大阪・関西万博「石のパーゴラ」で使用された万成石ベンチを白十字 山陽店に設置

株式会社白十字（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：二木正芳）は、2025年大阪・関西万博の関連展示「石のパーゴラ」にて使用されていた万成石（まんなりいし）のベンチを、2026年2月21日オープンの白十字 山陽店に設置いたします。

本ベンチは、万博会期に向けた展示・検証の過程で実際に用いられていたものであり、展示終了後も“一過性の資材”として廃するのではなく、日常の中で使われ続ける公共的な存在として再配置することを目的としています。

岡山を代表する石材「万成石」について

万也石のベンチの表面。人々が重ねた温もりが、石にやわらかな陰影を宿す。

万成石は、岡山県で産出される花崗岩の一種で、淡い桜色の色調と、きめ細かな結晶構造を特長とします。割れにくく、風化に強い性質を持ち、城郭、橋梁、記念碑、公共建築など、長期使用を前提とした建築・土木分野で古くから用いられてきました。時間の経過とともに表情を深める万成石は、「長く使われること」そのものを価値とする素材です。

「石のパーゴラ」という思想の継承

石のパーゴラは、人が集い、留まり、時間を過ごす場をあえて“石”という動かない素材で構成するという思想のもと設計されました。

重く、簡単には移動できず、変化しにくい石だからこそ、場に安定感と持続性をもたらし、人の時間を静かに受け止める存在となります。

白十字 山陽店では、この思想を引き継ぎ、万成石ベンチを店舗空間の一部として常設いたします。

山陽店のテラスに静かに佇む万成石のベンチ静けさを纏いながら、凛とした存在感を放つ。

万博から、街の日常へ

本取り組みは、展示物の再利用にとどまらず、万博で示された思想や素材の価値を、地域の日常へと還元する試みです。

白十字は今後も、地域の素材や文化に根ざしながら、時間を重ねて価値が育つ空間づくりを目指してまいります。

【設置概要】

・設置場所：白十字 山陽店

・設置物：万成石ベンチ（大阪・関西万博「石のパーゴラ」使用材）

・設置開始日：2026年2月21日

【会社概要】

会社名：株式会社白十字

所在地（本社）：岡山市南区藤田651－17

代表者：二木 正芳

設立：1957年

事業内容：菓子製造および販売

公式サイト：https://www.hakujuji-g.co.jp

