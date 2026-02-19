P’s-first吹田千里丘店オープンのお知らせ

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社:東京都目⿊区、代表取締役:坂本晴彦、以下 当社グループ）は、アークランズ株式会社（本社：新潟県三条市、社長：佐藤好文、以下 アークランズ）が運営する「スーパービバホーム吹田千里丘店」内にペットショップ『P’s-first吹田千里丘店』を2026年2月19日（木）にオープンいたします。

P’s-first吹田千里丘店 概要

【住所】 大阪府吹田市千里丘北1-2

スーパービバホーム吹田千里丘店 NICO PET Select売場内

【営業時間】 9:00～20:00 ※休息時間：14:00～14:30

【定休日】 商業施設に準ずる

【WEBページ】 https://www.pfirst.jp/storedetails?storeId=856

この度グランドオープンするP’s-first吹田千里丘店は、スーパービバホーム吹田千里丘店内への出店となります。親会社であるアークランズのグループ企業として、当社の強みである透明性の高いペット販売・一頭一頭への徹底した健康管理・ペットとお客様の生涯に寄り添うアフターサポートの提供を引き続き行いながら、ホームセンターを母体とするアークランズの広々とした売り場と圧倒的な商品ラインナップを活かすことで、ペットに関するあらゆるニーズを一か所で満たせる、利便性の高い店舗づくりを目指します。両社で連携することで、ペットとお客様の暮らしに寄り添い、より安心で豊かなペットライフをご提案してまいります。

また、当社グループの透明性の高いペット販売プロセスと健康管理体制をアークランズと共に推進することにより、ペット業界全体の健全化に貢献してまいります。

■P’s-first吹田千里丘店 店舗紹介

P’s-first吹田千里丘店で提供するサービスの一部をご紹介いたします。

●ペット販売

子犬・子猫のウェルネスを何よりも最優先に考え、日々の健康管理を徹底し、清潔で快適な空間の中でペットたちが心身健やかに過ごせる環境をいつも整えています。一頭一頭の性格や特性を熟知したスタッフが、お客様のライフスタイルやご希望に合わせて、お迎えのお手伝いやペットライフのアドバイスをいたします。

●お迎え後のサポート

安心してペットライフをお過ごしいただくために、充実したサポート体制を整えています。お迎え後の飼育に関するご相談はお客様相談センターにて、専門知識を持つスタッフが「食事の選び方」「トイレのしつけ」など、日々の悩みに寄り添いながらサポートいたします。

●ほっとサポート

ほっとサポートは、P’s-firstでペットをお迎えいただいたお客様限定でご加入いただける、当社オリジナルのアフターサポートサービスです。生命保障や猫のFIP等に対する保障、万が一迷子になった際の捜索支援サービスなどに加え、健康診断や混合ワクチン接種等のチケットのご提供、さらに提携する全国の動物病院やペットホテルなどを優待価格でご利用いただける特典もご用意しています。

●その他サービス

吹田千里丘店では、ビューティーサロン、セルフウォッシュ、ペットホテルといった安心できるペットライフのためのサービスを取り揃えております。日常のケアからお留守番時まで、飼い主様とペットの毎日をトータルでサポートいたします。

■NICO PET select吹田千里丘店 店舗紹介

●ペットフード・ペット用品販売

毎日使う消耗品、フードをはじめ、お手入れ用品、犬具、ペットウェア、ペットハウス等ペットとの暮らしに必要な商品を豊富に取り扱っています。ペットフードは、犬猫の種類、年齢、健康に合わせた毎日の食事から安心の無添加おやつ、特別の日用のスイーツまで幅広く品揃いたします。大切なペットと一緒に快適な生活を送るためのペット用品を多種多様に取り扱っています。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,263名（うち獣医師 96名 愛玩動物看護師 99 名※業務委託含む）2026年1月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野