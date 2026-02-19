「ARK: Survival Ascended（ASA）」非公式サーバーの立て方を公開！コピー＆ペーストで迷わず構築、接続・自動再起動まで解説！

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、同社が運営するサーバー開設・管理支援に特化した情報メディアにおいて、「ARK: Survival Ascended（ASA）」の非公式サーバーを構築する手順がわかる解説記事、「【ASA】ARK: Survival Ascendedのサーバーの立て方！コピペで迷わず構築可能」を公開しました。

なお、本記事では、同社が運営するマルチプレイ専用のVPSサービス『XServer VPS for Game』を用いた構築手順を紹介しています。

■記事概要

記事タイトル：【ASA】ARK: Survival Ascendedのサーバーの立て方！コピペで迷わず構築可能

公開日：2026年2月12日(木)

URL：https://games.xserver.ne.jp/minecraft-media/asa-server/(https://games.xserver.ne.jp/minecraft-media/asa-server/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xforgame_release_260219&utm_content=pr)

本記事では、『ARK: Survival Ascended（ASA）』の非公式サーバーをレンタルサーバー上に構築する方法を、初心者にも分かりやすく解説しています。記事の流れに沿ってコマンドをコピー＆ペーストするだけで、だれでも迷うことなくサーバーを構築できます。また、後半ではASAサーバーへの接続方法や設定変更など、サーバー構築後の運用についても解説しています。

＜記事公開の背景＞

『ARK: Survival Ascended（ASA）』のような大規模マルチプレイ対応のサバイバルゲームでは、専用サーバーを構築して仲間と自由に遊びたいというニーズの高まりとともに、快適な環境を実現する手段として高性能なVPS（仮想専用サーバー）を選ぶユーザーも増えています。

一方で、ASAのサーバー構築には高度な専門知識が必要となるため、初心者にとっては導入のハードルが高く、「やってみたいけれど方法が分からない」「手順をまとめた分かりやすい情報が欲しい」といった声が多く寄せられていました。

こうしたご要望にお応えし、『XServer VPS for Game』では、「誰でも迷わず、すぐに遊べる」をコンセプトに、丁寧に手順をまとめた構築ガイドを公開しました。

本記事を通じて構築のハードルを下げ、より多くのゲーマーの皆様に「低遅延で快適なマルチプレイ環境」を提供することを目指しています。



◆この記事でわかること

・ASAサーバーの構築手順

・安全な運用のための自動起動／定期再起動の設定方法

・ASAサーバーへの接続方法

・設定変更やアップデート、トラブル時の対処法

◆こんな方におすすめ

・ASAのサーバーを初めて立てる方

・フレンドだけのプライベートサーバーで遊びたい方

・ASAのサーバー構築が難しそうで諦めていた方

・専門知識なしで、手順どおりに構築したい方

・設定やポート開放でつまずきたくない方

■『XServer VPS for Game』について

『XServer VPS for Game』は、高い処理性能と低遅延の通信環境を兼ね備えた、マルチプレイ専用のVPSサービスです。マインクラフトやARK、Palworldなど人気タイトルのテンプレートを選んで申し込むだけで、初心者でも簡単にマルチサーバーを構築・管理できます。また、用途やプレイ人数に応じて選べる豊富なプランを用意しており、初めてVPSを利用する方でも導入しやすい点が特長です。

■「ARK: Survival Ascended（ASA）」について

公式サイト :https://vps.xserver.ne.jp/game-server/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xforgame_release_260219&utm_content=pr

「ARK: Survival Ascended（ASA）」は、オリジナル版『ARK: Survival Evolved』をUnreal Engine 5でリマスターし、ゲームシステムからグラフィック表現まで大幅に再構築した恐竜サバイバルアクションゲームです。

プレイヤーは謎の島で目を覚まし、資源を集めて拠点を築きながら過酷な環境を生き延びていきます。さらに、数百種類もの恐竜や原始的な生物を飼いならし、繁殖させながら探索・クラフト・建築・戦闘を楽しみながら食物連鎖の頂点を目指します。

本作では、次世代のグラフィック技術により、美しい景色や光の表現がよりリアルになっています。さらに、新たな物理エンジンによって、水の動きや草木の揺れなども自然に描かれ、より臨場感のある世界を楽しめます。

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/