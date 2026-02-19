HOMEI NAIL SPOT 第一号店「ショップイン ディアモール大阪店」2026年3月1日オープン！
“Self Nail Decoration（指先から自分らしくときめく）”をコンセプトに、
指先を通して自分らしさを自由に楽しむセルフネイルを提案してきたHOMEI（株式会社グルーブ：大阪市生野区 代表：川端一弘）は、無人型ネイル体験スポット「HOMEI NAIL SPOT」第一号店を、2026年3月1日（日）にショップイン ディアモール大阪店（ディアモール大阪内）にオープンいたします。
■ HOMEI NAIL SPOTとは
「もっとネイルを気軽に楽しもう」をコンセプトに、
色を試す楽しさ、限定カラーとの出会い、自分に似合う色を見つける喜びを提供する、
新しいかたちの無人型ネイル体験スポットです。
そこに訪れる人々が、自分のペースでネイルと向き合い、わくわくした気持ちで過ごせる場所。
ロゴの5色のカラーブロックは、HOMEIが提案する多彩なネイルカラーや個性を象徴し、表情豊かな配色で「美しさ・遊び心・高揚感」を表現しています。無人でありながら、ネイルとの新しい関係性を築く場として、日常の中にさりげなく彩りを添えます。
■ これまでにない4つの価値
1. 気軽さ
通りがかりに立ち寄れる、試せる、買える。
2. 自由さ
無人だからこそ、自分のペースで楽しめる。
3. 体験
さまざまなカラーを“リアル”に体験できる。
4. 発見性
「似合う色」や「新しいデザイン」に出会える場所。
■ 4つの体験コンテンツ
約70色以上の豊富なカラーバリエーション
１.実際に色を「試せる」
テスターや展示されたネイルチップで、カラーの質感や光の反射、肌なじみをその場で確認可能。
気になる色を見つけたら、すぐに手に取って試せる気軽さ。
２.約70色以上の豊富なカラーを「見て・買える」
定番カラーはもちろん、通常店舗では取り扱いのない限定カラーや新色を、店頭でリアルにチェック。
気に入ったらその場で購入できる即時性と、“ここでしか買えない”という特別感を提供します。
３.自分のペースで「選べる・学べる」
無人空間だからこそ、誰にも気兼ねせずじっくり比較・選択。
展示されたネイルアレンジチップから、塗り方やデザインのヒントを得られ、ネイル初心者でも安心して楽しめる空間設計です。
４.「似合う色」をセルフ診断できる
パーソナルカラーに基づき、自分に合う色を見つける楽しさをサポート。
店舗設置のQRコードからその場で診断でき、結果をもとに店頭でカラーを選ぶ新しい体験導線を提供します。
■ オリジナル什器による体験設計
HOMEI NAIL SPOTでは、体験価値を高めるためにオリジナル什器を導入しています。
・ネイルアイテムを実際に手に取れる陳列什器
・塗り心地、発色、仕上がりを体験できる什器
・創作意欲を刺激するアレンジチップ展示什器
「見る・触れる・試す」を一体化した空間で、ネイルの楽しさをより直感的に体験できます。
■ 既存店舗のリニューアルについて
下記の既存「HOMEI NAIL ATELIER」は、順次「HOMEI NAIL SPOT」へとリニューアル予定です。
・ハンズ博多
・ハンズ名古屋
・ヨドバシカメラマルチメディア梅田
今後も、より多くの方にネイルを気軽に楽しんでいただける場を拡大してまいります。
【会社概要】
株式会社グルーブ
代表者 川端一弘
設立 2000年7月1日
所在地 大阪市生野区中川西1-2-20
事業内容 化粧品ブランド「HOMEI」の販売や関連商品輸入をおこなっている。
