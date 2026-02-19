AI検索で最も引用されるサイトは？全8業界50カテゴリのAI検索引用ランキング「AI Search Cited Award 2026 上期」を発表

AI Search Cited Award とは

AI Search Cited Awardは、業界・カテゴリーごとに、AIが最も信頼し引用するメディアと企業をスコアリング・ランキング化し、半期ごとに表彰するアワードです。

Brand UPが独自で研究したAI検索時代のカスタマージャーニーを元にプロンプトを設計し、業界別に検証プロンプトを用いて主要AI検索エンジンでの引用状況を徹底分析しました。

これはAI検索時代における新しい「権威の指標」であり、マーケティング戦略の羅針盤です。

調査概要

スコアリングの仕組み

カテゴリごとに設計した多数のプロンプトを4つのAIプラットフォームに投げ、各ドメインが引用元として1回でも表示されたプロンプトの割合をスコアとしています。たとえばスコアが86.7%であれば、そのカテゴリに関する質問をAIに投げたとき、約9割の確率で引用元として表示されるということです。

部門全体の総合スコアは、全カテゴリのスコアを平均して算出しています。出現しないカテゴリは0%として計算するため、幅広いカテゴリで安定して引用されるサイトほど上位にランクインします。

主な調査結果：業界別AIが最も引用するサイト

全8業界でAIが最も引用する1位サイトが異なることが明らかになりました。

業界団体（ASPIC）、動画プラットフォーム（YouTube）、比較メディア（my-best.com）、教育メディア（コエテコ）、プレスリリース配信（PR TIMES）、UGCプラットフォーム（note.com）--AIが信頼する情報源は業界ごとに異なります。

全8部門・50カテゴリ ドメイン引用ランキング1位

SaaS・B2B部門（10カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：SaaS・B2B部門（全10カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-saas-b2b-2026-1h)

EC・B2C部門（8カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：EC・B2C部門（全8カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-ec-b2c-2026-1h)

金融・不動産部門（8カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：金融・不動産部門（全8カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-financial-realestate-2026-1h)

人材・教育部門（6カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：人材・教育部門（全6カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-humanresources-education-2026-1h)

医療・美容クリニック部門（5カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：医療・美容クリニック部門（全5カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-medical-beauty-2026-1h)

ニュース・ポータル・メディア部門（5カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：ニュース・ポータル・メディア部門（全5カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-news-portal-2026-1h)

旅行・店舗・グルメ部門（4カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：旅行・店舗・グルメ部門（全4カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-travel-gourmet-2026-1h)

QA・コミュニティ・ライフスタイル部門（4カテゴリ）

カテゴリごとの詳細はこちら：QA・コミュニティ・ライフスタイル部門（全4カテゴリ）(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-qa-community-2026-1h)

各業界の詳細ランキング・分析記事

各業界のカテゴリ別TOP10ランキング・カテゴリ分析・カスタマージャーニー別インサイトは、以下の特設ページおよび詳細記事で公開しています。

部門別 詳細記事

Brand UPについて

- SaaS・B2B部門（全10カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-saas-b2b-2026-1h)- EC・B2C部門（全8カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-ec-b2c-2026-1h)- 金融・不動産部門（全8カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-financial-realestate-2026-1h)- 人材・教育部門（全6カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-humanresources-education-2026-1h)- 医療・美容クリニック部門（全5カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-medical-beauty-2026-1h)- ニュース・ポータル・メディア部門（全5カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-news-portal-2026-1h)- 旅行・店舗・グルメ部門（全4カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-travel-gourmet-2026-1h)- QA・コミュニティ・ライフスタイル部門（全4カテゴリ）(https://brand-up.jp/blogs/ai-search-cited-award-qa-community-2026-1h)

本調査で使用したAI検索の引用分析はAI検索対策ツールBrand UPの技術基盤を活用しています。

Brand UPでは、自社サイトが ChatGPT・Gemini・Google AI Overviews・AI ModeなどのAIプラットフォームでどのように引用・言及されているかをリアルタイムで可視化し、改善アクションにつなげるサジェストを得ることができます。

