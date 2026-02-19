菊池風磨、異性への嫉妬めぐる価値観明かし、谷まりあが鋭い指摘「本気で好きになったことない？」　経営者のバックハグに菊池風磨が思わず本音をポツリ「俺こんなのできない…」｜『ラブパワーキングダム2』第2話

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月18日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第2話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送いたしました。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務めます。

■経営者のバックハグに菊池風磨が思わず本音をポツリ「俺こんなのできない…」

第2話では、前回の「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキと暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえが参加者を指名できる“プールパーティー”が開催されました。もえが指名した男性4名と華やかに楽しむ一方、「気になる4人」「水着に自信がありそうな女性を選びました」と語るユウキは、かの・はづき・ゆめ・るみの4名を指名。4色用意されたリップを女性メンバーが1色ずつ選び、ユウキが“キスしたいリップを選ぶ”というミニゲームの結果、女優・はづきと、豪華なヨットでの2ショットデートへ。地中海の風を感じながら、映画のワンシーンのように距離を縮める2人。船上でユウキは「はづきちゃんは嘘つかなそう」「これからもっと好きになれればいいかなって」と恋の予感をストレートに伝えます。ヨットのデッキに座り、ユウキがはずきをバックハグしながら会話を楽しむ濃密な距離感に、スタジオMC陣から「振る舞いがめっちゃキング」「近いって！」と声が上がる中、菊池は思わず「俺こんなのできない…」とポツリ。恋愛強者ならではの堂々たる振る舞いに、トップアイドルもタジタジの様子を見せました。

■菊池風磨、異性への嫉妬めぐる価値観明かし、谷まりあが鋭い指摘「本気で好きになったことない？」

さらにこの日の夜には、12時間後に「2ndモテVOTE」を行うと知らされます。スタジオMC陣も「この夜が勝負だね」と動向を注視する中、各メンバーが投票での生き残りをかけてさまざまなアプローチを見せます。たいせいは第1話の“モテミッション”で急速に距離を縮めた相手、はづきと2ショットに。ユウキとのヨットデートについて、たいせいは「何してたん？」「手繋いだん？」「ハグした？」と嫉妬心をあらわに、質問攻めをします。そして、はづきから真相を聞いたたいせいは、「上書きハグね」とはづきにバックハグ。はづきは「彼の作戦かもしれないけど、ヤキモチ妬いてくれるのは嬉しかった」と高揚感を明かしました。嫉妬が恋のスパイスとなる展開に、スタジオでは谷が「風磨さんは嫉妬するタイプ？」と質問。これに対し菊池は「嫉妬しないんですよ」と意外な価値観を告白。すると谷は「わかった！誰かを本気で好きになったことないんじゃ？」と推測。このやりとりにYOUが「やだ、チェリーだった！」と大袈裟に驚いて見せると、菊池は即座に「チェリーじゃねえし！」と声を張り上げる事態に。せいやは「なんやこのスタジオ！本編と違いすぎる」と、恋愛強者たちとMC陣の恋愛レベルのギャップを指摘し、スタジオは爆笑に包まれました。

暫定キングとクイーンを囲む“プールパーティー”からはじまり、それぞれの恋心と思惑が一挙に動き出した第2話は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

（https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p20）

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第2話＞

第2話放送日時：2026年2月18日（水）夜10時～

第2話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p20

＜無料見逃し配信＞

第1話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p10

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

