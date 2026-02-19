【恋愛業界専門のホームページ制作サービス開始】結婚相談所・マッチングアプリ運営事業者等の集客力を最大化する完全オリジナル設計

ウェブスターマーケティング株式会社

2026年2月19日、ウェブスターマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉岡政人）は、結婚相談所や婚活パーティー運営、マッチングアプリなどの恋愛ビジネスに特化した「恋愛業界専門ホームページ制作代行サービス」（URL：https://lovema-x.com/）の提供を開始します。この新サービスは、「スマホ特化」「高速表示」「信頼獲得デザイン」を通じて、恋愛事業者の集客と成果向上を支援します。

サービスの目的や背景

ウェブスターマーケティング株式会社は、これまで多くのWebマーケティング支援を行ってまいりました。その中で、結婚相談所やマッチングアプリ、恋愛コーチング等の「恋愛業界」においては、以下のような課題が深刻化していることに着目しました。

- 信頼性の欠如既存サイトのデザインが古く、ユーザーに「怪しい」「稼働していない」という不安を与えている。- スマホ対応の遅れ利用者の約8割がスマホ閲覧であるにも関わらず、PC向けサイトのままで操作性が悪い。- 更新の停滞サービス実績やユーザーの声を発信したいが、専門知識がなく更新が止まっている。

これらの課題を解決し、恋愛事業者が本来の業務に集中できるよう、業界の特性にフルコミットした本サービスを開発しました。

サービス詳細

サービス料金

- 「恋愛業界専門ホームページ制作代行サービス」は、単なるWeb制作ではなく、アプリインストールや入会や予約につなげるための「集客装置」を構築します。- ターゲットに響く「完全オリジナルデザイン」 テンプレートを使用せず、各事業者の強みやブランドイメージ（温かみ、誠実さ、ときめき等）をヒアリングし、20～40代のターゲット層に「安心感」を与えるデザインを制作します。- 離脱を防ぐ「スマホ特化」と「高速表示」スワイプ操作に最適化したUI設計と、徹底した軽量化による高速表示を実現。スマホユーザーのストレスを排除し、離脱率を大幅に改善します。- 誰でも更新できる「WordPress導入」と「運用サポート」「サービス実績」や「お客様の声」など、信頼の証となるコンテンツをご自身で簡単に更新できる仕組みを提供します。また、更新作業の代行も可能です。- 成果（CV）に直結する導線設計全ページからスムーズにアクセスできる予約ボタンや、入力しやすいフォームを設計し、相談や資料請求へのコンバージョン率（CV率）最大化を図ります。

お客様の課題やご予算に合わせて最適なプランをご提案いたします。

制作費：サイト規模や仕様に応じたお見積もり（一括払い）

運用・保守費：月額70,000円～（税込）

※サーバー管理、軽微な修正、更新サポートなどを含みます

詳細は公式サイト（https://lovema-x.com/）よりお問い合わせください。

今後の展開

ウェブスターマーケティング株式会社は、本サービスを通じて、全国の結婚相談所やマッチングアプリ運営会社、婚活支援事業者のWeb活用レベルの底上げを目指します。事業者の集客支援を通じて、日本の課題である婚姻率の向上や少子化対策の一助となるよう、サービスの拡充と品質向上に努めてまいります。

サービス概要

サービス名： 恋愛業界専門ホームページ制作代行サービス「LoveMa-X」

提供開始日： 2026年2月19日

料金：

初期制作費：お見積もり（ヒアリング内容により変動） 月額保守・運用費：70,000円～（サポート内容により変動） 支払方法：納品後一括払い ※制作期間：約3ヶ月（お急ぎの場合は要相談）

利用方法：

Webサイトのお問い合わせフォームよりご要望をヒアリング メールでの詳細ヒアリングを実施し、対応内容を精査 ご提案内容とお見積もりを提示 ご契約後、制作開始（進捗確認しながら約3ヶ月で納品） 納品後、WordPress操作レクチャーおよびマニュアル提供 オプションで月額保守・更新代行サービスもご利用可能

サービスURL： https://lovema-x.com/

対象業種：結婚相談所・婚活パーティー・マッチングアプリ運営会社・イベント運営会社・恋愛コーチング・カウンセリング事業者・ブライダル関連事業者

標準提供機能：レスポンシブデザイン（スマホ最適化）・WordPress導入・カスタマイズ・内部SEO対策・問い合わせ・予約フォーム最適化・高速化設計・操作マニュアル提供

■運営会社概要

会社名：ウェブスターマーケティング株式会社

所在地：〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33階

代表者：代表取締役 吉岡 政人

設立 ： 2011年10月18日

資本金 ： 300万円

事業内容 ： WEBメディア事業・WEBサービス事業

URL ： https://webstar-marketing.co.jp/