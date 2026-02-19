2/21(土)～《『千歳くんはラムネ瓶のなか』展》アキバ、大阪、名古屋、小倉で開催！イラストカードプレゼントキャンペーンも同時開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】

【GEESTORE(ジーストア)】《『千歳くんはラムネ瓶のなか』展》情報

「千歳くんはラムネ瓶のなか」Blu-ray＆DVD発売記念！


「千歳くんはラムネ瓶のなか」Blu-ray＆DVD発売を記念して、2月21日(土)～3月8(日)ジーストア(アキバ、大阪、名古屋、小倉)にて《『千歳くんはラムネ瓶のなか』展》を開催いたします。



《展覧会》では、


・場面写真パネル


・パッケージサンプル


・発売告知ポスター


などの展示をはじめ、★GEE!特典付★Blu-ray/DVDや関連グッズの販売・ご予約受付を実施。


展覧会会場での特別企画＜Blu-ray/DVDを買ってゲットしよう！キャンペーン＞や、展覧会会場を含むジーストアやコスパオフィシャルショップにて《『千歳くんはラムネ瓶のなか』展イラストカードプレゼントキャンペーン》も実施いたします。



この機会にぜひご覧ください。


◇《『千歳くんはラムネ瓶のなか』展》

・開催期間：2026年2月21日(土)～3月8(日)


・開催店舗:ジーストア・アキバ、ジーストア大阪、ジーストア名古屋、ジーストア小倉


【主催】ジーストア


【協力】KADOKAWA・株式会社コスパ


入場料：無料


・展示内容


　場面写真パネル


　パッケージサンプル


　発売告知ポスター


　　・・・など！


・特別企画＜Blu-ray/DVDを買ってゲットしよう！キャンペーン＞

1．先着でもらえる！場面写真パネル



各会場にて対象のBlu-ray/DVDをご購入・ご予約の方に【先着】で場面写真パネルを2枚プレゼント！


　当選者数：ジーストア・アキバ、大阪、名古屋、小倉　合計60名様


　お渡し：パネルは展覧会終了後、店頭にて引き換えます。


　　　　　お渡し期間中にご来店ください。


　　　　　2026年3月9日(月)～3月31日(火)


　※定休日や営業時間にご注意ください。


　※パネルの絵柄は選べません。


　※画像は一例です。絵柄は実際に展示されているものと異なる場合があります。


　※ご予約・ご購入の方が定員に達した時点で終了となります。


　※プレゼントのパネルは展覧会で展示したものです。


　　キズ、汚れなどがある可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


　※賞品のオークション、SNS等での転売は禁止いたします。


　※Blu-ray/DVDを複数ご購入の場合は、その枚数分をお渡しいたします。



2．抽選でもらえる！Blu-ray＆DVD発売告知B2ポスター



各会場にて対象のBlu-ray/DVDをご購入・ご予約の方から【抽選】で各店舗から3名様にBlu-ray/DVD発売告知B2ポスターをプレゼント！


　抽選発表・賞品お渡し：


　　発表は当選者へのご連絡のお電話をもって代えさせて頂きます。


　　お電話は3月9日(月)～15日(日)を予定しております。


　　最初のお電話より14日以内にご連絡が取れない場合、当選は無効となります。


　　賞品は店頭でのお渡しとなります。


　※賞品のオークション、SNS等での転売は禁止いたします。


　※Blu-ray/DVDを複数ご購入の場合は、その枚数分をご応募できます。


　※場面写真パネル先着プレゼントに該当の方もご応募できます。


・GOODS -物販情報-

Blu-ray&DVD 第1巻



TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』＜Blu-ray&DVD 第1巻＞

　発売日：2026年2月25日(水)発売


　価格：【Blu-ray】14,300円(税込)


　　　　【DVD】12,100円(税込)


　ジーストアオリジナル特典：


　　【全巻(1～3巻)連動購入特典】オリジナルA5サイズアクリルパネル



＜予約受付商品＞



＜予約受付商品＞

・TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』 B2タペストリー キービジュアルver.　3,300円(税込)


・TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』 キャラクターラバーマット　各3,300円(税込)


　2種：キービジュアルver./夕湖＆優空＆悠月＆陽＆明日風


・TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』 アクリルキャラスタンド　各1,870円(税込)


　5種：柊夕湖/内田優空/七瀬悠月/青海陽/西野明日風



◇《『千歳くんはラムネ瓶のなか』展イラストカードプレゼントキャンペーン》

展覧会会場を含む、キャンペーン開催店舗にて「千歳くんはラムネ瓶のなか」関連商品を1,500円(税込)ご購入・ご予約ごとに1枚［限定イラストカード（全10種）］プレゼント！




・開催期間：2026年2月21日(土)～なくなり次第終了


・開催店舗：


＜ジーストア＞


　ジーストア・アキバ、ジーストア大阪、ジーストア名古屋、ジーストア小倉、


　ジーストア仙台、ジーストア・ドット・コム


＜コスパオフィシャルショップ＞


　コスパ秋葉原ナリタサテライトステーション、コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原、


　コスパ・トラベリング・デポ in 福岡パルコ、コスパ　オンラインショップ


　※商品は取り寄せまたはご予約でのご注文となります。


[注意事項]


　絵柄はランダム配布となります。


　イラストカードはなくなり次第終了です。


　1会計につき20枚までのお渡しとなります。


[お問合せ先]


　開催店舗各店


　ご不明点はスタッフにお問い合わせください。


【主催】ジーストア


【協力】KADOKAWA



通販対象商品


・★GEE!特典付★千歳くんはラムネ瓶のなかBlu-ray 第1巻/第2巻/第3巻　各14,300円(税込)


・★GEE!特典付★千歳くんはラムネ瓶のなかDVD 第1巻/第2巻/第3巻　各12,100円(税込)


・TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』 B2タペストリー キービジュアルver.　3,300円(税込)


・TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』 キャラクターラバーマット　各3,300円(税込)


　2種：キービジュアルver./夕湖＆優空＆悠月＆陽＆明日風


・TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』 アクリルキャラスタンド　各1,870円(税込)


　5種：柊夕湖/内田優空/七瀬悠月/青海陽/西野明日風




◆関連リンク

◆権利表記

(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会


