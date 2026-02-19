【開始前から来場者殺到！】VALX × VITALISM コラボ商品発売記念スペシャルイベントが大盛況

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、ヘア＆スカルプケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」とのコラボレーションによって誕生した「VALX プロテインシャンプー＆トリートメント」の発売を記念し、2026年1月24日(土)にドン・キホーテ溝ノ口駅前店にてスペシャルイベントを開催いたしました。

当日は、VALXの監修者である山本義徳氏、パーソナルトレーナーのCocoro.さんに加え、総合格闘家のYA-MANさんがスペシャルゲストとして参加。イベント開始前から多くの来場者が集まり、会場は早い時間帯から活気にあふれました。

イベント冒頭では、ゲスト3人によるトークショーを実施。VALXメンバーズストアにて発売直後に完売するなど、大きな反響を呼んだ「VALX プロテインシャンプー／トリートメント」について、その特長である”タンパク質由来成分による補修力” や、”髪にハリ・コシ・ツヤを与える設計”を中心に紹介しました。

さらに、話題は「モテる男の条件」といったテーマへ。登壇者同士の軽快なやり取りと相まって、会場には時折笑いが起きる場面もありました。

トークショー後には、購入者特典としてYA-MANさんとの写真撮影・サイン会も実施。小さな子どもや家族連れなど、ファン一人ひとりと丁寧に向き合い、直接言葉を交わしながら対応される姿が見られ、笑顔あふれる写真撮影や心のこもったサインに参加者からは喜びの声が多く寄せられました。

またイベント開催中は、終日「VALX プロテインシャンプー／トリートメント」の「リフレッシュムスク」の香りを体験できるコーナーや、シャンプーの泡立ちの良さを実感できるデモンストレーションコーナー、さらにはVALXプロテインの試飲会も同時開催。

寒さが厳しい中ご来場いただいたお客様に向け「スーププロテイン コーンスープ風味」や、数量限定の「ホエイプロテイン エスプレッソ風味」をホットでご用意いたしました。

商品を五感で体感できる場として、多くの来場者に楽しんでいただきました。

試飲されたお客様からは「プロテインって、ホットとしても飲むことができるんですね！寒いと冷たい飲み物は避けてしまいがちなので試してみます。」や「本当にプロテインなんですか！？すごく飲みやすくてびっくりしました。寒い朝に飲んでみようと思います！」といった驚きと好評の声が寄せられ、プロテインの新たな楽しみ方を体感いただく機会となりました。

さらにイベント後半には、山本義徳氏による「トレーニングセミナー」と、YouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」の公開収録も実施。

トレーニング方法やフォームに関する質問など、山本氏へ直接相談できる貴重な機会に、多くの来場者が興味深そうに耳を傾けていました。

公開収録では、普段は画面越しに視聴している人気コンテンツをリアルな場で体感できるとあって、真剣な眼差しで見入る姿も多く見られました。

さらに、出演者3名への質疑応答の時間も設けられ、ファンにとって直接質問できる“ここでしか味わえない体験”となりました。

トークショー、写真撮影・サイン会、試飲会、そして公開収録まで、複数のコンテンツを通じてファンが一堂に会し、参加・体験できる場となった本イベント。来場者にとってプロテインシャンプーの価値を体感できたり、VALXの世界観をより深く知れたり、満足度の高い一日となったことがうかがえます。

今後もVALXは、リアルな場だからこそ生まれる体験やつながりを大切にしながら、より多くの方にブランドの世界観を体感いただける機会を創出してまいります。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/