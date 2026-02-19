自動車フリマ『カババ』を運営する株式会社アラカン、シリーズＣラウンドにて資金調達を実施、累計調達額は13.5億円に到達

株式会社アラカン

中古車の個人売買プラットフォーム『プロに任せる、自動車フリマ。カババ』を運営する株式会社アラカン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田中一榮、以下「アラカン」）は、事業および組織拡大を目的として、シリーズＣラウンドにおける第三者割当増資を実施いたしました。

本ラウンドにより、累計調達額は13.5億円となりました。

引受先は、ジャフコグループ株式会社、KeePer技研株式会社の計2社です。

【事業目標】

アラカンは、

- 中古車業界から不正を無くす- 中古車流通から無駄を無くす- 中古車売買から駆け引きを無くす

という3つのミッションを掲げ、中古車の個人売買プラットフォーム『カババ』を展開しています。「カババ」の累計GMVは170億円（2025年12月末時点）に到達。

サービス開始から6年で、

- 月間アクティブユーザー数：約120万人- 累計成約台数：約4,000台

へと成長し、日本最大級の自動車特化型オンライン個人売買プラットフォームへと進化しています。

これまで多くのお客様の車の乗り換えコスト削減に貢献してまいりました。

【資金調達の狙い・今後の展望】



今回の資金調達により、以下の3点を重点的に推進し、 サービスのさらなる普及と事業成長を加速してまいります。

(1) 事業成長に向けた人材採用の強化- 需要拡大に伴う対応力向上およびサービス品質向上を目的に、 営業職・事務職・エンジニアなど、幅広い職種で採用を強化します。(2) 販売促進・認知向上施策の実施- 「カババ」は、利用者が増えることでプラットフォーム価値が高まるサービスです。

認知向上および販売促進施策を積極的に展開し、さらなる利便性向上を図ります。

【投資家コメント】

(3) 利便性向上を目的とした新規サービス開発- サイトのUI・UX改善に加え、より正確な査定を実現するための専用アプリ開発、 ダイレクトプライシング機能やレコメンド機能の強化などを通じて、ユーザー体験のさらなる向上を目指します。

ジャフコ グループ株式会社 パートナー 高原瑞紀 西日本支社 丹羽泰之

2023年9月にご出資させていただいてから、アラカンの中古車個人間売買プラットフォーム「カババ」は、月間のアクティブユーザー数が120万人という国内でも有数の規模のプラットフォームへと成長してまいりました。年間640万台が取り引きされる巨大な中古車産業において、アラカンはクルマの売り買いをより身近で安心なものにする新たな選択肢を提供してきた稀有なプレイヤーです。田中社長をはじめとする「チームアラカン」の強固な推進力のもと、今回の資金調達を追い風にしてさらに事業成長が加速していくと期待しております。ジャフコ グループは引き続き、アラカンが目指す世界の実現に向けてコミットして参ります。

KeePer技研株式会社 専務取締役 (KeePer LABO事業責任者) 鈴置 力親

この度の出資は、当社が運営するKeePer LABOで提供をしている「車の綺麗を保ち、価値を維持する仕組み」に新たに車両売買ビジネスが加わるもので、期待を寄せています。

「車の価値を守り、長く大切に乗る/使う」という両社共通の考えのもと、利用されるお客様の満足度を高める協業となることを確信しております。

プロに任せる自動車フリマ『カババ』について

「カババ」は、中古車の状態を専門の査定⼠が見極め、その価値に対する相場情報を加えることで、全ての情報を包み隠さずに共有できるサービスです。これにより、プロと素人の情報格差が無くなり、誰もが簡単に適正価格で中古車を売買できるようになりました。さらに、名義変更、車両運搬、保証をネット完結で提供したことで、流通コストを従来よりも75％削減しております。

https://www.car-byebuy.com/(https://www.car-byebuy.com/)

株式会社アラカンについて

会社名：株式会社アラカン

所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目7番13号 コスモ栄ビル7階

代表者：田中 一榮

事業内容：自動車フリマ事業（カババ）

設立：2019年3月

URL：https://corp.car-byebuy.com/index.html

ジャフコ グループ株式会社について

会社名：ジャフコ グループ株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

代表者：三好 啓介

事業内容：ファンド運用を通じたベンチャー投資とバイアウト投資

設立：1973年4月

URL：https://www.jafco.co.jp/company/

KeePer技研株式会社について

会社名：KeePer技研株式会社

所在地：愛知県大府市吉川町四丁目17番地

代表者：谷 好通

事業内容：カーコーティング、洗車用ケミカルと機器等の開発・製造・販売

カーコーティング技術認定店「キーパープロショップ」の展開

カーコーティング&洗車の専門店「キーパーLABO」の運営

設立：1993年2月

URL：https://keepergiken.co.jp/company/outline