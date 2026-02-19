「.LIVE」・「ぶいぱい」の『お姉ちゃんor妹ちゃんの友達ボイス～こんな関係が欲しかった～』が2月20日（金）より販売開始！

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



本当の目当ては、姉妹じゃなくて…キミ！？


甘えたり、からかわれたり…誰もが夢見た「あの関係」がここに━━



.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"姉妹の友達"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年2月20日（金）12時から販売いたします。


この機会にぜひお楽しみください！



■『お姉ちゃんor妹ちゃんの友達ボイス～こんな関係が欲しかった～』詳細

価格：各1,000円（税込）


　　　フルコンプリートセット 18,000円（税込）


　　　.LIVEコンプリートセット 6,000円（税込）


　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 3,000円（税込）


　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）


　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 3,000円（税込）


音声フォーマット：wav



【個人テーマ】


▼.LIVE


　神楽すず：弟くんは便利だね


　もこ田めめめ：天才で不器用な妹の友達


　ヤマト イオリ：お姉ちゃん、それ誰？


　七星みりり：出会って運命が変わった日


　リクム：IF_小6男子は背伸びしたいっ！


　ルルン・ルルリカ：おにーさんがルルとあそぶんだぞ！





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　鬼頭みさき：私が一番、そうでしょ？


　紅蓮罰まる：なんだかんだで可愛い友達の弟


　秘間慈ぱね：友達のお兄ちゃんなんだから



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：初めまして、弟くん


　烏丸ぴょこ：会う口実はなんでもいいよね？


　遠吠きゃん：妹ちゃんにはしてない特別、して？


　ベルモット・ベルーナ：ベルちゃんに頼まれて来ました！


　まるげりちゃ：君のお姉ちゃんやばいものハマってるって聞いたけど…


　綿貫ねぐせ：お姉ちゃんの友達のお姉さん



　＜3期生＞


　彩歌すいれん：お邪魔します(ハート)看病に来たよ(ハート)


　猫撫こぜに：お姉ちゃんだと思って甘えていいよ


　蜂蜜ぷりん：もう可愛くてしょうがない！





■販売概要

【販売期間】


2026年2月20日（金）12時00分～3月5日（木）23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


