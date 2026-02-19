「.LIVE」・「ぶいぱい」の『お姉ちゃんor妹ちゃんの友達ボイス～こんな関係が欲しかった～』が2月20日（金）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

本当の目当ては、姉妹じゃなくて…キミ！？

甘えたり、からかわれたり…誰もが夢見た「あの関係」がここに━━

.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"姉妹の友達"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月20日（金）12時から販売いたします。

この機会にぜひお楽しみください！

■『お姉ちゃんor妹ちゃんの友達ボイス～こんな関係が欲しかった～』詳細

価格：各1,000円（税込）

フルコンプリートセット 18,000円（税込）

.LIVEコンプリートセット 6,000円（税込）

ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円（税込）

ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）

ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円（税込）

音声フォーマット：wav

【個人テーマ】

▼.LIVE

神楽すず：弟くんは便利だね

もこ田めめめ：天才で不器用な妹の友達

ヤマト イオリ：お姉ちゃん、それ誰？

七星みりり：出会って運命が変わった日

リクム：IF_小6男子は背伸びしたいっ！

ルルン・ルルリカ：おにーさんがルルとあそぶんだぞ！

▼ぶいぱい

＜1期生＞

鬼頭みさき：私が一番、そうでしょ？

紅蓮罰まる：なんだかんだで可愛い友達の弟

秘間慈ぱね：友達のお兄ちゃんなんだから

＜2期生＞

鍵宮シエル：初めまして、弟くん

烏丸ぴょこ：会う口実はなんでもいいよね？

遠吠きゃん：妹ちゃんにはしてない特別、して？

ベルモット・ベルーナ：ベルちゃんに頼まれて来ました！

まるげりちゃ：君のお姉ちゃんやばいものハマってるって聞いたけど…

綿貫ねぐせ：お姉ちゃんの友達のお姉さん

＜3期生＞

彩歌すいれん：お邪魔します(ハート)看病に来たよ(ハート)

猫撫こぜに：お姉ちゃんだと思って甘えていいよ

蜂蜜ぷりん：もう可愛くてしょうがない！

■販売概要

【販売期間】

2026年2月20日（金）12時00分～3月5日（木）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/