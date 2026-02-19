3/15(日)群馬戦「FAMILY DAY」開催！「プリンセッション・オーケストラ」とのコラボ実施決定！

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

3月15日(日)２０２６明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ 第６節 ザスパ群馬戦（ニッパツ三ツ沢球技場/14:00KICKOFF）にて、FAMILY DAYを開催いたします。

今年は、オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」とのコラボが決定!!



当日は、空野みなも／プリンセス・リップル役「葵あずさ」さんが来場されるほか、アニメに登場するプリンセス・リップル、ナビーユもスタジアムにやってきます！どうぞお楽しみに！

対象試合

日時：2026年3月15日（日）14:00 キックオフ

対戦カード

２０２６明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ 第６節 横浜FC vs. ザスパ群馬

会場

ニッパツ三ツ沢球技場

▶試合情報はこちら(https://yokohamafc.com/g/260315_gunma/)

▶チケットのご購入はこちら(https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/2603199/001)

【プリンセッション・オーケストラ コラボ】声優「葵あずさ」さん来場

トークショー

時間：12:15頃～

場所：場外イベント広場「HAMABLUEステージ」

※実施時間は前後する場合がございます

そのほか、プリンセス・リップル＆ナビーユとの写真撮影会など楽しいイベント盛りだくさん！今後の情報をお楽しみに！

プリンセッション・オーケストラ紹介

テレ東系列6局ネットほかにて 毎週日曜あさ9時 放送中！

アリスピア――そう呼ばれる不思議の国は、今よりもずっと昔から世界のどこかに存在していた。

そこには楽しいことが大好きな住民アリスピアンたちが暮らしていたが、いつしか謎の怪物ジャマオックが現れるようになり、穏やかだったアリスピアの平和は、少しずつ脅かされるようになっていった。

このままではアリスピアからキラキラとした輝きが失われてしまう――。

そんなピンチにあっても、胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語。

勇気と元気がたくさん詰まった、ポップソング・ファンタジア――プリンセッション・オーケストラ！

オフィシャルアカウント

■公式ホームページ(https://princess-session.com/)

■YouTube(https://www.youtube.com/@princess-session)

■X（旧Twitter）(https://x.com/priorche_info)

■Instagram(https://www.instagram.com/priorche_info/)