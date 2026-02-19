「コツコツ貯める派」はどこに多い？──ポイ活アプリ×世代でくっきり差

株式会社アドバン

画像投稿や「いいね」をするだけでポイントが貯まる写真共有リワードSNS『ポイシャ（POISHA）』（ https://poisha.jp/media/ ）を運営する株式会社アドバンは、ポイ活アプリ利用者の「コツコツ貯蓄タイプ」割合をアプリ別×世代別に比較する調査を実施しました。

本リリースでは、ポイ活アプリごとの特徴と世代差を整理し、「コツコツ貯めたい」層がどのアプリに集まりやすいのかをデータで紹介します。

調査サマリー

・ポイ活アプリ5種における「コツコツ貯蓄タイプ」割合を比較したところ、全体で最も高かったのは「あるコイン」18.6％となった。

・世代別では、しらけ世代の「おぢポ」28.1％が突出して高く、同世代は他アプリでも2割前後と“堅実に貯める志向”が強い傾向が見られた。

・団塊の世代は全アプリで2割超となり、最高は「あるコイン」26.4％で、幅広いアプリで貯蓄志向が高い結果となった。

・Z世代はアプリ間の差が大きく、「あるコイン」21.3％が高水準である一方、「aruku&」12.4％と低いアプリもあり、使われ方の違いが示唆された。

・男女別では、比較した全アプリで女性が男性を上回る結果となり、差は+3.9～+5.5pt。女性の割合が最も高かったのは「あるコイン」21.2％だった。

1. 全体では「あるコイン」が18.6％でトップ──“堅実に貯める派”が最も多いポイ活アプリに

全体の「コツコツ貯蓄タイプ」割合を比較すると、最も高かったのは「あるコイン」18.6％でした。次いで「おぢポ」17.4％、「トリマ」17.3％と続き、5アプリの中では「あるコイン」が“日々コツコツ貯めたい”層を最も多く抱えていることが分かります。一方で、最も低かったのは「aruku&（アルクト）」16.1％で、アプリごとに貯蓄志向ユーザーの集まり方に差が見られました。

2. 世代別では“しらけ世代”が突出──「おぢポ」28.1％、「あるコイン」26.8％と高水準

世代別に見ると、特にしらけ世代で「コツコツ貯蓄タイプ」の割合が高く、「おぢポ」28.1％が最多となりました。次いで「あるコイン」26.8％、「aruku&」20.2％など、複数アプリで2割超えが見られます。全体平均（16～18％台）と比較しても、しらけ世代は“堅実に貯める”意識が強い傾向が出ており、ポイ活の使い方にも計画性が表れやすい世代だと考えられます。

3. Z世代はアプリで差が大きい──「あるコイン」21.3％が高水準、「aruku&」は12.4％で低め

Z世代の結果は、アプリごとの差が特に大きい点が特徴です。「あるコイン」21.3％が高水準だった一方で、「aruku&」は12.4％と低めになりました。「トリマ」16.2％、「おぢポ」16.3％、「プラリー」16.8％は近い水準で並びます。Z世代では“コツコツ貯める”スタイルが一律ではなく、アプリの設計や還元の受け取り方によって行動タイプが分かれやすいことが示唆されます。

4. 男女別は全アプリで女性が上回る──差は約3.9～5.5ポイント、女性最多は「あるコイン」21.2％

男女別では、今回比較した全アプリで女性の方が「コツコツ貯蓄タイプ」割合が高い結果となりました。差が最も大きいのは「トリマ」（男性14.5％／女性20.0％）で5.5ポイント差、次いで「あるコイン」（男性16.1％／女性21.2％）で5.1ポイント差でした。女性の割合が最も高かったのは「あるコイン」21.2％で、日常的に“着実に貯める”行動がポイ活の継続にもつながっている可能性がうかがえます。

調査概要

調査名 ：ポイ活アプリ利用者の「貯蓄タイプ」意識調査

調査主体 ：ノウンズを活用したインターネット調査

調査方法 ：インターネット調査

調査対象 ：ポイ活アプリ利用経験者（全国）

調査期間 ：2025年1月1日～2025年12月31日

有効回答数：n＝1,829

集計方法 ：各カテゴリの回答割合（％）を算出（小数点1位まで表示）



【ポイシャのダウンロード情報】

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id1672517994 (https://apps.apple.com/jp/app/id1672517994)

Android：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snappy.poisha&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snappy.poisha&hl=ja)

株式会社アドバン

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

FX初心者ガイドアプリ(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/)（ https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/ ）

株主優待ブック(https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/)（ https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/ ）

投資専門サイト『テクニカルブック』(https://runcha-app.com/)（ https://runcha-app.com/ ）

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ(https://poisha.jp/)（ https://poisha.jp/ ）

ポイ活情報サイト - ポイシャ(https://poisha.jp/media/)（ https://poisha.jp/media/ ）

推し活グッズ専門通販 - 推ししか勝たん!!(https://www.oshishika-katan.jp/) （ https://www.oshishika-katan.jp/ ）

バイクブーツ専門通販 - バイクブーツマニア(https://www.bike-boots-mania.jp/) （ https://www.bike-boots-mania.jp/ ）

【運営会社の概要】

会社名 ：株式会社アドバン

所在地 ：東京都品川区西五反田1丁目2-10 CIRCLES五反田11階

設立 ：2010年7月12日

代表者 ：田中勇輝

事業内容 ：自社サービス事業、マーケティング支援事業、オウンドメディア構築事業

会社HP ： https://ad-van.co.jp/