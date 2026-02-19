「私の1年は、きみの4年。」いつの間にか私より歳をとっていく君へ。全国の猫を愛する人たちと紡いだ“60秒の物語”公開

株式会社バイオフィリア

愛犬愛猫向けの手づくりごはんブランド「CoCo Gourmet（以下、ココグルメ）」「Miao Gourmet（以下、ミャオグルメ）」、愛猫向けピューレおやつ「にゃっち」を展開する株式会社バイオフィリア（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩橋洸太、以下：当社）は、2026年2月22日の「猫の日」に合わせ、愛猫との限られた時間の尊さを伝える特別動画を公開します。

あんなに小さかった愛猫が、いつの間にか頼もしくなり、やがてゆっくりと歳を重ねていく。猫の時間は、人間の約4倍の速さで流れています。 「長生きしてほしい」という思いは、愛猫の「猫生」の速さに対する切実な願いの裏返しでもあります。この特別ムービーは、当社のユーザーさまから寄せられた、たくさんの愛しい日常を捉えた写真や動画を「世界に一つの物語」として紡ぎました。

一年でもっとも猫界隈が賑わう「猫の日」というお祭りの日に、私たちは、本質的で普遍的な、飼い主さまの最も切なる願いに寄り添った「儚くも愛おしい時間」に焦点を当てました。

スマホに溢れる、愛おしい瞬間を集めた60秒の特別ムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jOKLhAAjFWk ]

＜【にゃっち】猫の日2026特別動画～明日もおやつ食べようね～＞

「この子と過ごせるのはあと何年かな。」 ふと、そう感じることはありませんか？猫の時間は、人間の約4倍の速さで流れています。私たちが過ごす1年は、彼らにとっての4年。まばたきする間に、あどけない子猫は成猫になり、そしてシニアへと歳を重ねていきます。

スマートフォンのカメラロールに溢れる、かわいくておもしろくて何気なくて愛おしい、愛猫の姿一つ一つは、二度と戻らないかけがえのない思い出です。 今回公開する動画は、そんなご家族と猫ちゃんとの日常の大切な一コマ一コマをお寄せいただき、一つの動画に紡ぎ合わせました。

動画を見て、隣にいる愛猫の存在、そして過ごしてきた日々をより愛おしく感じていただければ幸いです。

■お寄せいただいた写真とエピソード

初めはシャーシャー言って寄り付かなかったのに今では仲が良く家中を追いかけっこしたりペロペロなめ合ったりしています。以前、病気で子猫を亡くしたので、この子たちはいつまでも一緒にいてほしいです。

＜うめ次朗ちゃん 1歳 もも助ちゃん 0歳＞

我が家に来た頃の一枚！可愛かったなあ！ムサシくん！今も可愛いけどね（笑）

＜武蔵ちゃん 3歳＞

チーム男子のお昼寝事情。定位置はパパの脚の間です(^-^)

＜こてつちゃん 11歳＞

工作のおてつだい？いやいやおじゃまですよ。

＜にこちゃん 5歳＞

最近、ゴロゴロしながら おんぶをせがんできます。

＜リクちゃん 1歳＞

私が庭に出て、鉢の草木の手入れをしている間、ずっと眺めています。家に入ろうとすると、玄関でお出迎えしてくれます。

＜ラミちゃん 18歳＞

お腹を出してゴロゴロしてきたので、モフモフしたら後ろ足で挟まれた。

＜銀ちゃん 1歳＞

■企画概要

募集期間： 2025年12月19日（金）～2026年2月2日（月）

参加者：ミャオグルメ、にゃっちを定期購入いただいているユーザー

＜猫の日特設サイトはこちら＞

https://miao-gourmet.com/lp/nekonohi_2026

愛猫のために、今できる「食」のプレゼントを

今回の猫の日の企画では、特別ムービーを通じて「一緒にいられる時間の尊さ」を再認識いただいた上で、「一日でも長く一緒にいたい」という願いを叶えるための「健康への気づき」も一緒にご提案します。

簡単な愛猫の健康アンケートに回答すると、その結果に基づいた健康志向おやつ「にゃっち」の特別オファーをご用意しました。 過去の愛おしい思い出を振り返り、未来の「健康」を守る、今年の猫の日がそんな特別な日になれば幸いです。

＜健康アンケートページはこちら＞

https://miao-gourmet.com/lp/nyatch_su_q_2026nkh_b

＜にゃっち特別オファー内容＞

商品： にゃっち特別お試し15本セット（チキン、まぐろ、かつお×各5本）

価格： 790円（税込・送料無料） ※通常価格2,140円より63％OFF

対象期間： 2026年2月19日（木）～2月24日（火）

ソーシャルグッド： お試しセット1件のご購入につき、にゃっち1本を保護猫団体へ寄付

条件： 初めて「にゃっち」をお申し込みいただく方限定／同一住所につき1回まで

企画担当者のコメント

私自身、愛猫と暮らすいち愛猫家です。かつて愛猫を見送った経験もあり、もっとこうしてあげていればと後悔した感情がずっと残っています。だからこそ、今隣にいる子には精一杯の愛情で「後悔のない選択」をしたいと日々思っています。

