「.LIVE」・「ぶいぱい」の『お姉ちゃんor妹ちゃんの友達ボイス～こんな関係が欲しかった～』が2月20日（金）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
本当の目当ては、姉妹じゃなくて…キミ！？
甘えたり、からかわれたり…誰もが夢見た「あの関係」がここに━━
.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"姉妹の友達"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月20日（金）12時から販売いたします。
この機会にぜひお楽しみください！
■『お姉ちゃんor妹ちゃんの友達ボイス～こんな関係が欲しかった～』詳細
価格：各1,000円（税込）
フルコンプリートセット 18,000円（税込）
.LIVEコンプリートセット 6,000円（税込）
ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円（税込）
ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）
ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円（税込）
音声フォーマット：wav
【個人テーマ】
▼.LIVE
神楽すず：弟くんは便利だね
もこ田めめめ：天才で不器用な妹の友達
ヤマト イオリ：お姉ちゃん、それ誰？
七星みりり：出会って運命が変わった日
リクム：IF_小6男子は背伸びしたいっ！
ルルン・ルルリカ：おにーさんがルルとあそぶんだぞ！
▼ぶいぱい
＜1期生＞
鬼頭みさき：私が一番、そうでしょ？
紅蓮罰まる：なんだかんだで可愛い友達の弟
秘間慈ぱね：友達のお兄ちゃんなんだから
＜2期生＞
鍵宮シエル：初めまして、弟くん
烏丸ぴょこ：会う口実はなんでもいいよね？
遠吠きゃん：妹ちゃんにはしてない特別、して？
ベルモット・ベルーナ：ベルちゃんに頼まれて来ました！
まるげりちゃ：君のお姉ちゃんやばいものハマってるって聞いたけど…
綿貫ねぐせ：お姉ちゃんの友達のお姉さん
＜3期生＞
彩歌すいれん：お邪魔します(ハート)看病に来たよ(ハート)
猫撫こぜに：お姉ちゃんだと思って甘えていいよ
蜂蜜ぷりん：もう可愛くてしょうがない！
■販売概要
【販売期間】
2026年2月20日（金）12時00分～3月5日（木）23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
