茂原市長・市原淳氏が自ら地元の魅力をアピールすべく、YouTube番組『首長と○○やってみた』で特産品「本納ねぎ」を本気収獲！

日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓）は全国の首長が、自ら自治体をPRするために様々な企画に挑戦するYouTube番組『首長と○○やってみた』を配信しています。

■第３３弾は千葉県・茂原市 市原淳市長が登場！

２月１９日に配信開始しました、『首長と○○やってみた』では、千葉県・茂原市の市長、市原淳氏が登場し、市民の憩いの場となっている茂原公園から、茂原市の魅力をアピールします。

千葉県茂原市は、外房エリアの中核都市で天然ガス関連産業や農業を基幹産業として発展してきたまちです。温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、都心や羽田・成田両空港へのアクセスにも優れています。「さくら名所100選」に選ばれた茂原公園や、関東有数の規模を誇る七夕まつりが開催されるなど四季折々の魅力も豊富。近年は地域医療の充実や行政DXの推進にも力を入れ、都市機能と暮らしやすさを兼ね備えた持続可能なまちづくりを進めています。

今回の『首長と○○やってみた』では、冬が旬の特産品「本納ねぎ」に注目！

農産物直売所「旬の里ねぎぼうず」では本納ねぎをつかった様々な加工品が販売されています。

本納ねぎの収穫にもチャレンジし、採れたてをその場で豪快に炭火焼きに。とろとろに甘みが増したねぎは、思わず声が出るほどのアツさのはずが…!?

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b3FXealWDyg ]

七夕まつり、豊かな自然…茂原の全てがつまったゆるキャラ、モバりん！柔らかくて甘～い本納ねぎに夢中？焼きたてアッツアツを平気でほおばる市長！

■『首長と○○やってみた』の背景

今、自治体PRの必要性はかつてないほど高まっています。その理由は大きく２つあります。

ひとつは地域外の生活者や観光客、あるいはメディア関係者に地域の魅力を伝えなくてはならないからです。2024年4月に、民間の有識者グループ「人口戦略会議」は全体の4割にあたる744の自治体で、2050年までに20代から30代の女性が半減し「最終的には消滅する可能性がある」という分析結果を公表しました。大切な地元を「消滅」から守るためには、ふるさと納税、観光客、移住者、企業など、地域外から誘致することが喫緊の課題となっています。

もうひとつは、地域住民に対する自治体広報の必要性です。「明るい選挙推進協会」が2023年の統一地方選挙後に行った調査では「候補者の人物や政策がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る」と回答した有権者が過去最低の54.1％となりました。自治体の首長は地域の生活にとって最も身近で、重要な政治家なのに、仕事ぶりや人となりを知る機会があまりに少ないのです。

こうした需要の高まりを受け、地域外の人々が、その地域の魅力を知ることができるように、そして地域に暮らす人々が自分たちの首長、そして地元行政の取り組みを知る機会を増やすために、YouTube番組『首長と○○やってみた』を2024年5月より立ち上げました。

今後も全国の首長の皆様と共に、地域の魅力を発信してまいります！

■略歴：千葉県茂原市 市原淳氏

市原淳市長

略歴

1977年2月6日生まれ

1996年 3月 千葉県立長生高等学校卒業

2000年 3月 帝京大学薬学部卒業

2001年 3月 東京大学医学部付属病院薬剤部研修生終了

2001年10月 アインファーマシーズ 就職

2003年 6月 株式会社市原 就職

2019年 4月 千葉県議会議員に当選(2期5年）

2024年 5月 茂原市長に就任（1期目：～令和10年5月20日）

・趣味：スポーツ観戦、ゴルフ、旅行

・好きな食べ物：嫌いなものなし

・座右の銘：我以外皆我師

・日課：バラの水やり

■これまでの出演首長

▼これまでの首長と○○やってみた

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAYaGZq5IzXj8vUvJuj99xsuCM6VVHh1(https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAYaGZq5IzXj8vUvJuj99xsuCM6VVHh1)

関心がある首長、自治体、関係者の方々は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/eG3VBCMqoC6ihkTU7

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

