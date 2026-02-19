株式会社西武メディア・コミュニケーションズ

西武グループのコンテンツ創造企業、株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中雅樹）が実施するライブエンタメコンテンツ「Seibu Media Communications Presents Immersive EnTaMe」では、3月29日（日）に西武新宿線本川越駅直結の川越プリンスホテルを会場に、地元民も知らない！？「川越さんぽ」をテーマに、聞いたら川越がもっと好きになる、川越を散策したくなる内容が満載のイラスト＆トークライブ「旅するイラストレーター キン・シオタニのかわごえさんぽライブ」を開催します。このトークライブに参加された方を対象に、トークライブ後、川越ならではのホテルメイドのお芋のスイーツとお茶を楽しみながら、限定30名さまの空間でおひと組さまずつの写真撮影やもっと深いアフタートークを楽しむ、密度の濃い川越時間をキン・シオタニ氏と過ごす「アフタートークイベント」を企画いたしました。アフタートークイベントの目玉として、キン・シオタニ氏が川越さんぽで撮影した写真を使用した一点物となるグラフィックアートの原画を参加者全員にお持ち帰りいただくスペシャルな特典付きです（お写真やアートは選べません）。

本の出版、雑誌の連載、テレビやラジオに出演し、2025年には彫刻の森美術館で個展を開くなど活躍の幅を広げているキン・シオタニ氏の特別トークライブ後に、更に濃密な時間をお楽しみください。

※EnTaMeとは、英語Entertainment（エンターテインメント）のキー文字を取った略語です。

【イベント概要】

Seibu Media Communications Presents Immersive EnTaMe

「旅するイラストレーター キン・シオタニのかわごえさんぽライブ参加者限定 アフタートークイベント」

出演者 キン・シオタニ

日 時 2026年3月29日（日）15:00開場 15:30開演

会 場 川越プリンスホテル 「オーク」（2階）

主 催 株式会社 西武メディア・コミュニケーションズ

協 力 川越プリンスホテル

料 金 12,000円（消費税込・全席指定）

※30名さま限定

※料金にはアフタートークイベント参加、写真撮影、川越さんぽフォトグラフィック原画(おひとりさま1枚・お選びは不可）、川越プリンスホテルスイーツセット、コーヒーまたは紅茶が含まれております。13:00開演の「かわごえさんぽライブ」のチケット代は含まれておりませんので別途ご購入ください。

※トークイベントのチケットをお持ちの方限定のアフターイベントです。入口にてトークライブチケットを確認いたします。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

【販売日程】2026年2月19日（木）12:00 ～

イープラス https://eplus.jp/kinshiotani/

【公演詳細】https://www.bluemuse.co.jp/immersiveentame/kinshio-kawagoe/

【旅するイラストレーター キン・シオタニのかわごえさんぽトークライブ】

Seibu Media Communications Presents Immersive EnTaMe

「旅するイラストレーター キン・シオタニのかわごえさんぽライブ」

出演者 キン・シオタニ

日 時 2026年3月29日（日）12:30開場 13:00開演

会 場 川越プリンスホテル 宴会場「ティーローズ」（5階）

主 催 株式会社 西武メディア・コミュニケーションズ 協 力 川越プリンスホテル

料 金 3,500円（全席指定）

※料金には消費税が含まれております。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

【チケット】2026年2月14日（土）～先着二次先行販売 イープラス https://eplus.jp/kinshiotani/

【出演者プロフィール】

キン・シオタニ

東京生まれ。イラストレーター、文筆家。全国の雑貨屋で販売された「長い題名シリーズ」のポストカードで注目され、様々なメディアでイラストを発表するほか、作品集の出版、メディア出演、パフォーマンスやトークイベントの出演や企画を行なっている。大きな仕事から個人的な仕事まで、その幅の広さは他に類を見ない。また長年の旅の経験から日本各地の街を独自の視点で捉え、イベントや講演会などで語り、多くの支持を集めている。

オフィシャルウェブサイト https://kinshio.com/

【Photo＋Graphic（フォトグラフィック）】

キン・シオタニ氏の画風のひとつで、旅するイラストレーターならではの視点で自身で撮影された写真にイラストが描きこまれる旅とアートが融合した作品

※画像はイメージです。

「Immersive EnTaMe」では、「リアルなエンターテインメント体験」をコンセプトに、音楽ライブやトークショーなど、多くのエンタメのリアルに酔いしれる時間を、提供しております。

■株式会社西武メディア・コミュニケーションズについて

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（2025年４月１日に株式会社ブルーミューズより商号変更）は、メディア事業を通じたさまざまな情報提供とエンターテインメントコンテンツの創造によるお客さまとのコミュニケーションを担い、西武グループにおけるハウスエージェンシー的機能を果たしてまいります。 詳しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。

■西武グループについて

西武グループは、不動産事業、ホテル・レジャー事業、都市交通・沿線事業を中心に、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開する企業グループです。2006年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして掲げ、お客さまの行動と感動を創造するとともに、株主、従業員、地域社会等すべてのステークホルダーの満足度を向上させ、豊かで持続可能な社会を実現してまいります。

詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。