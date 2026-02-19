MINI x DEUS EX MACHINAコラボレーション・モデル「The Skeg」日本初公開

ビー・エム・ダブリュー株式会社

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、オーストラリア発のライフスタイルブランド『DEUS EX MACHINA（デウス・エクス・マキナ）』とのコラボレーションしたコンセプト・モデル「The Skeg（ザ・スケッグ）」を、Deus Ex Machina Asakusa にて、2月28日（土）と3月1日（日）の2日間、展示する。

MINI x DEUS EX MACHINAとのコラボレーション・モデル「The Skeg」は、昨年ミュンヘンで開催されたIAA MOBILITY 2025にて、世界初公開されたコンセプト・モデルであり、今回の車両展示は、日本初公開となる。

海のスピリットから生まれた「The Skeg」は、サーフボードや潮風、そして削ぎ落とされたビーチライフのリズムを体現する電動モデルである。サーフ・カルチャーの素材や哲学にミニマリズムを採り入れてデザインされており、MINIの未来志向の電動モビリティを象徴するとともに、ワイド・フェンダーや発光するフロント・グリル、ルーフ・スポイラーがスポーティな存在感を放っている。このコラボレーションは、それぞれのブランドが誇るクルマへの深い情熱を祝うパートナーシップとして、レーシング・ヘリテージと現代的なデザイン感覚を、シームレスに融合したものである。

会場となる、Deus Ex Machina Asakusaでは、「The Skeg」の車両展示に加え、日本限定のTシャツやトートバッグなどのコラボレーション・アイテムが購入可能となっている。また、2月28日（土）午後には、DJプレイで様々な音楽を楽しめる特別なイベントも予定している。

概要

日程: 2026年2月28日（土）～3月1日（日）

会場: Deus Ex Machina Asakusa（東京都墨田区向島1-2-8 東京ミズマチ ウエストゾーン）

https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list

車両展示: The Skeg

イベント特設webサイト: https://www.mini.jp/ja_JP/home/campaign/MINIxDEUS.html