飼い主さまの心の奥にある「いつか来る別れ」への不安、それ以上に大きい「今を大切にしたい」という深い愛情に寄り添いたいという思いで、今年の「猫の日」は、日常の中では忘れがちな「愛猫との時間の儚さ」に想いを馳せていただく企画を考えました。この企画が、皆さまがあらためて愛猫への想いを確かめ合うきっかけとなり、かけがえのない「うちの子」との幸せな時間に、そっと寄り添えることを心から願っています。

また、愛猫との「大切な日常」をお寄せいただいたたくさんのユーザーのみなさまへ、心より感謝を申し上げます。

「にゃっち」について：無添加（※1）、天然由来の原材料を使用し、毛玉ケアと腸内環境維持に配慮したピューレタイプのおやつ

１.食品グレードで100％天然由来の国産原料を使用

南九州産の鶏むね肉とささみ、鹿児島県枕崎産まぐろ、かつおといった、私たちが食べるものと同じ食品品質の100％天然由来素材を使用。鮮度に敏感なネコちゃんのために、新鮮な状態で3日以内に調理したお肉をたっぷり使用しました。

２.無添加（※1）・食塩不使用で余計なものを入れない設計

保存料、着色料、香料など無添加（※1）。食塩は一切使用していません。調味料に頼らずにネコちゃんが喜ぶ自然で新鮮な美味しさを追求しました。

３.毛玉ケア・腸内ケア・免疫ケアの思いやり設計

濃縮乳酸菌FK-23（※2）を配合し、健康な腸内環境をサポートします。

さらに、2つの食物繊維（不溶性と水溶性）を配合することで、毛玉の形成を抑え、吐き戻しを軽減します

■にゃっちブランドサイト

https://miao-gourmet.com/products/nyatch

※1 保存料、着色料、香料、pH調整剤、調味料、発色剤、酸化防止剤不使用

※2 FK-23乳酸菌は様々な乳酸菌の中から選び出した「エンテロコッカス・フェカリス菌」を独自の技術で加熱処理することで、優れた働きを最大限まで引き出した乳酸菌

■手作りペットフード「ココグルメ」「ミャオグルメ」とは

ワンちゃん向け手作りごはんブランド「ココグルメ」、ネコちゃん向け手作りごはんブランド「ミャオグルメ」は、従来のペットフードの概念に捉われず、ヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜のみを使用し、無添加（※1）で食材本来の美味しさや栄養価がそのまま摂れる調理方法で嗜好性を高めた、次世代の手作りごはんです。調理・配送・保管など、お客様にお届けするまで全ての工程が人の食品同等基準で管理され、定期配送で愛犬と過ごすご自宅へ大切にお届けしています。

フレッシュドッグフード（※3）2年連続売上No.1（※4）のココグルメシリーズ、ミャオグルメシリーズは大手ECサイト、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、専門店など累計2,000店舗以上での販売実績があります。(2026年1月時点）

※3 ドライ加工・レトルト加工をしていないドッグフード

※4 TPCマーケティングリサーチ株式会社による、ネット通販を主とする企業を対象とした、2022年度、2023年度の調査

■社会課題への貢献

どうぶつ愛護に関するCSRプロジェクト「わににゃる」を立ち上げ、飼い主さま参加型の取り組みを行っています。「食べられなくなった」などの理由で会員さまの手元に残った当社商品を回収し保護犬猫へ届ける取り組みや、利益の一部を保護犬猫のごはんとして寄付することで、会員さまにとっても購入するだけで保護どうぶつ支援につながります。

これまで約7万袋（約3000万円相当）のココグルメ・ミャオグルメの寄付や、活動資金の支援を行っています。これからも40万頭の飼い主さまとともにサステナブルな社会を目指し貢献活動を推進してまいります。

■ココグルメ ブランドサイト

https://coco-gourmet.com/

■ミャオグルメ ブランドサイト

https://miao-gourmet.com/

＜販売実績・受賞歴＞

・フレッシュドッグフード（※3）2022年度-2023年度売上No.1（※4）

・ココグルメシリーズ累計会員犬猫数40万頭突破（2025年10月時点）

・販売施設数は累計2,000店舗を突破（2026年1月時点）

・米国「Pet Innovation Awards」最優秀キャットフード（Cat Food Frozen/Raw Product of the Year）

・みずほ銀行が表彰する「Mizuho Innovation Award 2023.3Q」

・東京都後援「東京ベンチャー企業選手権大会2023」協賛企業特別賞

・「JAPAN DIRECT AWARD 2024」総合グランプリ・マーケティング部門賞

株式会社バイオフィリア

「ともに、しあわせになろう。」をビジョンに掲げ、すべてのどうぶつのいのちの尊厳が守られる新しい歴史をつくる、ペットウェルビーイング企業です。

愛犬愛猫をオフィスに同伴できる福利厚生制度「わんダフル・ワーキング」や、保護どうぶつへの寄付活動などを行うアニマルウェルフェア（どうぶつ福祉）プロジェクト「わににゃる」などの企業活動を通じて、どうぶつが、けっしていのちをないがしろにされることなく、一生愛され、しあわせになれる世界を目指して活動しています。

■会社概要

会社名：株式会社バイオフィリア

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿201

代表者：岩橋洸太

資本金：70,000,000円

事業内容：フレッシュペットフード「ココグルメ」「ミャオグルメ」の製造及び販売などのペット事業

コーポレートサイト https://biophilia.co.jp/