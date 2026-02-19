小学生がプロバスケ選手に英語で直接インタビュー B.LEAGUE「ファイティングイーグルス名古屋」とQQキッズがこども記者体験を実施

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、2026年2月14日（土）、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「ファイティングイーグルス名古屋」と連携し、試合後のコート上で子どもたちがプロバスケットボール選手へ英語で直接インタビューを行う「こども記者体験」を豊田合成記念体育館（エントリオ／愛知県稲沢市）にて実施しました。本企画では、QQEnglishの子ども向けオンライン英会話サービス「QQキッズ」の受講生およびアンバサダーを含む7歳から12歳までの5名が参加。試合観戦後、海外出身のプロ選手に英語でインタビューを行うという、実践型の英語体験に挑戦しました。

フィリピン代表経験を持つフランシス・ロペス選手

詳細を見る :https://www.qqeng.com/qqkids/english-column/fenaogyaフランシス・ロペス選手

・ポジション：SF（スモールフォワード）

・出身地：フィリピン

・出身校：University of the Philippines

・生年月日：2003年5月17日

今回インタビューに応じたのは、ファイティングイーグルス名古屋に所属するフィリピン代表経験を持つフランシス・ロペス選手です。フィリピン代表経験を持ち、国際大会では得点やリバウンド、スティールで存在感を発揮。2025-26シーズンにB.LEAGUEでプロキャリアをスタートし、日本の舞台でさらなる成長を続けています。機動力を生かしたドライブやディフェンス面での貢献に加え、試合終盤でのブロックなど勝負どころでのプレーも光り、チームの将来を担う有望株として注目されています。フィリピン出身で英語を公用語とする選手であり、同じくフィリピンに拠点を持つQQキッズの皆さんにとって、英語で直接コミュニケーションを取る象徴的な機会となりました。

子どもたちが英語でプロ選手に直接インタビュー

ロペス選手に英語でインタビューをするQQキッズの様子

参加した子どもたちは、事前に準備した英語の質問をもとに、ロペス選手へインタビューを行いました。子どもたちからは、

・“What is the trick to overtake an opponent?” （相手を出し抜くコツは何ですか？）

・“How can I practice jumping higher like you?” （ロペス選手のように高くジャンプするにはどんな練習をすればいいですか？）

・“What is the most important thing to become a professional basketball player?” （プロバスケットボール選手になるために一番大切なことは何ですか？）

など、競技力向上や将来の夢に関する質問が英語で投げかけられました。ロペス選手は一つひとつの質問に丁寧に英語で回答し、

・周りの言葉に耳を傾けること（Listen!）

「成功するためには、コーチや家族、そして自分を助けてくれる人たちの言葉をしっかり聞くことが一番大切だよ」と繰り返し伝えてくれました。

・「毎日」の練習を大切にすること

「プロになりたいなら、毎日ジムに通って、毎日ボールに触れること。その『毎日の積み重ね（Go to work every day）』がプロへの唯一の道なんだ」

・外野の声を気にせず、自分に集中すること

「外からの雑音（批判やネガティブな声）に耳を貸しちゃいけない。自分がやるべきこと、コントロールできることだけに集中して（Focus on the things you can control）！」

などの貴重なアドバイスを子どもたちに贈りました。

英語で“憧れの選手とつながる”成功体験に

インタビュー中、緊張するQQキッズを和ますロペス選手の様子

当初は緊張した様子だった子どもたちも、ロペス選手の優しい声かけにより徐々にリラックスし、自分の言葉で質問をして英語でコミュ二ケーションをするという成功体験を体感することができました。

ロペス選手への英語でのインタビューをQQスタッフと一緒に練習するQQキッズの様子

さらに、インタビュー終了後には、

・サインのプレゼント

・記念撮影

・ハイタッチ

などの交流も行われ、子どもたちは英語でプロ選手と直接コミュニケーションを取る貴重な経験を得ました。

参加した子どもたちからは、

・「英語が通じて嬉しかった」

・「もっと英語を話せるようになりたい」

・「ロペス選手が大好きになった」

といった声が聞かれ、英語学習への意欲向上とB.LEAGUE選手のファン化につながる機会となりました。

スポーツと英語を結ぶ実践型の教育機会

QQEnglishでは、オンライン英会話による英語学習に加え、今回のように英語を実際に使う機会を提供することで、子どもたちが英語をコミュニケーションツールとして活用する経験の創出を目指しています。スポーツなどのリアルな場面で英語を使う体験は、学習意欲の向上や英語への自信につながります。今後もQQEnglishは、英語を通じて世界とつながる体験機会を提供してまいります。

ファイティングイーグルス名古屋について

試合会場の前でワクワクした様子で写真撮影をするQQキッズたちの様子

ファイティングイーグルス名古屋は、愛知県名古屋市を本拠地とするB.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブです。スピード感のある攻撃と堅実なディフェンスを武器に、チャンピオンシップ出場を目指して戦っています。地域密着型のクラブとして、学校訪問やバスケットボール教室、地域イベントへの参加など、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。スポーツを通じて子どもたちに夢や挑戦する心を届け、地域とともに成長を続けているチームです。

詳細はこちら：https://www.fightingeagles.jp/

QQEnglishについて

QQEnglish

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

