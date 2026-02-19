≪催事出店≫連日行列！東京駅でしか買えない“木の実を味わうお菓子” 【COCORIS】がジェイアール名古屋タカシマヤに2月25日(水)より期間限定出店！

株式会社シュクレイ（店舗イメージ）

株式会社シュクレイ（代表取締役：阪本良一）は、 “太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子” をコンセプトにしたブランド【COCORIS（ココリス）】を2026年2月25日(水)より

ジェイアール名古屋タカシマヤにて期間限定で催事出店いたします。

東京駅限定1店舗の大人気スイーツを名古屋の皆様にお届けいたします！

【COCORIS(ココリス)】は、「東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP5」（※１）にて、6年連続1位を獲得している『サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」』をはじめ、“木の実“をテーマにしたスイーツを展開する、東京駅限定で常設店を構えるブランドです。

昨年、連日多くのお客様にお並びいただき、大きな反響を呼んだココリスが、今年もジェイアール名古屋タカシマヤに帰ってきます。6年連続1位の『サンドクッキー』はもちろんのこと、入荷の度に即完売する大人気の『プレミアムサンドクッキー』など、ココリスの絶品スイーツを多数ご用意しております。通信販売も行っていないため、名古屋で手にいれられるのは今だけ。この機会に是非、ココリスが誇る大人気スイーツをお楽しみください。

※1：東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」で年間を通して販売している東京駅限定の定番スイーツを対象とした2025年5月1日(木)～2025年5月31日(土) の実店舗売上金額の集計に基づき、株式会社JR東日本クロスステーションデベロップメントカンパニーが発表、（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：白田義彰）

2025年7月3日(木)掲載。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000849.000082978.html

「CCORIS(ココリス)」は、2020年～2025年、6年連続で東京駅グランスタ各種売上ランキング1位受賞。）

＜催事店舗情報＞

店舗名称：COCORIS（ココリス）ジェイアール名古屋タカシマヤ

出店期間：2026年2月25日(水)～2026年3月17日(火)

住 所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

ジェイアール名古屋タカシマヤ B1Fウィークリースポット

営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる

催事取り扱い商品の一部をご紹介

サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」

・ヘーゼルナッツ

濃厚なヘーゼルナッツココアペーストをチョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしました。ヘーゼルナッツとチョコレートの贅沢な味わいをお楽しみください。

・木苺

風味豊かな木苺ペーストをミルクチョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしました。チョコレートの優しい甘みに加え、木苺の爽やかな香りと酸味を楽しめる一品です。

6個入 1,561円、10個入 2,591円、

16個入 4,161円（全て税込）

※すべて消費税切り上げ表記

<数量限定>プレミアムサンドクッキー ピスタチオ

なめらかなピスタチオ風味ペーストをフランス製ミルクチョコレートでコーティングし、ピスタチオパウダーを練り込んだクッキーでサンドしました。ナッツの女王とも呼ばれるピスタチオをクッキーとペーストの両方に使用した、ピスタチオづくしのプレミアムなサンドクッキーです。

8個入 2,401円（税込）

※消費税切り上げ表記

※各日数量限定につき、無くなり次第終了となります。

<数量限定> ブッセ「ジャンドゥーヤ」

ふんわりと焼き上げたブッセ生地にココアバターとヘーゼルナッツで口どけなめらかに香ばしく仕上げたジャンドゥーヤクリームをサンドしました。

キャラメリゼしたアーモンドの食感がアクセントとなた、風味豊かな味わいをお楽しみください。

4個入 1,651円（税込）

※消費税切り上げ表記

※各日数量限定につき、無くなり次第終了となります。

フィナンシェ メープルマロン

メープルがほのかに香るフィナンシェです。

香ばしいヘーゼルナッツを加えアクセントとなる食感をプラスしました。

５個入 1,561円（税込）

※消費税切り上げ表記

ブランドロゴ&ストーリー

“SUN KISSED SWEETS”

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”

ココリスは、

豊かに実を結んだ「木の実」をたっぷりと使用し、

「木の実」本来の美味しさを

ぎゅっと閉じ込めた贅沢なお菓子です。

「木の実」が大好きなリスヘアーの女の子が目印です。

常設店舗情報

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内

公式サイト

ホームページ： https://sucreyshopping.jp/cocoris

Instagram：https://www.instagram.com/cocoris_official/

X：https://x.com/COCORIS_PR

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