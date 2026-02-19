湘南/鎌倉を中心に活動するチアリーディングクラブと鎌倉市の企業が連携し、スポーツや習い事を通じた青少年育成と地域スポーツ文化の推進を目的とした地域貢献活動を開始

地域企業との協働を通じ、地域と一体となって子どもたちの未来創出に取り組む

スポーツや習い事を通じて、子どもたちが安心して体を動かし、仲間とともに成長できる環境づくりは、社会全体で求められるテーマとなっています。

単なる技術の習得や結果の追求にとどまらず、仲間との関わりや挑戦の積み重ねを通じて、心身の健やかな成長や社会性を育む場の重要性が、あらためて見直されています。

こうした背景のもと、湘南・鎌倉地域に根ざした青少年育成およびスポーツ文化の発展に資する取り組みの一環として、キッズチアリーディングクラブ「オールスターチア」（運営：株式会社フラタス、本社：神奈川県横浜市、代表取締役：坂寄愛里）は、鎌倉市大船エリアにてチームの活動スペースを提供している、NEKTON OFUNA（運営：株式会社ネスパ、本社：東京都港区、取締役：安光太郎）と株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長/最高経営責任者：藤原淳之介）と共同で「オールスターチア」傘下の湘南・鎌倉地域特化組織である「湘南オールスターチア」と青少年育成を目的とした地域貢献活動を開始しました。

青少年育成を軸とした連携の背景

湘南オールスターチアは、神奈川県湘南地域を中心に活動するキッズチアリーディングクラブです。

チアリーディング・チアダンス・体操を軸としたキッズスクール運営に加え、全国大会を目指すチアダンス選手チーム育成にも取り組んでいます。

活動エリアは、藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市などの湘南エリア15教室を中心に、東京都（世田谷）、宮城県仙台市にも同組織内姉妹クラブを展開中です。

地域に根ざしたスクールとして、行政・教育機関・企業・地域イベントと連携しながら、子どもたちが成長できる環境づくりを進めています。

同クラブが掲げるミッションは、

「チアというスポーツを通じて、子どもの社会的自立を支援すること」。

基礎的な身体能力の向上はもちろん、チーム活動を通じて必要となる

・コミュニケーション能力

・協調性

・目標達成に向けて努力する姿勢

・礼儀や規律

といった、人としての土台となる力を育むことを大切にしています。

湘南オールスターチアが大切にする価値観 ― 技術だけではなく「人間力」

湘南オールスターチアは、競技スキルの向上のみをゴールに置かず、子どもたち一人ひとりの成長プロセスに寄り添いながら、将来につながるいきる力を育てたいという想いを持って指導しています。

人間性を重視した教育指導とハイレベルな技術指導の二刀流を目指す、それが私たちの指導モットーであり、クラブのミッションです。

◆ 多彩な経歴を持つ講師陣

チアの技術や指導実績に加え、社会人としての経験を踏まえ、「チアでの経験が将来どう役に立つか」を見据えた指導を重視しています。幼児期~低学年の指導は特に「子どもたちと寄り添えること」「クラブの価値観を伝え、体現できること」を重視しています。

◆ 目的・成長段階に合わせたクラス設計

初心者向けクラスから競技志向の選手クラスまで、子どもたちの年齢・目標・成長段階に応じたクラスを用意しています。目的や年齢に合わせて多彩なクラスを設置している事例はめずらしく、チア専門クラブならではの特徴です。

◆ 地元密着のスクール展開

子どもたちの生活圏と深く結びついた地域を中心に活動し、地域に認知され、応援されるチームづくりを目指しています。

幼少期にチアを経験することの意義

チアリーディングやチアダンスは、体操やダンスの基礎動作を応用したスポーツです。

幼少期から取り組むことで、柔軟性・バランス力・体幹・リズム感といった基礎身体能力の向上に加え、協調性やコミュニケーション能力、課題解決力を育むことができます。

また、団体競技であるチアは、規律やマナーを重んじる文化を持ち、

日々の練習やチーム活動を通じて、自然と礼儀や責任感が身につく点も大きな特徴です。

湘南オールスターチアでは、「人間性を重視した教育指導とハイレベルな技術指導の二刀流を目指す」というクラブミッションのもと、人間性や目標達成に向けた姿勢を育む指導を行い、勉学や他の活動との両立（文武両道）も大切にしています。

団体概要

名称：湘南オールスターチア（運営：株式会社フラタス）

代表者：坂寄愛里

事業内容：神奈川県湘南地域を中心に活動するキッズチアリーディングクラブ。

チアリーディング・チアダンス・体操を通じて、子どもの社会的自立を支援し、「一生もののチカラを育てる」ことをミッションに掲げています。

公式サイト：https://shonancheer.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shonancheer/

活動概要

■ 活動日

各支部・クラスごとに定期レッスンを実施

地域イベント・大会・特別プログラムは随時開催

合宿などの多岐にわたる特別活動あり

■イベント出演・地域連携実績

・藤沢産業フェスタ（藤沢市）

・かまんど市場（鎌倉市）

・湘南ちがさき道の駅オープニング（茅ヶ崎市）

・柳島スポーツ公園オープニング/周年祭（茅ヶ崎市）

・辻フェス（藤沢市）

・湘南ひらつか七夕祭（平塚市）

・プロバスケットボールBリーグ特別出演

・慶應義塾湘南藤沢キャンパス大学祭

・地域商業施設実施イベント内ステージ

・教育委員会後援事業、地域主催イベント ほか

■大会実績・競技成績

・2021年～2025年 競技チーム 全国大会（USA Nationals/THE PEAK）連続出場

■メンバー募集

湘南オールスターチアでは、随時新規メンバーを募集しています。

対象：未就学児～高校生（クラスにより異なります）

経験不問（初心者歓迎）

チアダンス／チアリーディング／体操クラス／ダンスクラスあり

見学・体験レッスン実施中

「体を動かすことが好き」「チームで何かに挑戦したい」「元気ではつらつとした子に育ってほしい」「人前で堂々と自己表現ができる人になりたい」

そんな気持ちを大切にし、一人ひとりのペースに寄り添った指導を行っています。

オールスターズチア 代表、坂寄愛里氏からのメッセージ

オールスターズチアでは、チアを通じて経験する「楽しいこと」「苦しいこと」「悔しさ」「感動」「やってみたいと思う気持ち」といった一つひとつの体験が、子どもたちの人生における大切な土台になると考えています。

