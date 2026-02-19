全米で話題の“次世代オイルプリング”が上陸。Davidsから、ナノヒドロキシアパタイト配合の「Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス」が新登場。

株式会社メリーゴーラウンド

株式会社メリーゴーラウンドは、自然由来の成分にこだわり、口に入れるものすべてをホリスティックに見つめるオーラルケアブランド「Davids（デイヴィッズ）」から、2026年4月1日（水）、新たな一歩となる製品を発売いたします。次世代の“オイルプリング”として提案するのは、歯みがき前に使用する新習慣〈Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス〉。古来の知恵に現代サイエンスを融合させ、毎日の口腔ケアをアップデートします。

＊株式会社メリーゴーラウンドは、サステナブルなライフスタイルブランドを扱うセレクトショップ「It’s So Easy(https://itssoeasy.jp/)」の運営を軸に、海外サステナブルブランドの日本展開を手がける、東京都港区の企業です。

■商品の3つのポイント

Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンスDavids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス1、“歯みがき前”の新習慣で、口腔環境をリセット

インドの伝統医学アーユルヴェーダを起源とする「オイルプリング」は、植物オイルで口内をゆすぎ、汚れやバクテリアを除去するセルフケアメソッドです 。

- 「引き寄せ」のちから： 歯磨きやフロスだけでは落としきれない汚れをオイルが引き寄せ、隙間までやさしく行き渡ります 。- 朝の最初のケアに： 起き抜けの口内の不要なバクテリアをオフすることで、よりクリーンで透明感のある口元へと導きます 。2、自然由来成分 × ナノテクノロジーで「ナチュラルホワイトニング」- 独自成分 Hydroxi(TM)： ナノヒドロキシアパタイト（n-HAp）*を配合。 わずか50ナノメートルの理想的な粒子がエナメル質の微細な傷に入り込み、歯の表面をなめらかに整え、自然な白さへと導きます。- 高機能MCTオイル： さらりとして口に残りにくいMCTココナッツオイル**を採用。 従来のオイルに比べ軽い使用感で、毎日の習慣化を容易にします。- 天然ミントの清涼感： 契約農家から届く高品質なペパーミント***とスペアミント***を独自ブレンド。 人工香料不使用で、驚くほどフレッシュな息が続きます。

*清掃剤、**トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル：基剤、***香味剤

■【HOW TO】朝の5分で口内をリセット。現代版「オイルプリング」の取り入れ方

３、サステナブルで心地よい設計- クリーンな処方： 100％天然由来。フッ素、硫酸塩系発泡剤、合成着色料、合成保存料、合成着色料、合成香料、アルコールは一切使用していません。- 確かな安全性： 全成分がEWG認証で最高スコア「1」を取得。 また、動物実験を行わないリーピングバニー認証も取得しており、ヴィーガンにも対応しています。- 環境への配慮： リサイクル可能なガラスボトルを採用。 水を使わずに口腔ケアができる、地球にも自分にもやさしい選択肢です。Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス

「Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス」は、通常のデンタルリンスとは異なり、オイルの特性を最大限に引き出すためのステップが特徴です。朝の着替えや身支度をしながらの“ながらケア”として、心地よく取り入れられます 。

STEP 1：口に含んでゆすぐ

ご使用前によく振り、適量（約10mL）を口に含みます 。オイルプリングとして、ぶくぶくと口の中で2分以上よくゆすいでください 。慣れてきたら、徐々に時間を延ばし、最長10分程度行うのが理想的です。

STEP 2：ゴミ箱へ捨てる

使用後は油分を含むため、排水口には流さないでください。ティッシュなどに含ませてゴミ箱に捨てるのが、環境にも配慮した正しいマナーです 。

STEP 3：水ですすぎ、ブラッシング

その後、水で口をすすぎ、歯ブラシを使って丁寧に歯をみがいてください 。

【おすすめのタイミング】

口内の汚れやバクテリアが最も多いとされる「空腹時、特に朝」のご使用が、より高いリセット効果を実感いただけるためおすすめです 。

■科学的エビデンスに基づいた「歯を守る」機能

DavidsのHydroxi(TM)シリーズは、独立した第三者機関による比較テストにおいて、わずか5日間の使用でエナメル質の修復が可視化される結果を得ています。 象牙細管を物理的に封鎖することで、知覚過敏による「しみる痛み」をやわらげ、虫歯の原因菌から歯を守るバリアを形成します。

■Davidsが提案する「オーラルケア・リチュアル」

オイルプリングデンタルリンスSTEP1 オイルプリング（本製品）

汚れを引き寄せ、口内環境のベースを整える。

医療用ステンレス素材の舌クリーナーSTEP2 舌クリーナー

医療グレードのステンレスで舌苔をオフし、口臭を予防。

ミントフリーフレーバーは子供にも！STEP3 ブラッシング

ナノヒドロキシアパタイト配合のペーストでエナメル質を修復。

詰め替えタイプのフロスSTEP4 フロス

歯間の汚れを絡め取りながら、同時に再石灰化をサポート。

キリッとしたミントSTEP5 マウスウォッシュ

仕上げの潤いで、清潔感のある息を長時間キープ。

Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス製品概要

製品名： Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス

発売日：2026年4月1日（水）全国発売

容量：266mL （約26回分）

価格：4,400円（税込）

全成分： トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ヒドロキシアパタイト、セイヨウハッカ油、スペアミント油、アニス種子エキス、ヒメコウジ葉油

■【ブランドについて：Davids（デイヴィッズ）】

Davids（デイヴィッズ）

2011年、創立者のエリック・デイヴィッズが「自分たちが毎日使うものだから、もっと安全で環境に優しいものを」という想いからスタート 。自然由来の原料のみを使用しながらも、科学的エビデンスに基づいた高い機能性を追求。アメリカ・カリフォルニア生まれのホリスティック・オーラルケアブランドです。

■Davids「Hydroxi(TM)（ヒドロキシ）」シリーズについて

Davidsでは、今回発売されるデンタルリンスの他にも、ナノヒドロキシアパタイトを配合し、歯のエナメルトリートメントを叶える「Hydroxi(TM)」シリーズを幅広く展開しています 。ライン使いすることで、よりホリスティックなオーラルケアを実感いただけます 。

ホワイトニングトゥースペースト（センシティブ、マイルドミント、オレンジバニラ）

Davids Hydroxi(TM)シリーズ

エナメル質の修復・歯垢除去・口臭ケアを叶える、からだ想いのクリーンな処方 。

センシティブ

マイルドミント

オレンジバニラ

プレミアムデンタルフロス

使うと広がる特殊繊維にn-HApを配合。歯ブラシの届かない隙間の再石灰化を助けます 。

本体

本体＋レフィルセット

レフィル2個セット

フレッシュブレス マウスウォッシュ

アルコールフリーで、口臭・歯垢・乾燥・歯ぐきケアを一度にサポートします。

スターターキット

詰め替え