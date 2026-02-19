人事情報や未確定情報の適切な扱いを実装する、管理職向け 社内情報管理研修【NG発言を理解する】：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新メニューとして「管理職向け 社内情報管理研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-new-information)」をリリースしました。本研修は、管理職が立場上知り得る情報の取り扱いと、不用意な発言が組織に与えるリスクを理解することを目的としています。

情報の非対称性を正しく認識し、人事情報や未確定情報の公開が組織に与える悪影響を回避するスキルを強化します。信頼されるリーダーとしての適切な情報管理スキルの実装を支援します。

管理職における情報管理の重要性

管理職は部下よりも多くの情報を保持する「情報の非対称性」の状態にあります。しかし、人事評価や給与、あるいは未確定の経営判断といったデリケートな情報の取り扱いを誤ると、組織内に混乱を招き、信頼関係を損なうリスクがあります。

インフォーマルな場でのリスク管理特に雑談やチャットなど、インフォーマルな場での不用意な一言が大きな問題に発展するケースが少なくありません。管理職としての責任感を醸成し、リスクを回避するための具体的なガイドラインを求めるニーズに応え、本研修を開発しました。

研修内容の紹介

研修タイトル

受講対象

管理職

身に付くスキルや目的

本研修は、管理職が情報の特性を正しく理解することを目的としています。組織に混乱を招くNG発言を回避し、適切な情報管理を行うスキルを習得します。

本研修の特徴- 情報の非対称性を理解し管理職としての責任感を醸成する管理職が持つ情報の重みと発言の影響力を正しく認識し、リーダーとしての自覚を高めます。- 人事や給与に関する不適切な発言によるリスクを回避する昇進や評価といったデリケートな情報の取り扱い原則を習得し、組織の信頼を損なわない伝え方を身に付けます。- 未確定情報の扱いや組織方針への説明スキルを習得する決定前の情報や会社方針に対する適切な説明の型を理解し、個人的見解による混乱を防ぐ力を強化します。

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 情報の非対称性と責任

- 管理職が持つ「情報の非対称性」の意味- 管理職の発言が持つ重みと影響力- 雑談やチャットなどインフォーマルな場に潜むリスク

2. NG発言：人事・評判・給与に関する発言

- 人事情報の取り扱いにおける基本原則- 昇進、異動、退職に関するNG発言例- 給与、賞与、処遇に関するNG発言例- NG発言の言い換え練習

3. NG発言：組織方針・未確定情報の扱い

- 未確定情報の定義と、不確実な情報を語るリスク- 組織方針に対する個人的見解の表明リスク- 適切な言い換え・説明の型

リスキルについて

株式会社リスキルでは、管理職研修(https://www.recurrent.jp/categories/manager)をはじめ、多岐にわたるビジネス研修を提供しています。ビジネス研修が料金一律という明瞭な価格体系を採用しており、研修実施のハードルを下げる環境づくりに注力しています。

高品質な研修運営のサポート実践的な内容を重視しており、オンライン研修にも柔軟に対応可能です。教材や備品の手配といった研修準備のフルサポートも提供しており、企業の教育担当者の負担を軽減しながら質の高い成果を目指します。

※本プレスリリースの内容は、2026年02月時点のものです。