経産省リスキル講座認定・厚労省専門実践教育訓練講座指定が2講座に！「AR/VR専門家育成プログラム」「AR/MR専門家育成プログラム」～4月生向け入学説明会、オンライン無料個別相談会 実施中～

株式会社クロスリアリティ（本社：京都市下京区、代表取締役社長：齋藤公男）が運営する、VRイノベーションアカデミー京都（以下「VRIA京都」または「当校」）が提供する、「AR/VR専門家育成プログラム」「AR/MR専門家育成プログラム」（以下「本講座」）は、2講座ともに経済産業省 「リスキル講座（第四次産業革命スキル習得講座）」認定、厚生労働省「専門実践教育訓練講座」指定となりました。（「AR/VR～」は再認定）これにより、個人受講者は専門実践教育訓練給付制度を活用することで、受講料の最大80%の給付を受けることが可能です。また、法人受講者においては、人材開発支援助成金を活用することで、受講料の75%（大企業は60%）の助成に加え、賃金助成も得ながら、社員のリスキルやDX人材育成が可能となります。

本講座の概要

本講座は最初の2ヵ月で基礎知識と技術を体系的に学び（両プログラム共通）、最後の1ヵ月でプログラム別の開発テーマに沿ったPBL（課題解決型学習・開発実務演習）を行います。通学またはリモート受講可能です。

1. AR/VR専門家育成プログラム

- 特徴：VRアプリ開発技術を習得。バーチャル会議室をテーマにしたアプリケーション開発を行います。- 対象：VR・メタバース分野での就職・転職、社内開発の内製化を目指す方。- 詳細：https://academy.crossreality.co.jp/curriculum/

2. AR/MR専門家育成プログラム

- 特徴：現実空間に仮想物体を重ね合わせるAR（拡張現実）およびMR（複合現実）技術を習得。マーカー認識や空間認識技術を用いた制作技術が身につきます。- 対象：産業・教育現場等でAR/MR技術の活用および開発内製化を目指す法人・個人。- 詳細：https://academy.crossreality.co.jp/curriculum_armr/

生成AIを積極活用

本講座では、UnityでのプログラミングやBlenderでの3DCG制作プロセス時など、生成AIの活用を講義に組み込んでいます。コード生成によるプログラミング補助や、3Dアセット・テクスチャ生成におけるAIツールの活用法などを学ぶことで、開発スピードを加速させ、より創造的な作業に注力できる「AI時代のクリエイター・エンジニア」を育成します。

現在、4月生向け入学説明会、オープンキャンパス、AR/VR体験会を開催中です。各講座の詳細から、卒業生の声や成果物のご紹介、給付金、助成金についてご説明しておりますので、ご利用ください。

入学説明会・オープンキャンパス＆AR/VR体験会（無料・事前申込制）

２プログラムバナー- 日時：2/28（土）、3/14（土）

15:00～入学説明会（現地会場＆リモート同時）

15:30～オープンキャンパス＆AR/VR体験会（現地会場のみ）

- 場所：

リモート参加：Zoom予定（ご参加方法はお申し込みされた方にご連絡いたします）

現地会場参加：入学説明会は教室、AR/VR体験会はショールームを予定

京都市右京区太秦西蜂岡町9東映京都撮影所内 VRIA京都 Tel：075-862-1806

アクセス：https://academy.crossreality.co.jp/access/

- 詳細・申込： https://academy.crossreality.co.jp/info-session/

オンライン個別相談会・説明会（無料）

事前予約制で入学説明会と同様のご説明の他、ご相談、ご見学等を無料で受け付けております。

厚労省の給付金・助成金について

- 詳細・申込： https://academy.crossreality.co.jp/counseling/

厚労省の給付金・助成金は必要書類を期限までにハローワーク（個人受講者）または管轄労働局（法人受講者）に提出し、一定の条件を満たした個人・法人に対し、実際支払った訓練経費の一部割合が支給されたり、賃金が助成される制度です。詳しくは当校HP(https://academy.crossreality.co.jp/)の給付金・助成金ページ(https://academy.crossreality.co.jp/goal/)や、厚労省のHP、リーフレットをご参照ください。

その他、VRIA京都の提供講座一覧

- 専門実践教育訓練給付金（個人向け）（厚労省HP）：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00044.html- 人材開発支援助成金（法人向け）（厚労省HP）：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

通学・リモート講座

毎年４月・10月の2回開講。全講座、全国からリモート受講または現地受講可能。本講座の基礎講座は短期コースとしても提供しております。

短期コース１.XR概論（1日）

- 概要：AR（拡張現実）/ VR（仮想現実）の歴史/立体視の仕組み/三次元像の作られ方/世界のさまざまな市場におけるVRとARの役割/AIの活用等- 到達目標：XR開発領域において必要最低限の知識を得る。- 詳細：https://academy.crossreality.co.jp/short-course/#crc-01

短期コース２.Blenderモデリング＆アニメーション基礎（9日間）【法人向け助成金対象講座】

- 概要：モデリングの基礎/テクスチャマッピングの基礎/リギングの基礎/アニメーションの基礎/AIの活用等- 到達目標：簡単な3Dモデル作成、編集が可能。3Dモデルへの簡単なアニメーションの追加が可能。- 詳細：https://academy.crossreality.co.jp/short-course/#crc-02

短期コース３.Unityプログラミング＆インタラクティブコンテンツ開発（4週間）【法人向け助成金対象講座】

- 概要：Unityを使ったインタラクティブなコンテンツ開発/ライティング、パーティクル、オーディオ、エフェクトの作成/C#を使ったスクリプティングとプログラミングの技術/スクリプティングのベストプラクティス等- 到達目標：Unity Editorの使い方を把握。Unityでのシーン操作に必要な基本的なC#が書ける。アニメーション遷移の追加や、ライトの設定、ポストプロセシング等、Unity Editorでの発展的な設定を把握。- 詳細：https://academy.crossreality.co.jp/short-course/#crc-04

eラーニング講座【法人向け助成金対象講座あり】

クロスリアリティについて

- 概要：本講座のeラーニング教材化を行っています。通学・リモート講座の1/10以下の価格で、好きな時間*に学べるため、特に社会人、法人受講にお勧めです。（*助成金活用時は勤務時間中の受講等要件あり）- 詳細：https://academy.crossreality.co.jp/elearning/

京都府の太秦メディアパーク構想の一環として、京都府のバックアップのもと、XR分野の世界的リーダー企業と技術提携し、東映京都撮影所内にVRIA京都を設立。教育機関や企業のDX、リスキリング、人手不足や次世代育成への貢献をビジョンに掲げ、アカデミー事業や産学公連携の共同研究開発等を行っています。

現地受講生の教室前集合写真成果発表会の模様株式会社クロスリアリティ

主たる事業所：京都市右京区太秦西蜂岡町9 東映京都撮影所内VRIA京都

本店所在地： 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階

代表者： 代表取締役社長 齋藤 公男

設立年月日： 2019年4月1日

資本金： 150百万円（株主：株式会社エスユーエス70%、学校法人三幸学園30%）

事業内容： VRIA京都の運営およびXRソリューションの企画・開発・販売等

URL： アカデミー事業： https://academy.crossreality.co.jp/

ソリューション事業： https://www.crossreality.co.jp/

問合窓口： 田中 mail： xr@sus-g.co.jp / tel： 075-862-1806