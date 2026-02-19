新緑が芽吹く表参道、ニューヨークストリートテラスで楽しむ“おしゃピク”でニューヨーカー気分！『ピクニックバスケット』1日10セット限定販売

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、表参道欅並木の緑豊かなニューヨークストリートテラスで、“おしゃピク”が叶う『ピクニックバスケット』を、1日10セット限定で2026年3月2日（月）～7月15日（水）の期間提供いたします。



Cafe & Dining ZelkovA『ピクニックバスケット』（イメージ）


　毎年、春に大人気のピクニックバスケットが今年もCafe & Dining ZelkovAに登場します。表参道の欅並木のグリーンに囲まれたニューヨークストリートテラスは、まさに都会のオアシス。美味しく、楽しく、フォトジェニックに、日常を忘れる特別なひとときをお届けいたします。



バスケットに詰め込んだのは、“おしゃピク”を叶える彩り豊かな6品のメニュー。ピクニックの主役を飾るサンドイッチは、スモークサーモンとクリームチーズの相性抜群なベーグルサンドと、香ばしく焼き上げたボリューム溢れるグリルチキンのパニーニの2種をご用意いたしました。また、みずみずしいフレッシュサラダに、絶妙な塩気がクセになるフィッシュ&チップスに加え、デザートには、サクッとした食感が心地よいクロッフルや、季節のフルーツを合わせたヨーグルトがラインアップ。ドリンクは、フルーツが主役のさっぱりとした3種のフルーツエードよりお好みのものを1杯お選びいただけます。さらに、スパークリングワインとともにアルコール片手に楽しむ、“大人のテラスピクニック”を演出するプランもご用意。まるで海外にいるかのような非日常体験をお楽しみいただけます。








　テラスで過ごすのが心地よい季節に、大人可愛いピクニックスタイルで、美味しく、楽しく、フォトジェニックな時間を満喫ください。



■『ピクニックバスケット』概要

【販売期間】


2026年3月2日（月）～7月15日（水）


【販売場所】


Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)／ザ ストリングス 表参道　1F


【提供時間】


11:30～15:00（L.O.） ※2時間制


【料金】


・ピクニックバスケット（1ドリンク付き）　\5,500


・ピクニックバスケット（グラススパークリングワイン付き）　\5,600


※2名様より承ります


※税金、サービス料15％込


【ご予約・お問合せ】


03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）


https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-picnic.html




ピクニックバスケットメニュー


・スモークサーモンとクリームチーズのベーグルサンド


・グリルチキンのパニーニ チポトレアイオリ


・彩り野菜とリコッタチーズのカップサラダ


・フィッシュ&チップス


・クロッフル&ベリー


・季節のフルーツとヨーグルト



ドリンク メニュー　※下記よりお一人様1ドリンク選択可能


・ミックスベリーエード


・レモン&ミントスカッシュ


・温州みかん&オレンジエード





【ザ ストリングス 表参道　レストラン料理長】井澤 優太

素材の旨味の極致を見出す熟成、発酵を用いたメニュー創りを得意とする シェフ 井澤は、若き挑戦者。彼が選んだ調理方法で素材がどんな魅力的なひと皿として仕上がってくるのかも楽しみの一つ。驚きと発見のある、型にとらわれないボーダレスな一品をご堪能ください。






【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。


【場所】東京都港区北青山3-6-8　ザ ストリングス 表参道　1階


【営業時間】11:30～22:00


【電話番号】03-5778-4566（直通）　


【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/






【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える


2017年10月にオープンした複合施設です。


【 HP 】 https://www.strings-group.jp/omotesando/