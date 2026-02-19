「カメレオンはてのひらに恋をする。」オンラインくじ（Sign for You）予約受付開始！

株式会社スクウェア・エニックス

本日2026年2月19日正午より、スクウェア・エニックス e-STORE、DMMスクラッチにて『カメレオンはてのひらに恋をする。』（厘てく先生）のオンラインくじの予約受付が開始いたしました。

【「カメレオンはてのひらに恋をする。」オンラインくじ（Sign for You）紹介】

「カメレオンはてのひらに恋をする。」初のオンラインくじが登場！

厘てく先生の描き下ろしイラストなどを贅沢に使用したグッズの数々をお見逃しなく！

【商品ラインナップ】

「カメレオンはてのひらに恋をする。」オンラインくじ（Sign for You）の商品ラインナップをご紹介いたします。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年7月1日(水)頃、DMMスクラッチでは2026年7月下旬～8月上旬を予定しております。

■A賞：B2タペストリー （全１種）

厘てく先生の描き下ろしイラストを大きなタペストリーに！ 美麗イラストを存分に楽しめるアイテムです。

■B賞：アクリルパネル （全１種）

厘てく先生の描き下ろしイラストを透明感のあるアクリルパネルに。お部屋に飾ってご堪能ください。

■C賞：アクリルスタンド （全6種）

厘てく先生の描き下ろしイラストや、厳選された可愛いイラストを使用したアクリルスタンドは、飾るのはもちろんお出かけのお供にも最適なサイズです！

■D賞：ハート型缶バッジ （全6種）

厘てく先生の描き下ろしイラストや、厳選されたイラストが可愛いハート型の缶バッジに。

■E賞：ダイカットステッカー2枚セット （全6種）

厘てく先生の描き下ろしイラストや、厳選されたイラストをダイカットのステッカーに。思わず集めたくなる素敵なイラストをお楽しみください！

【購入特典（プレゼント）】

くじを一度のご注文で10個ご購入ごとに、【ブロマイドカード（全8種）】よりランダムで1枚プレゼント！

【ダブルチャンス（抽選プレゼント）】

e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個ご購入いただくと抽選で【厘てく先生直筆サイン入りブロマイドカード】をプレゼント！

※ダブルチャンス特典はe-STOREのみの実施です。DMMスクラッチでの実施はございません。

【「カメレオンはてのひらに恋をする。」オンラインくじ（Sign for You）概要】

販売期間：2026年2月19日(木)12:00～2026年4月9日(木) 23:59

※商品のお届けはe-STOREでは2026年7月1日(水)、DMMスクラッチでは2026年7月下旬～8月上旬を予定しております。

販売金額：１回770円（税込）

e-STOREくじ：https://sqex.to/KqXSf

DMMスクラッチ：https://sqex.to/8mJMI

■コミックス情報

「カメレオンはてのひらに恋をする。」

最新コミックス第4巻は2/20(金)発売！