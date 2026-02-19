「楽天市場」、Google社との提携により「YouTube」動画から商品をシームレスに購入できる新しい購買体験を提供

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、Google社との提携により、ユーザーが「YouTube」の動画などから「楽天市場」の商品をよりシームレスに購入できる新しい購買体験を提供します。

本取り組みは、楽天とGoogle社が「YouTubeショッピング アフィリエイト プログラム」（注1）のパートナーシップを国内で初めて締結したことにより実現します。この締結により「YouTube」の視聴者は、YouTubeクリエイターが投稿した動画を見て「楽天市場」の商品購入をスムーズに検討することが可能で、商品との新たな出会いを体験できます。具体的には、動画の視聴中に「商品を表示」ボタンを押すと同一画面上に商品名や価格などが表示されるほか、商品欄から「楽天市場」の商品ページに遷移し、商品詳細を確認することが可能です。また、「楽天市場」の出店店舗は、「YouTube ショッピング アフィリエイト プログラム」の利用資格を得たYouTubeクリエイターによる個性ある動画を通じて商品が魅力的に訴求されることで、さらなる認知拡大や新たな顧客獲得などが期待できます。

楽天はこれまでも、アフィリエイトプログラム「楽天アフィリエイト」（注2）やショッピングSNS「ROOM」（注3）を活用するインフルエンサーとの連携により、ウェブメディアやSNSなどにおいて「楽天市場」で出店店舗が販売する商品の魅力発信と幅広いメディアでの露出強化に取り組んできました。本パートナーシップにより、Vコマース（注4）領域におけるマーケティング活動を強化することで、「楽天市場」の出店店舗におけるアフィリエイト活動のさらなる支援とユーザー向けの楽しい購買体験を提供することを目指します。

楽天の専務執行役員 コマース＆マーケティングカンパニー プレジデントである松村 亮は次のように述べています。

「このたびのGoogle社との提携を大変うれしく思います。『YouTube』が持つクリエイターエコノミーと、『楽天市場』をはじめとする『楽天エコシステム』が融合していくことで、出店店舗様にさらなるビジネス成長の機会を提供できるとともに、ユーザーの皆様にこれまで以上に楽しく便利なお買い物体験をお届けできるものと期待しています」

GoogleのYouTube Japan 代表である山川 奈織美氏は次のように述べています。

「日本で『YouTube ショッピング アフィリエイト プログラム』を開始する初のパートナーとして楽天様と提携できることを大変うれしく思います。クリエイターへの『信頼』に基づく『YouTube』のショッピング体験は、店舗の皆様に、熱量の高いファンコミュニティへリーチする新たな販路を提供します。店舗様にはさらなる売上拡大を、クリエイターには自身の『好き』や『こだわり』をよりスムーズに伝えるとともにそれをビジネスにつなげる手段を、そして視聴者にはより便利で楽しいショッピング体験をもたらす、この新しいエコシステムの発展に尽力してまいります」

楽天は今後も、テクノロジーとイノベーションを通じて、ユーザーに向けた楽しいお買い物体験の提供や新しい商品との出会いの創出に加え、ユーザーと出店店舗の双方にとって利便性が高く、価値の高いサービス提供を実現してまいります。

（注1）クリエイターがお気に入りの商品を自身の動画にタグ付けして紹介し、その販売によって発生した売り上げから収益を得ることができる仕組みです。クリエイターは、長尺動画、ショート動画、ライブ配信および投稿に、「YouTube」と提携する店舗サイトの商品をタグ付けすることができます。視聴者はクリエイターの動画を通してお気に入りの商品と出会い、価格などの情報を簡単に確認できるため、店舗サイトで商品の購入や動画視聴が可能です。

（注2）「楽天市場」の商品やサービスをブログ・SNSなどで紹介し、そのリンク経由で商品が購入されると、商品価格に対する成果報酬が「楽天キャッシュ」や現金として還元される仕組みです。

（注3）「楽天市場」で購入した商品やお気に入りの商品を楽天IDで作成するユーザー専用ページ「my ROOM」上に収集、紹介できるサービスです。

URL： https://room.rakuten.co.jp

（注4）動画（Video）や音声（Voice）、VR（Virtual Reality）を活用した、新たなECビジネスモデルです。

以 上