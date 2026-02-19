〔イル ビゾンテ〕日本限定 VINTAGE COMBINATION LEATHER 発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、2026年3月1日(日)より、 “VINTAGE COMBINATION LEATHER（ヴィンテージコンビネーションレザー）”を発売いたします。

表情豊かなヴィンテージレザーにアイコニックなヌメ革を合わせた、日本限定コレクション。

カラーバリエーションは、本コレクションだけに登場するインディゴ風「DENIM(デニム)」、定番カラーの「TESTA DI MORO(テスタ・ディ・モーロ＝ダークブラウン)」「NERO(ネロ)」の全3色。ヴィンテージレザーならではの使い込んだ風合いと手なじみのよさに加え、内側に配したヌメ革とのコントラストを使うたびに楽しめるデザインが魅力です。

展開アイテムは、クロスボディバッグ、キーケース、カードケースのほか、ウォレットはコンパクトタイプが充実。さまざまなデザイン・収納力の中から自分にぴったりな一品をお探しいただけます。

イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。

Crossbody Bag[54262303111]\49,500(C)IL BISONTELong Wallet[54262305340]\68,200(C)IL BISONTEWallet[54262307741]\39,600(C)IL BISONTECoin Purse[54262305642]\20,900(C)IL BISONTE

〔VINTAGE COMBINATION LEATHER詳細〕

発売日：2026年3月1日（日）

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

取扱い内容： 12 型（バッグ 1 型・財布 8 型・その他スモールレザーグッズ 3 型）

※店舗によって取扱い内容が異なります。

価格帯：バッグ49,500円

ウォレット27,500～68,200円

その他スモールレザーグッズ10,450～20,900円

公式サイト： https://www.ilbisonte.jp/collection/new/list/vintage-combination-leather

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/