【MYTREX】ネックケアシリーズが進化。“振動×EMS×W温熱” を融合したハイブリッドモデル「HEAT NECK EVO」誕生

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、HEAT NECKシリーズから、EMSと振動で革新的な刺激を叶えるハイブリッドネックケア「HEAT NECK EVO（ヒートネック エヴォ）」を2026年2月19日（木）より公式オンラインショップにて先行発売を開始します。

※本発売は2月26日（木）予定。

本製品は、これまでの「EMS×温熱」のケアに、新たに「振動機能」を搭載したハイブリッド設計が特徴です。業界最大級*の大型パッドを採用することで、首から肩まわりまで広範囲を一気に刺激。新開発の振動機能が固まった筋肉を心地よく揺らし、EMSが表層から深部まで筋肉にアプローチします。独自調査では、従来モデルと比較して「心地よさの実感度」が135％**向上するという結果が得られました。

*自社従来品比

**自社従来品と比較したアンケート結果/自社調べ n＝14

■「HEAT NECK EVO」製品特長

◆シリーズ初、新搭載の“振動”で広範囲を素早くリフレッシュ

業界最大級*の大型パッドにより、首から肩にかけての広範囲を一度にカバー。プロの技術を応用した振動圧で、首を包み込むように揺らしながら、こわばった筋肉にアプローチします。強度は3段階から選択可能です。

*当社製品比

◆独自理論による“EMS”が深層筋まで直接アプローチ

周波数とパルス波を組み合わせた独自のEMSテクノロジーを搭載。10段階のレベル調整により、好みに合わせた最適な刺激で筋肉を動かし、効率的にケアします。EMSのみの単独使用も可能です。

◆深部まで熱を届ける“W温熱”

素早く温まる「温熱パッド」に加え、深部まで熱を届ける近赤外線を搭載したW温熱仕様。3段階の温度調節が可能で、寒い季節やリラックスしたいシーンに合わせて最適な温度（加熱なしモードを含む）を選択いただけます。

※体感温度は使用環境によって異なり感じ方には個人差があります。※測定時の室内温度25℃。※使用環境により温度が前後する場合があります。※加熱なしモードもあります。

◆5種類のモードと人間工学に基づいたフィット感

「振動×EMS」の組み合わせを5種類のモードから選択可能。EMSの周波数や振動のリズムを切り替えることで、その日の気分に合わせたケアが可能です。また、人間工学に基づいた設計と約190gの軽量化により、長時間使用しても負担を感じにくい抜群のフィット感を実現しました。

■製品概要

商品名： HEAT NECK EVO（ヒートネック エヴォ）

発売日：2026年2月26日（木）

※公式オンラインショップ先行発売：2026年2月19日（木）

価格： 17,600円（税込）

サイズ／質量：170mm×132mm×40mm／190g

カラー： ブラック・ホワイト

セット：本体、充電用USBコード、取扱説明書

URL：https://mytrex.jp/heat-neck-evo/

【MYTREXネックケアキャンペーン】

現在、公式オンラインショップ限定でMYTREXのネックケアアイテムが対象のキャンペーンを開催中です。詳細は下記URLよりご確認ください。

期間：2026年2月5日（木）12:00～2月26日（木）9:59

URL：https://mytrex.jp/neckcare-series/

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■「MYTREX」について

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/