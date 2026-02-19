全米で話題の“次世代オイルプリング”が上陸。Davidsから、ナノヒドロキシアパタイト配合の「Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス」が新登場。
株式会社メリーゴーラウンドは、自然由来の成分にこだわり、口に入れるものすべてをホリスティックに見つめるオーラルケアブランド「Davids（デイヴィッズ）」から、2026年4月1日（水）、新たな一歩となる製品を発売いたします。次世代の“オイルプリング”として提案するのは、歯みがき前に使用する新習慣〈Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス〉。古来の知恵に現代サイエンスを融合させ、毎日の口腔ケアをアップデートします。
＊株式会社メリーゴーラウンドは、サステナブルなライフスタイルブランドを扱うセレクトショップ「It’s So Easy(https://itssoeasy.jp/)」の運営を軸に、海外サステナブルブランドの日本展開を手がける、東京都港区の企業です。
Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス
Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス
■商品の3つのポイント
1、“歯みがき前”の新習慣で、口腔環境をリセット
インドの伝統医学アーユルヴェーダを起源とする「オイルプリング」は、植物オイルで口内をゆすぎ、汚れやバクテリアを除去するセルフケアメソッドです 。
- 「引き寄せ」のちから： 歯磨きやフロスだけでは落としきれない汚れをオイルが引き寄せ、隙間までやさしく行き渡ります 。
- 朝の最初のケアに： 起き抜けの口内の不要なバクテリアをオフすることで、よりクリーンで透明感のある口元へと導きます 。
2、自然由来成分 × ナノテクノロジーで「ナチュラルホワイトニング」
- 独自成分 Hydroxi(TM)： ナノヒドロキシアパタイト（n-HAp）*を配合。 わずか50ナノメートルの理想的な粒子がエナメル質の微細な傷に入り込み、歯の表面をなめらかに整え、自然な白さへと導きます。
- 高機能MCTオイル： さらりとして口に残りにくいMCTココナッツオイル**を採用。 従来のオイルに比べ軽い使用感で、毎日の習慣化を容易にします。
- 天然ミントの清涼感： 契約農家から届く高品質なペパーミント***とスペアミント***を独自ブレンド。 人工香料不使用で、驚くほどフレッシュな息が続きます。
*清掃剤、**トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル：基剤、***香味剤
３、サステナブルで心地よい設計
- クリーンな処方： 100％天然由来。フッ素、硫酸塩系発泡剤、合成着色料、合成保存料、合成着色料、合成香料、アルコールは一切使用していません。
- 確かな安全性： 全成分がEWG認証で最高スコア「1」を取得。 また、動物実験を行わないリーピングバニー認証も取得しており、ヴィーガンにも対応しています。
- 環境への配慮： リサイクル可能なガラスボトルを採用。 水を使わずに口腔ケアができる、地球にも自分にもやさしい選択肢です。
■【HOW TO】朝の5分で口内をリセット。現代版「オイルプリング」の取り入れ方
Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス
「Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス」は、通常のデンタルリンスとは異なり、オイルの特性を最大限に引き出すためのステップが特徴です。朝の着替えや身支度をしながらの“ながらケア”として、心地よく取り入れられます 。
STEP 1：口に含んでゆすぐ
ご使用前によく振り、適量（約10mL）を口に含みます 。オイルプリングとして、ぶくぶくと口の中で2分以上よくゆすいでください 。慣れてきたら、徐々に時間を延ばし、最長10分程度行うのが理想的です。
STEP 2：ゴミ箱へ捨てる
使用後は油分を含むため、排水口には流さないでください。ティッシュなどに含ませてゴミ箱に捨てるのが、環境にも配慮した正しいマナーです 。
STEP 3：水ですすぎ、ブラッシング
その後、水で口をすすぎ、歯ブラシを使って丁寧に歯をみがいてください 。
【おすすめのタイミング】
口内の汚れやバクテリアが最も多いとされる「空腹時、特に朝」のご使用が、より高いリセット効果を実感いただけるためおすすめです 。
■科学的エビデンスに基づいた「歯を守る」機能
DavidsのHydroxi(TM)シリーズは、独立した第三者機関による比較テストにおいて、わずか5日間の使用でエナメル質の修復が可視化される結果を得ています。 象牙細管を物理的に封鎖することで、知覚過敏による「しみる痛み」をやわらげ、虫歯の原因菌から歯を守るバリアを形成します。
■Davidsが提案する「オーラルケア・リチュアル」
オイルプリングデンタルリンス
STEP1 オイルプリング（本製品）
汚れを引き寄せ、口内環境のベースを整える。
医療用ステンレス素材の舌クリーナー
STEP2 舌クリーナー
医療グレードのステンレスで舌苔をオフし、口臭を予防。
ミントフリーフレーバーは子供にも！
STEP3 ブラッシング
ナノヒドロキシアパタイト配合のペーストでエナメル質を修復。
詰め替えタイプのフロス
STEP4 フロス
歯間の汚れを絡め取りながら、同時に再石灰化をサポート。
キリッとしたミント
STEP5 マウスウォッシュ
仕上げの潤いで、清潔感のある息を長時間キープ。
Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス
製品概要
製品名： Davids Hydroxi(TM) オイルプリング デンタルリンス
発売日：2026年4月1日（水）全国発売
容量：266mL （約26回分）
価格：4,400円（税込）
全成分： トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ヒドロキシアパタイト、セイヨウハッカ油、スペアミント油、アニス種子エキス、ヒメコウジ葉油
■【ブランドについて：Davids（デイヴィッズ）】
Davids（デイヴィッズ）
2011年、創立者のエリック・デイヴィッズが「自分たちが毎日使うものだから、もっと安全で環境に優しいものを」という想いからスタート 。自然由来の原料のみを使用しながらも、科学的エビデンスに基づいた高い機能性を追求。アメリカ・カリフォルニア生まれのホリスティック・オーラルケアブランドです。
■Davids「Hydroxi(TM)（ヒドロキシ）」シリーズについて
Davidsでは、今回発売されるデンタルリンスの他にも、ナノヒドロキシアパタイトを配合し、歯のエナメルトリートメントを叶える「Hydroxi(TM)」シリーズを幅広く展開しています 。ライン使いすることで、よりホリスティックなオーラルケアを実感いただけます 。
Davids Hydroxi(TM)シリーズ
ホワイトニングトゥースペースト（センシティブ、マイルドミント、オレンジバニラ）
エナメル質の修復・歯垢除去・口臭ケアを叶える、からだ想いのクリーンな処方 。
センシティブ
マイルドミント
オレンジバニラ
プレミアムデンタルフロス
使うと広がる特殊繊維にn-HApを配合。歯ブラシの届かない隙間の再石灰化を助けます 。
本体
本体＋レフィルセット
レフィル2個セット
フレッシュブレス マウスウォッシュ
アルコールフリーで、口臭・歯垢・乾燥・歯ぐきケアを一度にサポートします。
スターターキット
詰め替え