlexaの利用には、別途子ども用プロフィールを設定し、Amazon Kids on Alexaをご利用ください。

*2 購入者特典はEchoデバイス専用ドラえもんスタンドの購入者特典と同じ内容です。一言メッセージを聞くには購入特典を有効化していただく必要があります。特典の有効化の方法については商品パッケージに同梱されている「Alexaスキル『ドラえもん時報』のスペシャル特典について」をご参照ください。

*3 ドラえもん時報スキルは2023年9月より提供開始をしており、Echo Dot （第5世代）以外のEchoシリーズでもご利用いただくことができます。ドラえもん時報スキル（特典メッセージを含む）は、予告なく変更されたり終了したりする場合があります。定型アクションを設定してドラえもん時報をアラームのように使用するには、ドラえもん時報スキルを有効化していただく必要があります。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上でもっともお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上でもっとも安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom （http://amazon-press.jp） およびAbout Amazon （http://www.aboutamazon.jp） から。

「ドラえもん」について

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。

1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。

1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。

翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。

2013年には累計観客動員数1億人を突破し、日本の映画シリーズとして歴代1位の記録を更新しつづけている。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が2026年2月27日（金）公開予定。

まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

＜2月27日(金)公開！『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＞

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎ガナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

夏休みに海底でキャンプをすることになったドラえもんたち。

ひみつ道具の「水中バギー」や「テキオー灯」を使い、海底を探検する5人の前に、謎の青年・エルが現れる。

彼は海底に広がるムー連邦に住む海底人だった！

そして、海底人が恐れる"鬼岩城"が活動を始めたとの知らせが…！！

"鬼岩城"とは一体何なのか…？地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

(C) Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