AIをはじめとする技術革新により急速に変わっていく世の中で、これからの時代に必要な力はどんな能力かということが、社会でも日々議論されるトピックとなりました。

STEAM教育なども大きく取り上げられ、教育現場でも以前にも増して「自分で考える力」の習得を求められています。

SNSなどの普及により、どんな情報も手軽に得ることができる時代となり、「コンテンツの提供」という場が中心だった子どもの習い事は、より多くの「体験の提供」へと進化することが重要であると考えています。

実際に顔と顔を合わせたリアルな場でのコミュニケーションやコミュニティの形成、その中で感じるさまざまな心の声や想いと向き合うこと、スマホのカメラの前ではなく多くの観客が見守るステージ上で自己表現をすること、それらの「体験」を通じて子どもにとって真の教育現場を作りたい、それがクラブを創立した私自身の変わらない想いです。

私自身、チアを通じて得た仲間や経験は、今も自分の人生にとって大きな柱となっていると感じています。

このクラブでの活動を経験した子どもたちが、将来多方面でそれぞれのかたちで羽ばたいてくれることを願い、今後もさまざまなチャレンジをしていけるクラブでありたいという想いです。

代表 坂寄愛里氏

坂寄愛里（さかよりあいり）

グローバル企業での実務経験を活かし、チアを通じて「世界で通用する力」を育てる指導者組織を目標とするクラブ経営者。慶應義塾大学應援指導部チアリーディング部出身。

クラブチームではUSA Nationals優勝・USA World世界大会出場を経験。 日本IBMをはじめとする複数の外資系企業で勤務を経て2018年にALL STARS CHEER（湘南オールスターチア）を設立。

現場指導を経て、現在はクラブ全体の組織運営/事業開発などの経営に注力。

鎌倉市の企業と連携し、チアで地域と子どもをつなぎます

応援企業１. NEKTON OFUNA 代表、安光太郎氏からのメッセージNEKTON OFUNA代表 安光太郎氏

今回の取り組みでは、レンタルスペース「STUDIO７」を提供し、湘南エリアで活動するチアチームの皆さまが、楽しく活動を続けられるよう“場”の面からバックアップしてまいります。集まりやすい大船駅近隣という立地と、広々とした空間を生かし、地域に根ざした教育・スポーツ活動が安心して続いていくための土台づくりに寄与します。NEKTON OFUNAは、地域のみなさまや地元企業とともに、子どもたちの活動を支える“場”作りを進めながら、地域サポーターの想いを届ける場所として、あたたかく支えていきます

レンタルスペース「STUDIO７」応援企業２. (株)グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング 代表、藤原淳之介氏からのメッセージ

株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリングは、本スポンサー契約を通じて、スポーツ・教育分野における地域活動を支援し、次世代を担う子どもたちの健やかな成長と、地域社会の持続的な発展に貢献することを目的としています。

湘南オールスターチアが取り組む、チアリーディングを通じた人間教育や社会性の育成は、当社が大切にしている「人にやさしい環境づくり」という考え方とも深く通じるものです。

本取り組みを通じて、子どもたちが安心して挑戦し、仲間とともに成長できる環境を支えるとともに、地域に根ざした活動を行う団体への継続的な支援を通じて、湘南・鎌倉エリアにおける健全な教育・スポーツ文化の創造に寄与してまいります。

運営・協賛企業概要

代表取締役社長/最高経営責任者、藤原淳之介

名称：株式会社フラタス

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1カリオカビル2F

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 坂寄愛里

事業内容：キッズチアスクール「オールスターズチア」の運営、イベント運営

公式サイト：https://shonancheer.com/

名称：NEKTON OFUNA（株式会社ネスパ）

代表者：安 光太郎

事業内容：コワーキングスペース、レンタルスペースの賃貸

公式サイト NEKTON OFUNA：http://www.nespa-ad.co.jp/nekton/

STUDIO７：http://www.nespa-ad.co.jp/studio7/

名称：株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング

登記地：神奈川県鎌倉市大船１丁目１２－１０

東京支社・事業本部：東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト10階

設立：2024年12月25日

代表者：代表取締役社長/最高経営責任者 藤原 淳之介

事業内容：

・輻射空調機の設計・開発・デザイン・製造・販売

・インテリア用品・家具・雑貨の設計・開発・デザイン・製造・販売

・金属・樹脂製品の設計・開発・デザイン・製造・販売

・その他輻射空調に関する一切の事業

URL：https://green-rays.com/

輻射式エアコン「THEAR」公式サイト：

https://thear.life/(https://thear.life/lineup/phiten)

グリーンレイズ公式SNS

└ Instagram：https://www.instagram.com/greenrays_official/

└ Facebook：https://www.facebook.com/greenrays.official

└ LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/greenrays-japan/

#チアリーディング

#湘南オールスターチア

#グリーンレイズ

#NEKTON OFUNA

株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング

info@green-rays.com 担当：初鹿野

フリーダイヤル：0120-560-828

受付時間：平日 9:00～17:30

（土・日・祝日・年末年始を除く）