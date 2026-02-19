【LOULOU WILLOUGHBY】2026春夏コレクションがスタート＆WEBカタログを公開

株式会社ファーイーストカンパニー

株式会社ファーイーストカンパニー（本社:東京都渋谷区広尾1-13-7、代表取締役社長:澤井昭仁）が展開する「LOULOU WILLOUGHBY（ルル・ウィルビー）」は、2026年2月19日(木)より、2026年春夏コレクションをスタートし、ブランド公式サイトにて新作コレクションのWEBカタログを公開いたします。

「LETTER from the Cinema」

2026 Spring/Summer Collection

60年代、70年代の映画の主人公から、

2026年の私たちへ届く一通の手紙。



スクリーンの中のドラマティックな

ファッションと、あの時代の開放的なムード。

印象的なフォルムとテキスタイルに、

26SSの空気感を重ねて、表現します。

WEBカタログはこちら :https://www.allureville.com/feature/loulouwilloughby_2026ss_catalog?apias_s_id=41197

All-in-one \99,000 Sandals(LUCA GROSSI) \46,200Jacket \44,000 Pullover \36,300 Pants \29,700 Bag(CULT GAIA) \97,900 Shoes \19,800Dress \88,00 Sandals(LUCA GROSSI) \46,200Dress \59,400Pullover \39,600 Skirt \79,200 Hat \27,500 Earrings(BARBORA) \24,200 Bag \28,600 Sandals(LUCA GROSSI) \46,200WEBカタログはこちら :https://www.allureville.com/feature/loulouwilloughby_2026ss_catalog?apias_s_id=41197MOVIEはこちら :https://youtu.be/PmaJ1DetyIU

LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

