キユーピー マヨネーズの魅力満載　米国発の翻訳書籍『ラブ！ キユーピー　味わいつくすマヨネーズのレシピと歴史』発売！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は2025年2月19日（木）に『ラブ！ キユーピー 味わいつくすマヨネーズのレシピと歴史』（原書タイトル：FOR THE LOVE OF KEWPIE）を発売します。

2025年に100周年を迎えたキユーピー マヨネーズ。その誕生から現在に至るまでの軌跡を、貴重な資料とレシピを織り交ぜ、フルカラーで紹介します。世界中の食卓で愛されてきたキユーピー マヨネーズの魅力を、ビビッドに、お洒落にまとめたユニークな翻訳書です。

『ラブ！ キユーピー 味わいつくすマヨネーズのレシピと歴史』書影（表紙画像）

お料理にかけてよし、添えてよし、混ぜてよしのキユーピー マヨネーズは、100年もの長きにわたり、私たちの食生活を彩ってきました。初めて発売された1925年にガラス瓶だった容器は、こだわりの詰まったキャップ付きポリボトルに姿を変え、「かける・つける」だけではなく、油の代わりに調理に使うといった新たな楽しみ方も広がっています。100年間ずっと変わらないのは、卵をはじめとする素材にこだわったマヨネーズへの情熱と、シンボルキャラクターのキユーピー、そして、世界中に多くの“マヨラー”を生み出し続けているそのおいしさ――。

本書には、キユーピー マヨネーズのファンはもちろん、マヨネーズを愛するすべての人を満足させる歴史とこだわりが詰まっています。キユーピーブランドへの熱い想いがこもったかつての広告や、創始者 中島董一郎の言葉をはじめとする貴重な資料に加え、ユニークなアメリカン・レシピも掲載！50のレシピのなかには、「お手製ソースのチキン焼きそば」や「揚げポテトたこボール（たこ焼き）」、「ねぎ生姜ダレのクリスピー豆腐」など、アメリカンなアレンジの効いた日本食の人気者も多数入っており、思わず試してみたくなります。

書籍本文30ページ、31ページ書籍本文128ページ、129ページ書籍本文72ページ、73ページ

見るだけでも楽しい、新感覚「読むマヨネーズ」といえる本書は、キユーピー マヨネーズ愛を深め、新しいマヨネーズレシピに出合っていただける1冊となっています。

【書誌情報】

書名：ラブ！ キユーピー 味わいつくすマヨネーズのレシピと歴史

著者名：エリス・イナミネ＆ジェシー・ユーチェン 著、ヤナガワ智予 訳、キユーピー株式会社 監修

発売日：2025年2月19日

定価：2,640円（本体2,400円＋税）

体裁：A5変型（210×146）・168P

発行：株式会社KADOKAWA

ISBN：978-404-607979-4

【KADOKAWAオフィシャル書籍詳細サイト】

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000897/

【KADOKAWAストア】

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322510000897/

【Amazon商品ページ】

https://amazon.co.jp/dp/4046079797/

【著者】

エリス・イナミネ（文章）

ジェシー・ユーチェン（レシピ）

キユーピー株式会社（監修）

ヤナガワ智予（訳）